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Quy định mới nhất về xử phạt vi phạm đất đai: Người sử dụng đất không làm thủ tục này có thể bị xử phạt mức cao nhất đến 3 triệu đồng

| | Bất động sản

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 31/8/2026.

Theo Văn bản hợp nhất số 73/2026/VBHN-NĐ-BNNMT do Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành, hành vi không thực hiện đăng ký đất đai theo quy định sẽ bị xử phạt hành chính.

Cụ thể, tại Điều 16, Chương II của Nghị định quy định như sau:

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu theo quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 132 Luật Đất đai.
2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện đăng ký biến động đất đai theo quy định tại các điểm a, b, i, k, l, m và q khoản 1 Điều 133 Luật Đất đai, trừ trường hợp nhận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 127 Luật Đất đai.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực hiện đăng ký đất đai theo quy định.

Đáng chú ý, tại Điều 3a, Chương I của Nghị định cũng làm rõ nguyên tắc xác định hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Theo đó, việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với đơn vị hành chính đặc khu được công nhận loại đô thị theo quy định của pháp luật thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn tương ứng của chính quyền địa phương ở phường thì áp dụng mức xử phạt như đơn vị hành chính của phường; việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với đơn vị hành chính đặc khu thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn tương ứng của chính quyền địa phương ở xã thì áp dụng mức xử phạt như đơn vị hành chính của xã.

Vợ và chồng chung quyền sử dụng đất thì áp dụng xử phạt vi phạm hành chính như đối với một cá nhân.

Ngọc Lan

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