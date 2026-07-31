Văn Phú báo lãi gần 200 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tiếp tục tập trung cho các dự án tại TPHCM, Huế, Hải Phòng

Cụ thể, kết thúc quý 2/2026, Văn Phú ghi nhận doanh thu hợp nhất ở mức 849,4 tỷ đồng, tăng 371% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế quý 2 ở mức 170,67 tỷ đồng.

Tính chung cả 6 tháng đầu năm, Văn Phú ghi nhận doanh thu ở mức 1.136,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 197,18 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước.

Giá trị hàng tồn kho và tài sản dở dang dài hạn tại thời điểm ngày 30/6/2026 của Văn Phú cao hơn 25,83% và 8,03% so với đầu năm, tương ứng 6.600,3 tỷ đồng và 3.128,5 tỷ đồng.

Trong đó, giá trị hàng tồn kho tăng mạnh do doanh nghiệp đang tập trung nguồn lực gia tăng quỹ đất để phát triển một số dự án, gồm: Nhà Bè, Bình Chánh và Vũng Tàu (TPHCM); Khu đô thị du lịch Đại Phước (Đồng Nai)…

Điểm chung của các dự án này là đều nằm ở vị trí trung tâm tại các tỉnh thành có nhiều chuyển biến tích cực về kinh tế - xã hội những năm gầy đây. Do đó, đại diện Văn Phú hoàn toàn tin tưởng doanh nghiệp có đủ quỹ đất để phát triển sản phẩm mới, qua đó tạo nguồn doanh thu ‘gối đầu’ trong 3 năm tới.

Được biết, thời gian qua Văn Phú chọn tập trung nguồn lực triển khai thi công và hoàn thiện pháp lý tại các dự án hiện hữu, đồng thời, đẩy mạnh bán hàng và bàn giao sản phẩm tại các 3 dự án, gồm: Vlasta - Thủy Nguyên (Hải Phòng), Vlasta Premier - Phú Thuận (TPHCM), TT39-40 khu đô thị Văn Phú (Hà Nội).

Công ty cũng tiếp tục ghi nhận doanh thu từ các dự án đã mở bán trước đó dự án khu nghỉ dưỡng Auko Eco-Wellness Lodges tại Quảng Trị (Quảng Bình cũ).

Văn Phú cũng nhìn nhận nhu cầu thị trường đang dần dịch chuyển từ phát triển các dự án nhỏ lẻ sang kiến tạo đại dự án, siêu đô thị quy mô lớn, gắn với hệ thống hạ tầng đồng bộ, giao thông công cộng và không gian sống hiện đại.

Trước mắt, doanh nghiệp sẽ tập trung tối đa nguồn lực nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện các thủ tục pháp lý và đẩy mạnh bán hàng tại các dự án đủ điều kiện như Vlasta Premier – Phú Thuận (TP.HCM), Vlasta Premier – Phú Hội (Huế), Vlasta – Thủy Nguyên (Hải Phòng)…

Bên cạnh những dự án nhà ở đang triển khai, dự án BT đoạn tuyến từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa – Quốc lộ 1 (phường Thủ Đức) kết nối vành đai 2 với hạ tầng của TPHCM đang được tháo gỡ từng bước.

Tính tới cuối tháng 6-2026, doanh nghiệp đã nhận được 2/5 lô đất đối ứng tại trung tâm TPHCM để triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh thu hồi vốn. Đây cũng là nguồn bổ sung không nhỏ cho doanh nghiệp trong bối cảnh giá đất đầu vào liên tục tăng cao.