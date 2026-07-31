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Kiến nghị gỡ khó cho cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng

| | Bất động sản

Doanh nghiệp dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng có báo cáo kiến nghị với UBND tỉnh Lạng Sơn tháo gỡ cấp bách một số khó khăn đang làm ảnh hưởng đến tiến độ và kế hoạch thông xe.

Công ty CP Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng gửi đến UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, các nhà thầu đang đồng loạt triển khai nhiều mũi thi công nhằm bù tiến độ sau thời gian bị chậm giải phóng mặt bằng (GPMB) và mưa lũ.

“Trên toàn bộ phạm vi công trường dự án dài gần 60 km, các nhà thầu đang huy động hơn 2.460 nhân sự và hơn 1.000 thiết bị máy móc chia thành 116 mũi thi công. Tính đến tháng 7, cả 5 gói thầu của dự án đạt giá trị sản lượng thi công hơn 6.400 tỷ đồng - tương đương hơn 75% nội dung yêu cầu của hợp đồng” - báo cáo nêu rõ. Tuy nhiên, khối lượng thi công và tiến độ dự án hiện vẫn chịu tác động lớn bởi những vướng mắc kéo dài trong GPMB và cung ứng vật liệu xây dựng.

Kiến nghị gỡ khó cho cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng- Ảnh 1.

Hiện trường đoạn tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng đã thi công xong mặt đường.

Để bảo đảm mục tiêu hoàn thành và thông xe tuyến cao tốc Chi Lăng - Hữu Nghị trong năm 2026, doanh nghiệp dự án kiến nghị UBND tỉnh Lạng Sơn cùng các địa phương tập trung tháo gỡ nhiều nhóm khó khăn. Trọng tâm là hoàn thành GPMB toàn bộ các vị trí còn vướng, sớm phê duyệt phương án bồi thường và chi trả dứt điểm cho người dân nhằm hạn chế tình trạng cản trở thi công.

Đặc biệt, doanh nghiệp dự án kiến nghị các cơ quan chức năng sớm nâng công suất khai thác các mỏ đá đang làm thủ tục, đồng thời tăng cường quản lý hoạt động khai thác và kinh doanh vật liệu xây dựng nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định, đáp ứng yêu cầu thi công trong giai đoạn nước rút của dự án.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Bùi Hoàng Nam - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn (đơn vị quản lý nhà nước tại dự án) - cho biết, Ban và UBND tỉnh Lạng Sơn đã nhận được báo cáo và kiến nghị của doanh nghiệp dự án. Theo đó, trong cuộc họp về nội dung này vừa qua, lãnh đạo UBND tỉnh đã giao cho các phường, xã có dự án đi qua chậm nhất 18/5 phải GPMB xong các vị trí còn tồn tại, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư tổ chức thi công tổng thể, hoàn thành dự án vào cuối năm nay.

Với đoạn 27 km từ Chi Lăng (cao tốc Bắc - Nam) đến trung tâm hành chính Lạng Sơn, ông Nam cho biết, tuyến chính của đoạn này đã thi công xong và được thông tuyến kỹ thuật, từ nay đến 15/8 UBND tỉnh cũng yêu cầu các phường, xã liên quan bàn giao các vị trí GPMB cuối cùng để các nhà thầu thi công đường gom, đưa đoạn này vào khai thác trong tháng 9/2026.

Theo Trọng Đảng

Tiền Phong

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