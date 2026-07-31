Đèo Cả (HHV) đạt lợi nhuận sau thuế bán niên hơn 389 tỷ đồng, tăng 20%

Riêng quý II/2026, doanh thu hợp nhất của HHV đạt hơn 970 tỷ đồng, tăng gần 2,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 172 tỷ đồng, tăng 13,5%.

Kết quả trên cho thấy đà tăng trưởng của HHV tiếp tục được duy trì trên nền tảng chiến lược "tăng trưởng tập trung", với ba lĩnh vực cốt lõi là đầu tư, thi công xây lắp và quản lý vận hành các công trình hạ tầng giao thông.

Hoạt động đầu tư tiếp tục giữ vai trò chủ lực

Trong cơ cấu doanh thu hợp nhất, hoạt động đầu tư và khai thác các dự án BOT tiếp tục đóng góp lớn nhất. Doanh thu thu phí trong sáu tháng đầu năm đạt hơn 1.246 tỷ đồng, tăng 16,8% so với cùng kỳ, chiếm hơn 66% tổng doanh thu.

Kết quả này đến từ sự gia tăng lưu lượng phương tiện tại các tuyến giao thông huyết mạch do HHV tham gia đầu tư, quản lý và khai thác. Dòng tiền ổn định từ các dự án đang khai thác không chỉ đóng góp trực tiếp vào kết quả kinh doanh mà còn tạo nền tảng tài chính để HHV tiếp tục đầu tư, tái đầu tư và chuẩn bị nguồn lực tham gia các dự án hạ tầng giao thông mới.

Song song với khai thác các dự án hiện hữu, HHV tiếp tục tham gia đầu tư dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh giai đoạn 1 với tỷ lệ sở hữu 40% vốn chủ sở hữu. Theo doanh nghiệp, sản lượng thực hiện dự án đã đạt hơn 8.800 tỷ đồng, tương đương khoảng 76,5% giá trị hợp đồng. Đến nay, hơn 60 km từ Đồng Đăng đến Đông Khê đã hoàn thành thảm bê tông nhựa một bên tuyến, dự kiến cuối năm nay sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác.

Bên cạnh đó, HHV tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị tham gia các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm có tính kết nối liên vùng như đường cao tốc, cầu lớn, hầm đường bộ. Doanh nghiệp ưu tiên các dự án có cơ chế minh bạch, phương án tài chính khả thi, có khả năng tạo ra dòng tiền dài hạn.

Thông qua mô hình PPP++, HHV định hướng tham gia sâu hơn vào toàn bộ vòng đời dự án, từ đầu tư, huy động nguồn lực, thi công đến quản lý vận hành và khai thác công trình. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp không chỉ tạo doanh thu từ một công đoạn riêng lẻ mà có thể phát huy đồng thời năng lực của toàn bộ hệ sinh thái Đèo Cả.

Nguồn việc tiếp tục được bổ sung

Ở lĩnh vực thi công xây lắp, doanh thu hợp nhất sáu tháng đầu năm đạt hơn 517 tỷ đồng, đến từ các dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Cam Lộ - La Sơn giai đoạn 2 và nhiều dự án khác.

Trong bối cảnh giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng, chi phí logistics còn nhiều biến động và áp lực cạnh tranh nguồn nhân lực gia tăng trong nửa đầu năm, HHV tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị, kiểm soát chặt chi phí, tối ưu nguồn lực và tập trung vào các công trình có yêu cầu kỹ thuật cao, phù hợp với thế mạnh về cầu, đường và hầm. Nhờ đó, doanh nghiệp vừa duy trì hiệu quả thi công, vừa cải thiện biên lợi nhuận, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Nguồn việc cho giai đoạn tiếp theo cũng tiếp tục được bổ sung khi HHV ký kết các hợp đồng mới tại dự án đường kết nối Vành đai phía Tây TP. Đà Nẵng, mở rộng hầm Núi Vung, mở rộng ba hầm trên cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn và mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

Tổng giá trị các hợp đồng mới đạt gần 2.000 tỷ đồng, góp phần gia tăng backlog xây lắp và tạo dư địa ghi nhận doanh thu trong nửa cuối năm 2026 cũng như các năm tiếp theo.

Bên cạnh đầu tư và xây lắp, lĩnh vực quản lý vận hành tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Theo báo cáo riêng, doanh thu từ hoạt động quản lý, duy tu và bảo dưỡng hầm, đường trong sáu tháng đầu năm đạt hơn 267 tỷ đồng, tăng 28,8% so với cùng kỳ.

Kết quả này đến từ việc HHV mở rộng phạm vi quản lý vận hành tại nhiều tuyến cao tốc mới đưa vào khai thác như Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong cùng một số công trình khác.

Cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong

Việc tiếp nhận thêm các tuyến cao tốc không chỉ mở rộng nguồn thu ổn định mà còn giúp HHV tích lũy dữ liệu khai thác, nâng cao năng lực quản lý các công trình giao thông hiện đại, đặc biệt là các tuyến cao tốc có hầm xuyên núi. Đây cũng là nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục mở rộng lĩnh vực quản lý vận hành trong thời gian tới.

Củng cố nền tảng cho tăng trưởng dài hạn

Kết quả bán niên cho thấy chiến lược phát triển dựa trên ba trụ cột cốt lõi của HHV tiếp tục phát huy hiệu quả. Hoạt động đầu tư tạo dòng tiền dài hạn; thi công xây lắp đóng góp doanh thu, lợi nhuận và tích lũy năng lực; trong khi quản lý vận hành mang lại nguồn thu ổn định, đồng thời mở rộng theo quy mô mạng lưới hạ tầng giao thông quốc gia.

Trong bối cảnh Chính phủ tiếp tục thúc đẩy đầu tư hạ tầng và khuyến khích huy động nguồn lực xã hội theo phương thức PPP, HHV đang từng bước khẳng định lợi thế của doanh nghiệp có khả năng tham gia toàn diện vào vòng đời dự án, từ đầu tư, thi công đến quản lý vận hành. Đây được xem là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp mở rộng cơ hội tăng trưởng trong chu kỳ phát triển hạ tầng mới.

Với dòng tiền ổn định từ các dự án BOT đang khai thác, backlog xây lắp tiếp tục được bổ sung cùng năng lực quản lý vận hành ngày càng được khẳng định, HHV có cơ sở hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2026, đồng thời tiếp tục củng cố vị thế là một trong những doanh nghiệp hạ tầng giao thông hàng đầu Việt Nam.