Doanh thu OCH tăng đột biến trong quý II/2026, bất động sản và FMCG làm chủ lực

Doanh thu 6 tháng năm 2026 đạt mức kỷ lục trong 20 năm

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 của Công ty Cổ phần One Capital Hositality (HNX: OCH) vừa công bố cho thấy thành quả mới từ những nỗ lực tái cấu trúc thời gian qua. Lũy kế 6 tháng đầu năm, OCH ghi nhận 505 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, tăng 57% so với cùng kỳ năm 2025. Đây cũng là mức doanh thu 6 tháng đầu năm cao nhất trong suốt 20 năm hoạt động của OCH. Kết quả nửa đầu năm phản ánh hiệu quả trong công tác điều hành, tối ưu sản xuất, nâng cao năng suất và khai thác thị trường của cả hai trụ cột là Mảng tiêu dùng và Mảng Bất động sản thương mại - Hospitality.

Tính riêng trong quý II, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 323,5 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù đây là mùa vụ thấp điểm kinh doanh của năm trên tất cả các ngành hàng, lợi nhuận trước thuế ghi nhận 2,8 tỷ đồng, đảo chiều ngoạn mục so với kết quả cùng kỳ 2025.

OCH ghi nhận doanh thu lũy kế 6 tháng đầu năm cao nhất trong lịch sử hoạt động!

“Trong suốt 5 năm qua, chúng tôi tập trung rất lớn cho quá trình tái cấu trúc toàn diện doanh nghiệp. Đây là hành trình không hề dễ dàng, đòi hỏi nhiều nỗ lực, nhiều hy sinh và cũng tiêu tốn không ít nguồn lực. Trong hành trình tái cấu trúc vừa qua, OCH tập trung vào hai nhiệm vụ trọng tâm: Thứ nhất là thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và mở rộng hoạt động kinh doanh. Thứ hai là rà soát, cắt giảm tối đa những yếu tố gây lãng phí trong vận hành.

Chính điều đó không chỉ giúp doanh thu tăng trưởng mạnh mà còn cải thiện đáng kể hiệu quả lợi nhuận của công ty”, Tổng Giám đốc OCH - ông Nguyễn Đức Minh chia sẻ.

Hải Hà - Kotobuki - không chỉ là phép tính cộng, cùng kế hoạch “hợp nhất hoạt động” toàn hệ sinh thái của OCH

Thông thường, với đặc thù của ngành kinh doanh thực phẩm, yếu tố mùa vụ rất lớn, “điểm rơi lợi nhuận” của OCH sẽ vào quý III và quý IV hàng năm khi mùa lễ hội Trung thu, mùa Tết, mùa cao điểm của lễ hội.

Tuy nhiên, với chiến lược tái cấu trúc tạo thế “chân kiềng” vững chắc, OCH đã liên tục thực hiện các thương vụ M&A nhằm củng cố nguồn lực, đa dạng hóa nguồn thu. Không chỉ hỗ trợ về kiến tạo sản phẩm, mạng lưới phân phối, năng lực sản xuất, hệ thống hậu cần, các thương hiệu còn bổ trợ lẫn nhau về dòng tiền.

Mới đây nhất, One Capital Consumer (OCC) - công ty con của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality (OCH) vừa hoàn tất thương vụ mua lại 70% vốn góp tại Công ty TNHH Hải Hà - Kotobuki (HKC) với hai thương hiệu sản phẩm Hải Hà – Kotobuki và Origato - những thương hiệu lâu đời và mang tính biểu tượng, bên cạnh các thương hiệu nổi tiếng như Kem Tràng Tiền, Givral Bakery và Fuji Foods…. Đây không đơn thuần là một giao dịch mua bán sáp nhập mà được xem là bước đi chiến lược, tiếp tục củng cố hệ sinh thái Mảng tiêu dùng của OCH.

Hải Hà -Kotobuki là mảnh ghép phù hợp với chiến lược phát triển thương hiệu của OCH!

Ban lãnh đạo doanh nghiệp cho biết: “Một điểm đặc biệt là các thương hiệu trong hệ sinh thái OCC là luôn hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành mạng lưới bán hàng đa kênh trải khắp, tối ưu hiệu quả bán chéo sản phẩm. Đây là chiến lược xuyên suốt của OCH cả trong giai đoạn tái cấu trúc và giai đoạn phát triển sắp tới”.

Theo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, việc ghi nhận thêm nguồn thu và lợi nhuận từ hệ thống HKC đã giúp các chỉ số tài chính của OCH có những bước ngoặt đáng ghi nhận. Tuy nhiên, việc M&A HKC – đối với OCH – chưa bao giờ chỉ là phép tính “1+1=2” đơn thuần.

“Chúng tôi đánh giá Hải Hà - Kotobuki là một mảnh ghép rất phù hợp với chiến lược thương hiệu của OCH - một thương hiệu di sản đã có chỗ đứng trong lòng nhiều thế hệ người tiêu dùng, thành quả của hơn 30 năm kiên trì bảo tồn và phát triển sản phẩm theo tiêu chuẩn Nhật Bản.

Nhiệm vụ của OCC hiện nay là khai phá những giá trị tiềm ẩn của Hải Hà - Kotobuki và áp dụng mô hình thành công đã được minh chứng tại Givral cho thị trường miền Bắc”, Tổng Giám đốc OCH chia sẻ.

Bên cạnh thương hiệu bánh tươi Origato được tin dùng bởi bao gia đình, trường học, thương hiệu Hải Hà - Kotobuki hiện sở hữu danh mục sản phẩm quà tặng tương đối đầy đủ: bánh trung thu, hộp quà Tết, mứt Tết, cùng nhiều sản phẩm phục vụ các dịp lễ, cưới hỏi. Kết hợp năng lực sản xuất còn nhiều dư địa của HKC và năng lực phát triển sản phẩm, xây dựng thị trường, xây kênh bán hàng của OCH, Công ty đặt mục tiêu đưa Hải Hà - Kotobuki trở thành một trong những thương hiệu bánh kẹo quà tặng hàng đầu Việt Nam. Hệ thống phân phối sản phẩm sẵn có kết nối chặt chẽ với mạng lưới hơn 400 điểm bán của Kem Tràng Tiền và kênh B2B cao cấp của Givral sẽ giúp tạo hiệu ứng bán chéo mạnh mẽ và tối ưu dòng tiền quanh năm, giảm tính mùa vụ điển hình trong quá khứ.

OCC đã sẵn sàng một chiến lược tái định vị thương hiệu toàn diện cho hai thương hiệu của HKC. Đồng thời, OCH sẽ triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ đã và đang được áp dụng trên tất cả các thương hiệu: từ mua nguyên liệu tập trung, tối ưu hóa vận hành, đến ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao năng suất, hoàn thiện kênh phân phối, chính sách bán hàng, đặc biệt là tích hợp và tối ưu danh mục khách hàng đa dạng xuyên suốt cả hệ thống – nguồn “tài sản vô hình” của OCH.

Từ đó, OCH dần dần hoàn thiện một hệ sinh thái “hợp nhất” chặt chẽ về hoạt động kinh doanh, vượt lên trên nền hợp nhất tài chính.