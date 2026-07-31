Nha Trang khan hiếm căn hộ mặt biển sở hữu lâu dài giữa đà tăng trưởng du lịch

Du lịch tăng trưởng, nhu cầu lưu trú chất lượng cao mở rộng

Nha Trang từ lâu đã được biết đến là một trong những trung tâm du lịch biển hàng đầu Việt Nam, sở hữu đường bờ biển dài, khí hậu thuận lợi cùng hệ thống lưu trú, vui chơi và dịch vụ nghỉ dưỡng ngày càng hoàn thiện.

Đà tăng trưởng của ngành du lịch tiếp tục được thể hiện rõ trong nửa đầu năm 2026. Theo thông tin công bố tại buổi họp báo tình hình kinh tế – xã hội quý II/2026 của UBND tỉnh Khánh Hòa, trong 6 tháng đầu năm, địa phương đón hơn 11,9 triệu lượt khách du lịch, tăng 41,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, lượng khách quốc tế đạt hơn 4,6 triệu lượt, tăng 66,1%. Doanh thu du lịch đạt hơn 42.793 tỷ đồng, tăng 25,7% so với cùng kỳ và đứng thứ 3 cả nước. Công suất sử dụng phòng bình quân trên địa bàn đạt khoảng 60%.

Đáng chú ý, sức hút du lịch Nha Trang – Khánh Hòa trong năm 2026 còn được cộng hưởng bởi chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao và quốc tế quy mô lớn như Festival Biển Khánh Hòa 2026, VnExpress Marathon Nha Trang, Chung kết Miss World 2026, Miss Cosmo 2026, Đêm nhạc Quốc khánh và Triển lãm Ảnh Nghệ thuật Việt Nam 2026. Cùng với đó, Nha Trang tiếp tục được lựa chọn đăng cai nhiều hội nghị cấp Bộ và hội nghị chuyên ngành quan trọng trong khuôn khổ Năm APEC 2027, góp phần gia tăng sức hút của thành phố đối với du khách trong nước, quốc tế và nhóm khách lưu trú dài ngày.

Kết quả trên cho thấy sức hút của Khánh Hòa nói chung và Nha Trang nói riêng đang được mở rộng rõ nét, đặc biệt ở phân khúc khách quốc tế. Việc duy trì và mở rộng các đường bay, đầu tư hạ tầng du lịch, tổ chức nhiều sự kiện văn hóa – thể thao quy mô lớn, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ đã góp phần thúc đẩy lượng khách và doanh thu của địa phương.

Cùng với sự gia tăng về số lượng du khách, nhu cầu đối với không gian lưu trú cũng có sự thay đổi. Bên cạnh những chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày, thị trường đang ghi nhận sự quan tâm ngày càng lớn đối với các sản phẩm có thể đáp ứng nhu cầu lưu trú dài hạn, làm việc từ xa, nghỉ dưỡng thường xuyên hoặc hình thành ngôi nhà thứ hai bên biển.

Thay vì chỉ tìm kiếm một phòng khách sạn, nhóm khách hàng này thường ưu tiên những căn hộ có không gian sinh hoạt đầy đủ, hệ thống tiện ích đồng bộ, khả năng kết nối thuận tiện với trung tâm thành phố và giá trị sử dụng ổn định trong dài hạn.

Thế nhưng, trái ngược với sức nóng hạ tầng là sự cạn kiệt của quỹ đất sạch ven biển, đặc biệt khu vực đường Trần Phú– cung đường du lịch sầm uất và đắt giá hàng đầu thành phố.

Với quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, quỹ đất có khả năng phát triển dự án quy mô tại khu vực đường Trần Phú, vừa sở hữu tầm nhìn hướng biển và cảnh quan tự nhiên gần như không còn.

Đặc biệt, Thực tế thị trường cũng cho thấy, không phải sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng nào cũng đồng thời đáp ứng được các tiêu chí về vị trí trung tâm, khả năng sử dụng lâu dài và tính ổn định về quyền sở hữu. Điều này tạo nên khoảng cách nhất định giữa nhu cầu ngày càng đa dạng của người mua với nguồn cung căn hộ biển có thể phục vụ đồng thời nhu cầu ở thực, nghỉ dưỡng và tích lũy tài sản.

