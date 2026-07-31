Cận cảnh nhà thi đấu ở Đắk Lắk nứt gãy một phần khi đang thi công

Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Hồ làm chủ đầu tư (tiếp nhận quản lý sau khi sắp xếp đơn vị hành chính), cấp quyết định đầu tư là UBND xã Ea Drăng. Gói thầu xây lắp trị giá hơn 22,24 tỷ đồng do liên danh Công ty TNHH MTV Xây dựng Thanh Loan, Công ty TNHH Xây dựng Phương Hồng và Công ty TNHH MTV Diệp Thanh Tuấn thi công. Công trình khởi công từ tháng 1/2025, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 9/2026.