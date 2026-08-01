Siêu dự án KĐT 6,2 tỷ USD, quy mô hơn 2.940 ha của Cần Thơ nhận chỉ đạo mới

Sơ đồ vị trí lập quy hoạch Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong.

Sáng 31/7, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của thành phố Cần Thơ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa của một số dự án trên địa bàn, theo Baochinhphu.vn.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Cần Thơ Lê Công Lý, dự án Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong là dự án động lực, trọng điểm của thành phố, đã được phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 và đang được triển khai các thủ tục đầu tư theo quy định.

Trước đây, Thành phố từng đề xuất cơ chế đặc thù liên quan đến thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư; hiện hồ sơ đang được các bộ, ngành xem xét theo quy định.

Thành phố Cần Thơ không đề xuất thêm cơ chế đặc thù đối với dự án, đồng thời kiến nghị các bộ, ngành tiếp tục phối hợp, đẩy nhanh tiến độ thẩm định để hồ sơ sớm được trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, Cần Thơ nói riêng và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình phát triển. Do đó, các bộ, ngành Trung ương cần tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với địa phương, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trước mắt, cần tập trung xử lý dứt điểm các dự án còn ách tắc, qua đó tạo thêm động lực tăng trưởng mới cho địa phương và toàn vùng.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì nghiên cứu, đề xuất giải pháp, báo cáo Chính phủ xem xét trước ngày 15/8 nhằm tháo gỡ khó khăn cho Cần Thơ và các địa phương trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; tạo điều kiện để triển khai hiệu quả các dự án, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của toàn vùng.

Trước đó, vào giữa tháng 3/2026, UBND TP. Cần Thơ đã ban hành quyết định phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đối với dự án Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong. Khu vực lập quy hoạch có diện tích khoảng 2.945 ha, với quy mô dân số dự kiến khoảng 300.000 người.

Theo quy hoạch, khu đất được giới hạn bởi các ranh giới hành chính: phía Bắc giáp xã Châu Thành, phía Nam giáp xã Thạnh Hòa, phía Đông giáp xã Phú Hữu và phía Tây giáp xã Đông Phước. Đây được định hướng phát triển thành khu đô thị mới hiện đại, đóng vai trò cực tăng trưởng phía Nam TP. Cần Thơ.

Dự án được quy hoạch theo mô hình đô thị du lịch nghỉ dưỡng, tích hợp đa dạng tiện ích như khu vui chơi giải trí, công viên nước, trung tâm thể thao đa năng, sân golf 36 lỗ và khu tổ chức sự kiện – lễ hội.

Cấu trúc đô thị được thiết kế theo hướng thích ứng biến đổi khí hậu, chú trọng giải pháp thoát nước, nâng cao khả năng chống ngập và đảm bảo phát triển bền vững. Về cơ cấu sử dụng đất, dự án bao gồm các loại hình nhà ở thấp tầng, biệt thự và chung cư cao tầng tối đa 35 tầng.

Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong được xác định là một trong những dự án trọng điểm, có tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 6,2 tỷ USD.