Ở nhóm khách hàng có tiềm lực tài chính, tiêu chí lựa chọn bất động sản biển cũng trở nên khắt khe hơn. Bên cạnh tầm nhìn và tiện ích, người mua dành nhiều sự quan tâm đến chất lượng không gian sống, sự riêng tư, tiến độ triển khai và quyền sở hữu của sản phẩm.

Anh Nguyen Oceanfront Horizon - Bộ sưu tập Art Apartments sở hữu lâu dài hiếm hoi tại trung tâm Nha Trang

Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ hội tụ đồng thời vị trí ven biển trung tâm và quyền sở hữu lâu dài ngày càng hạn chế, Anh Nguyen Oceanfront Horizon được phát triển tại khu Nam đường Trần Phú, thuộc Khu biệt thự biển và dịch vụ du lịch Anh Nguyễn, bổ sung thêm một lựa chọn đáng chú ý cho thị trường Nha Trang.

Phối cảnh dự án Anh Nguyen Oceanfront Horizon

Dự án nằm ở vị trí lưng tựa núi Cảnh Long, phía trước hướng về vịnh Nha Trang với 150m bám mặt đường Trần Phú. Sự kết hợp giữa địa hình núi tự nhiên, không gian biển tại trung tâm thành phố tạo nên hai hướng trải nghiệm khác nhau: một bên là tầm nhìn rộng mở về phía vịnh biển sôi động, tiện nghi, một bên là không gian xanh và sự tĩnh tại của triền núi.

Theo thông tin được công bố, Anh Nguyen Oceanfront Horizon cung cấp 415 căn hộ được cấp quyền sở hữu lâu dài. Yếu tố này giúp dự án hướng đến cả nhu cầu hình thành nơi ở ổn định bên biển lẫn nhu cầu sở hữu ngôi nhà thứ hai của khách hàng.

Thay vì phát triển theo mô hình lưu trú đơn thuần, dự án định vị sản phẩm là bộ sưu tập "Art Apartments", trong đó nghệ thuật được đưa vào kiến trúc, cảnh quan và trải nghiệm sinh hoạt hằng ngày.

Các căn hộ hướng biển khai thác lợi thế tầm nhìn ra vịnh Nha Trang. Trong khi đó, những căn hướng núi tiếp cận hệ thống cây xanh và kiến trúc rừng sinh thái thẳng đứng, phù hợp với nhóm khách hàng tìm kiếm không gian yên tĩnh, riêng tư.

Tại Anh Nguyen Oceanfront Horizon, hệ thống tiện ích được quy hoạch theo hướng khép kín, bao gồm không gian rèn luyện sức khỏe, thư giãn, chăm sóc cá nhân và các dịch vụ thiết yếu dành cho cư dân.

Điểm nhấn của dự án là hồ bơi trên cao Sky Galaxy Pool có chiều dài khoảng 102 m công nghệ điện phân muối, mở tầm nhìn về phía vịnh Nha Trang. Cùng với đó là thác nước tràn Infinity Cascade, Rừng sinh thái thẳng đứng rộng gần 2000m2, khu tập gym, yoga, spa và hệ thống cảnh quan xanh được bố trí xuyên suốt công trình.

Phối cảnh rừng sinh thái thẳng đứng Vertical Forest kiến tạo không gian khác biệt ngay trung tâm thành phố biển

Việc tích hợp nhiều tiện ích trong cùng một không gian giúp căn hộ có thể đáp ứng nhu cầu ở lâu dài của gia đình, người làm việc từ xa hoặc khách hàng thường xuyên lưu trú tại Nha Trang.

Đồng thời, vị trí tại trục Trần Phú giúp cư dân thuận tiện tiếp cận các điểm vui chơi, mua sắm, cảng du lịch và hệ thống dịch vụ hiện hữu của thành phố mà không phải di chuyển quá xa.

Giữa một thị trường đang thanh lọc mạnh mẽ, những sản phẩm hội tụ đủ các yếu tố: chủ đầu tư uy tín, vị trí thuận lợi, tiện ích hoàn chỉnh và pháp lý lâu dài như Anh Nguyen Oceanfront Horizon ((Khu Biệt thự biển và Dịch vụ du lịch Anh Nguyễn – Nha Trang) chính là tài sản đón đúng "điểm rơi" của hạ tầng và phù hợp với xu hướng đầu tư dựa trên giá trị khai thác bền vững.