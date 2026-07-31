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Cận cảnh nhà thi đấu ở Đắk Lắk nứt gãy một phần khi đang thi công

| | Bất động sản

Một phần kết cấu dầm, sàn mái nhà thi đấu 25 tỷ đồng, 1.000 chỗ ngồi tại xã Ea Drăng (Đắk Lắk) bị nứt gãy một phần kết cấu dầm sàn mái khi đang thi công.

Dự án Nhà thi đấu và hạ tầng kỹ thuật thuộc Trung tâm Văn hóa huyện Ea H’Leo (nay thuộc xã Ea Drăng) có tổng mức đầu tư 25 tỷ đồng từ ngân sách địa phương, bị nứt gãy một phần kết cấu dầm sàn mái khi công trình đang thi công, buộc phải tháo dỡ để đảm bảo an toàn.

Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Hồ làm chủ đầu tư (tiếp nhận quản lý sau khi sắp xếp đơn vị hành chính), cấp quyết định đầu tư là UBND xã Ea Drăng. Gói thầu xây lắp trị giá hơn 22,24 tỷ đồng do liên danh Công ty TNHH MTV Xây dựng Thanh Loan, Công ty TNHH Xây dựng Phương Hồng và Công ty TNHH MTV Diệp Thanh Tuấn thi công. Công trình khởi công từ tháng 1/2025, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 9/2026.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Hồ, sự cố xảy ra khoảng 6h45 ngày 24/7. Thời điểm này công trình tạm dừng thi công do mưa kéo dài nhiều ngày nên không có thiệt hại về người.

Theo ghi nhận, phần bê tông hư hỏng đã được đập bỏ, tạo thành khoảng khuyết lớn trên khu vực mái nhà thi đấu.

Nhiều đầu cột lộ cốt thép, giàn giáo và lưới bao che vẫn được giữ nguyên để phục vụ công tác kiểm định và khắc phục.

Bên dưới công trình, bê tông vỡ cùng các thanh cốt thép sau tháo dỡ nằm ngổn ngang

Công nhân đang thu gom vật liệu, dọn dẹp hiện trường.

Các hạng mục khán đài, tường bao và phần lớn kết cấu công trình đã cơ bản thành hình. Tuy nhiên, riêng khu vực nhà thi đấu tiếp tục tạm dừng thi công để phục vụ công tác kiểm định, xác định nguyên nhân và xây dựng phương án xử lý.

Theo chủ đầu tư, phần kết cấu bị nứt gãy không còn đảm bảo khả năng chịu lực, thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 300 triệu đồng. Ngay sau sự cố, chủ đầu tư yêu cầu liên danh nhà thầu dừng toàn bộ hoạt động thi công tại khu vực xảy ra sự cố, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan tháo dỡ phần kết cấu mất an toàn.

Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Xuân Phú Thịnh (đơn vị giám sát) đã huy động hai xe cẩu 80 tấn, một xe cẩu 15 tấn cùng nhiều thiết bị chuyên dụng và 12 nhân sự để cắt tách, di dời phần bê tông hư hỏng.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Hồ, đơn vị đã ký hợp đồng với đơn vị tư vấn độc lập để kiểm định, tính toán lại kết cấu toàn bộ công trình trước khi quyết định phương án xử lý và cho phép thi công trở lại.

Theo Minh Minh/VTC News

VTC News

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