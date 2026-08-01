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Căn nhà ở quê của Công Phượng

| | Bất động sản

Dù hiện nay phần lớn thời gian thi đấu và sinh sống ở nhiều nơi khác nhau, mỗi khi có dịp trở về Nghệ An, Công Phượng vẫn dành thời gian quây quần bên gia đình trong ngôi nhà giản dị này.

Là một trong những cầu thủ nổi tiếng của bóng đá Việt Nam, Công Phượng lại có cuộc sống khá kín tiếng. Ngoài sân cỏ, tiền đạo sinh năm 1995 hiếm khi chia sẻ về đời tư hay cuộc sống gia đình. Mỗi lần trở về quê nhà Nghệ An, những hình ảnh được anh hoặc người thân đăng tải đều nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Qua đó, người hâm mộ cũng có dịp nhìn rõ hơn về căn nhà của bố mẹ nam cầu thủ ở quê.

Căn nhà ở quê của Công Phượng - Ảnh 1.

Công Phượng đang thi đấu cho CLB Trường Tươi Đồng Nai (Ảnh: Nguyễn Công Phượng)

Công Phượng sinh ra và lớn lên ở xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương (cũ) - nay là xã Bạch Hà (Nghệ An). Trước đây, gia đình chàng cầu thủ có cuộc sống khá khó khăn, ở trong một căn nhà ngói đã xuống cấp. Mỗi mùa mưa bão, ngôi nhà thường bị dột, cả gia đình phải sang nhà hàng xóm trú tạm.

Mãi đến năm 2014, khi các con có điều kiện kinh tế hơn, bố mẹ Công Phượng quyết định xây một căn nhà mới ngay trên nền nhà cũ với kinh phí khoảng 400 triệu đồng. Trong quá trình xây dựng, bố của Công Phượng trực tiếp tham gia làm thợ xây, còn mẹ phụ giúp để tiết kiệm chi phí. Ngoài ra theo chia sẻ của chú Bảy - bố Công Phượng, thời điểm gia đình xây nhà, CLB Hoàng Anh Gia Lai cũng hỗ trợ một phần chi phí.

Căn nhà ở quê của Công Phượng - Ảnh 2.

Công Phượng về quê ăn Tết (Ảnh: Internet)

Căn nhà ở quê của Công Phượng - Ảnh 3.

Fan đến chật nhà chúc Tết và chụp hình cùng Công Phượng (Ảnh: Internet)

Nhìn từ bên ngoài, ngôi nhà được thiết kế theo kiểu nhà cấp 4 mái ngói truyền thống với phần hiên rộng phía trước. Bậc tam cấp lát đá dẫn thẳng vào cửa chính bằng gỗ tự nhiên, tạo cảm giác chắc chắn và gần gũi.

Khoảng sân trước nhà rộng rãi, đủ không gian để trồng cây cảnh và quây quần mỗi dịp gia đình sum họp. Bao quanh bên ngoài sân còn có vườn rau như nhiều gia đình nông thôn khác.

Bước vào bên trong, không gian được bài trí theo phong cách truyền thống. Phòng khách có diện tích rộng, nền lát gạch men sáng màu, tạo cảm giác sạch sẽ và thoáng đãng. Nội thất chủ yếu sử dụng gỗ tự nhiên với bộ bàn ghế tiếp khách, tủ trưng bày và bàn thờ gia tiên được đặt ở vị trí trang trọng phía trong.

Các món đồ được sắp xếp gọn gàng, không quá nhiều chi tiết trang trí nhưng vẫn tạo cảm giác ấm cúng. Trên tường là những bức ảnh kỷ niệm của gia đình, trong khi tủ kính lưu giữ nhiều kỷ niệm chương và cúp, đánh dấu chặng đường trưởng thành của Công Phượng.

Căn nhà ở quê của Công Phượng - Ảnh 4.

Lối đi vào nhà Công Phượng (Ảnh chụp màn hình/ YouTube Ted Trần)

Căn nhà ở quê của Công Phượng - Ảnh 5.

Bên ngoài căn nhà (Ảnh chụp màn hình/ YouTube Ted Trần)

Căn nhà ở quê của Công Phượng - Ảnh 6.

Chiếc giường thường được Công Phượng sử dụng khi về quê ăn Tết (Ảnh chụp màn hình/ YouTube Ted Trần)

Căn nhà ở quê của Công Phượng - Ảnh 7.

Tủ trưng bày cúp, huy chương và bằng khen của Công Phượng (Ảnh chụp màn hình/ YouTube Ted Trần)

Căn nhà ở quê của Công Phượng - Ảnh 8.
Căn nhà ở quê của Công Phượng - Ảnh 9.

Hiện tại vợ chồng Công Phượng vẫn thường đưa con trai về quê (Ảnh: Internet)

(Tổng hợp)

Theo S.A

Thanh Niên Việt

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