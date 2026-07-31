Việt Phương được chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án nhà ở

UBND TP.HCM ban hành Quyết định về việc cho phép Công ty TNHH Việt Phương (Công ty Việt Phương) được chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án Khu nhà ở Việt Phương tại phường Phước Thắng.

Theo đó, Việt Phương được phép chuyển mục đích sử dụng 3.226,50 m2 đất trồng cây hằng năm sang đất ở tại đô thị 1.319,90 m2; đất xây dựng công trình giáo dục và đào tạo 486,52 m2; đất khu vui chơi giải trí công cộng 244,20 m2; đất giao thông 1.175,90 m2; kết hợp với diện tích 18.021,70 m2 đã được công nhận là đất ở để thực hiện dự án.

Tổng diện tích thực hiện dự án: 21.248,20 m2, gồm: Diện tích đất ở tại đô thị 11.204,44 m2, gồm đất nhà ở liền kề là 8.905,45 m2 và nhà ở xã hội là 2.298,99 m2; diện tích đất xây dựng công trình giáo dục và đào tạo 486,52 m2, đất khu vui chơi giải trí công cộng là 2.234,62 m2, đất xử lý chất thải là 120,53 m2; diện tích đối với đất giao thông (không có mục đích kinh doanh) 7.202,09 m2.

Ảnh: Cổng TTĐT TP.HCM

Thời hạn sử dụng đất kể từ ngày ký Quyết định này đến ngày 4/6/2074.

Phương thức giao đất: giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất.

Việc giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện đồng thời theo Quyết định này.

UBND TP.HCM yêu cầu Công ty Việt Phương thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật; quản lý, sử dụng đất theo đúng các quy định pháp luật đầu tư, pháp luật xây dựng, pháp luật đất đai và các quy định pháp luật khác có liên quan; bảo đảm năng lực tài chính và nguồn vốn đầu tư để thực hiện dự án đúng tiến độ; trường hợp không đáp ứng yêu cầu thì bị xử lý theo quy định.

Chỉ được triển khai xây dựng sau khi hoàn thành các thủ tục về đất đai, đầu tư, xây dựng và các thủ tục có liên quan theo quy định.

Đối với các hạng mục giao thông, cây xanh và hạ tầng, sau khi đầu tư hoàn thành, phải bàn giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý theo quy định.

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan xác định mốc giới, điều chỉnh hồ sơ địa chính theo quy định; cấp đổi hoặc chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Việt Phương sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

UBND phường Phước Thắng theo dõi, kiểm tra tiến độ thực hiện dự án; quản lý hiện trạng đất; kiểm tra việc sử dụng đất đúng mục đích; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, quy hoạch đối với khu đất nêu trên; kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật...

Về Công ty Việt Phương, doanh nghiệp được thành lập vào tháng 7/2002, trụ sở chính tại Khu phố Hải Phong 1, xã Long Hải, TP.HCM.

Tại thời điểm giữa tháng 6/2026, vốn điều lệ của doanh nghiệp ở mức 86 tỷ đồng; với 2 thành viên góp vốn gồm: Nguyễn Đức Thật 45% và Nguyễn Đức Lợi 55%. Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cả 2 cổ đông này có cùng địa chỉ liên lạc.

Long Thành Phát được thành lập vào tháng 11/2020, hoạt động chính trong lĩnh vực Kinh doanh bất động sản. Thời điểm mới thành lập, doanh nghiệp này có vốn điều lệ 350 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông sáng lập: Đào Duy Hải 50%; Hồ Thị Hồng Thắm 25% và Nguyễn Chí Cường 25%. Bà Hồng Thắm hiện đang là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Long Thành Phát. Ngoài ra, bà Thắm còn đứng tên và là chủ sở hữu Công ty TNHH MTV Phát triển Kinh doanh An Khang. Doanh nghiệp bất động sản này mới chỉ được thành lập vào tháng 4/2026, vốn điều lệ 210 tỷ đồng.

Hiện, ông Nguyễn Đức Lợi (SN 1995) là Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Đức Lợi cũng đang đứng tên tại Công ty TNHH Tư vấn quy hoạch miền Đông. Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 9/2017, trụ sở chính tại số 129-131 đường Lê Lợi, phường Bình Dương, TP.HCM. Tại đăng ký thay đổi hồi tháng 2/2026, vốn điều lệ của doanh nghiệp ở mức gần 866 tỷ đồng với 3 thành viên góp vốn: Công ty CP Đầu tư Bất động sản Long Thành Phát 95%; Nguyễn Phú Đức 2,979% và Nguyễn Bảo Khuyên 2,021%.

Ông Nguyễn Đức Lợi còn được biết đến là Chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật tại Công ty CP Đào tạo bất động sản LTA (Công ty LTA).

Công ty LTA mới được thành lập từ tháng 7/2021, ngành nghề kinh doanh chính là Đào tạo cao đẳng (Không hoạt động tại trụ sở). Vốn điều lệ thời điểm thành lập là 3 tỷ đồng, với 3 cổ đông sáng lập: Công ty TNHH Đào tạo Nhân lực Việt 30%; Công ty CP Tập đoàn Địa ốc Kim Oanh (Công ty Kim Oanh) 60% và Trần Bảo An 10%.

Theo thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty Kim Oanh được thành lập vào tháng 6/2020, trụ sở chính tại 268A Phan Trung, phường Tam Hiệp, TP.Đồng Nai. Ông Đặng Văn Quy (SN 1991) là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này.

Thời diểm mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, với 3 cổ đông sáng lập: Đặng Văn Quy 70%; Nguyễn Văn Triển 20% và Nguyễn Thị Thiên Nga 10%.