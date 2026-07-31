Tập đoàn của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo dự kiến khởi công tuyến metro dài 43 km tại thành phố giàu nhất Việt Nam ngay năm sau

Theo Báo Xây dựng, phương án nghiên cứu do Công ty Cổ phần Tập đoàn Sovico đề xuất, tuyến metro số 4 TP.HCM có chiều dài khoảng 43 km, kết nối từ ga Cầu Sáng (xã Đông Thạnh) đến ga Hiệp Phước (xã Hiệp Phước), đi qua 22 phường, xã trên địa bàn thành phố.

Tuyến được đề xuất có khoảng 18,2 km đi ngầm và 24,8 km đi trên cao. Khoảng cách trung bình giữa các nhà ga khoảng 1,5 km, trong đó khoảng cách lớn nhất khoảng 2,7 km và nhỏ nhất khoảng 700 m.

Toàn tuyến dự kiến bố trí 30 nhà ga, gồm 13 ga ngầm, 17 ga trên cao và 11 ga trung chuyển.

Hướng tuyến dự kiến của metro số 4 TP.HCM.

Về hướng tuyến, metro số 4 dự kiến bắt đầu từ ga Cầu Sáng, đi theo các tuyến Hà Huy Giáp, Nguyễn Oanh, Trường Sơn, Nguyễn Văn Trỗi, Hai Bà Trưng, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Đề Thám, vượt sông Bến Nghé sang Khánh Hội, sau đó tiếp tục theo đường Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Văn Tạo đến khu vực Hiệp Phước.

Theo phương án nghiên cứu, đoạn từ ga Cầu Sáng đến ga An Nhơn dài khoảng 9,7 km sẽ đi trên cao với 7 nhà ga, do khu vực phía Bắc TP.HCM còn nhiều quỹ đất, mật độ xây dựng thấp và lộ giới quy hoạch rộng từ 30-40 m. Tuyến sẽ vượt sông Vàm Thuật, đi dọc đường Hà Huy Giáp và Nguyễn Oanh. Riêng ga Ngã Tư Ga được nghiên cứu bố trí ở phía Tây cầu vượt hiện hữu, kết hợp cầu đi bộ nhằm tối ưu chi phí đầu tư.

Trong khi đó, đoạn từ ga An Nhơn đến ga Mai Văn Ngọc dài khoảng 6,3 km được đề xuất đi ngầm. Theo đơn vị nghiên cứu, khu vực này tập trung nhiều công trình quan trọng như sân bay Tân Sơn Nhất, bệnh viện, trung tâm thương mại, đồng thời có mật độ xây dựng và lưu lượng giao thông lớn, nên phương án đi ngầm được đánh giá phù hợp hơn.

Đáng chú ý, đoạn từ ga Mai Văn Ngọc đến ga Nguyễn Văn Linh dài khoảng 9,2 km được xác định là phức tạp nhất toàn tuyến do đi qua khu vực trung tâm TP.HCM. Tuyến được đề xuất đi ngầm theo các trục Nguyễn Văn Trỗi - Hai Bà Trưng - Pasteur - Lê Lợi - Đề Thám - Khánh Hội - Nguyễn Hữu Thọ, đồng thời kết nối với ga Bến Thành và tận dụng không gian ngầm đã được xây dựng trong quá trình triển khai metro số 1.

Đoạn từ ga Nguyễn Văn Linh đến ga Bà Chiêm dài khoảng 8 km tiếp tục đi theo trục Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn Tạo với khoảng 6 nhà ga. Theo nghiên cứu, đoạn đầu vẫn đi ngầm để phục vụ khu đô thị hiện hữu, sau ga Rạch Đĩa tuyến sẽ chuyển dần lên cao nhờ điều kiện mặt bằng và dải phân cách thuận lợi.

Đoạn cuối từ ga Bà Chiêm đến ga Hiệp Phước dài khoảng 9,3 km được đề xuất đi trên cao dọc đường Nguyễn Văn Tạo và các tuyến quy hoạch.

Theo phương án nghiên cứu, metro số 4 được thiết kế theo tiêu chuẩn đường sắt đô thị hiện đại, sử dụng đường đôi khổ tiêu chuẩn 1.435 mm, điện khí hóa. Tốc độ thiết kế tối đa đạt 120 km/h đối với đoạn trên cao và 90 km/h đối với đoạn đi ngầm.

Dự kiến, dự án sẽ khởi công trong quý I hoặc quý II/2027 và đưa vào khai thác theo lộ trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt.