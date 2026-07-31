Cận cảnh nhà thi đấu ở Đắk Lắk nứt gãy một phần khi đang thi công
Theo Minh Minh/VTC News |
31-07-2026 - 12:32 PM |
Bất động sản
Một phần kết cấu dầm, sàn mái nhà thi đấu 25 tỷ đồng, 1.000 chỗ ngồi tại xã Ea Drăng (Đắk Lắk) bị nứt gãy một phần kết cấu dầm sàn mái khi đang thi công.
- 31-07-2026
- 31-07-2026
- 30-07-2026
Theo Minh Minh/VTC News
VTC News
Theo VTC News
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://vtcnews.vn/can-canh-nha-thi-dau-o-dak-lak-nut-gay-mot-phan-khi-dang-thi-cong-ar1031965.html
CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM