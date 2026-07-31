Siêu dự án sân bay 16 tỷ USD lớn nhất Việt Nam dự kiến vận hành thử nghiệm trong 3 tháng trước khi khai thác thương mại
ACV dự kiến triển khai vận hành thử nghiệm sân bay Long Thành từ tháng 9-11, trước khi chuyển sang khai thác thương mại.
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Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng và Ban chỉ đạo công tác chuẩn bị khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành, báo cáo tiến độ và công tác chuẩn bị đưa sân bay vào khai thác, theo thông tin từ Báo Chính Phủ.
Theo báo cáo của Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV), các hạng mục thuộc Dự án thành phần 3 gồm: khu bay, nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa, hệ thống giao thông nội cảng, hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ đang được tập trung hoàn thiện để đáp ứng mục tiêu khai thác từ ngày 1/12/2026.
Đáng chú ý, ACV dự kiến triển khai vận hành thử nghiệm sân bay từ tháng 9-11, trước khi chuyển sang khai thác thương mại.
Cục Hàng không Việt Nam đánh giá khối lượng công việc cần thực hiện trong giai đoạn cuối của dự án vẫn còn lớn.
Sau khi hoàn thành xây dựng, các hệ thống kỹ thuật phải tiếp tục được kiểm tra, chạy thử đồng bộ, đánh giá khả năng vận hành trong điều kiện khai thác thực tế, khắc phục các tồn tại phát sinh và hoàn thành các thủ tục nghiệm thu, cấp phép khai thác theo quy định trước khi đưa vào sử dụng.
Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các chủ đầu tư, doanh nghiệp khai thác cần chủ động chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu kỹ thuật, phối hợp chặt chẽ với cơ quan có thẩm quyền trong quá trình kiểm tra, đánh giá nhằm hạn chế tối đa việc phải bổ sung, hoàn thiện hồ sơ nhiều lần, ảnh hưởng đến tiến độ chung.
Về công tác bảo đảm hoạt động bay, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đang triển khai đồng bộ dự án thành phần 2 gồm công trình và hệ thống bảo đảm hoạt động bay. Các hệ thống thông tin, dẫn đường, giám sát, đài kiểm soát không lưu, phương thức bay và các trang thiết bị chuyên ngành cơ bản hoàn thành, đang được vận hành thử nghiệm, hiệu chuẩn và hoàn thiện các thủ tục theo quy định.
Sau khi ACV chính thức kết nối hệ thống điện toàn cảng, hiện VATM đang tập trung thi công hạng mục kéo rải cáp kỹ thuật, thông tin tín hiệu,... từ tháp không lưu đến các công trình liên quan (đài dẫn đường, radar thời tiết, trạm đo gió...).
Cục Hàng không sẽ tiếp tục phối hợp với VATM kiểm tra, đánh giá, hoàn thiện các điều kiện khai thác và ưu tiên giải quyết các thủ tục cấp phép thuộc thẩm quyền ngay sau khi các điều kiện kỹ thuật được đáp ứng đầy đủ.
Đối với các Dự án thành phần 1 gồm công trình trụ sở cơ quan quản lý Nhà nước (cảng vụ hàng không, hải quan, công an cửa khẩu, quản lý xuất nhập cảnh, kiểm dịch y tế, kiểm dịch động thực vật), các hạng mục đang được triển khai đồng bộ, bảo đảm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước ngay khi cảng đi vào hoạt động.
Trong khi đó, các Dự án thành phần 4 gồm các công trình dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không (2 công trình), công trình kỹ thuật thương mại mặt đất (2 công trình), công trình hangar (2 công trình) cơ bản đáp ứng yêu cầu tiến độ và đảm bảo phục vụ khai thác thương mại trong tháng 12/2026.
Ngoài ra, các hãng hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không đã chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo nhân lực, chuẩn bị trang thiết bị, quy trình khai thác và phương án chuyển đổi hoạt động.
Sân bay Long Thành rộng khoảng 5.000 ha, tổng vốn đầu tư gần 16 tỷ USD. Sân bay Long Thành được kỳ vọng giảm tải cho Tân Sơn Nhất và tạo động lực phát triển logistics hàng không, thương mại, dịch vụ, tài chính, khách sạn, hội nghị quanh khu vực sân bay.
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