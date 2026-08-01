Hà Nội 'chốt tiến độ' giải phóng mặt bằng cho dự án khu công nghiệp sạch Sóc Sơn

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đánh giá công tác phối hợp giữa chủ đầu tư và chính quyền địa phương trong thời gian qua vẫn chưa thực sự chặt chẽ, dẫn đến tiến độ giải phóng mặt bằng chưa đáp ứng yêu cầu.

Nhấn mạnh đây là các dự án có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển công nghiệp và tăng trưởng của thành phố, ông Nguyễn Trọng Đông yêu cầu xã Kim Anh tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, phải có lộ trình và thời hạn hoàn thành cụ thể.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu trong 2 tháng tới, địa phương phải hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với 6 ô đất nông nghiệp với diện tích khoảng 100ha. Phần diện tích còn lại phải được tập trung thực hiện quyết liệt, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 31/12/2026.

Ảnh minh họa

Lãnh đạo Thành ủy yêu cầu chính quyền địa phương chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án, thực hiện theo đúng cam kết; đồng thời rà soát kỹ hiện trạng, xây dựng phương án đầy đủ, toàn diện, không để xảy ra tình trạng giải phóng mặt bằng manh mún, "xôi đỗ", ảnh hưởng đến việc tổ chức chi trả và triển khai thi công.

Cùng với đó, cần khẩn trương triển khai đầu tư xây dựng tuyến đường vào khu vực dự án theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt, hoàn thành chậm nhất trong quý I-2027, bảo đảm đồng bộ hạ tầng và tiến độ thực hiện dự án.

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghiệp sạch Sóc Sơn triển khai Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 3/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ, có quy mô khoảng 302,8ha, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 3.226 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng chiếm hơn 2.380 tỷ đồng. Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư xây dựng DĐK, thời gian thực hiện dự án không quá 36 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh các dự án có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển công nghiệp và tăng trưởng của thành phố. Ảnh: Phạm Hùng

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Kim Anh là địa phương phối hợp với chủ đầu tư thực hiện triển khai dự án và giải phóng mặt bằng.

Trong quá trình triển khai, quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 của dự án không còn phù hợp với các quy định mới. Chủ đầu tư đã điều chỉnh, lập lại quy hoạch phân khu, kéo theo việc tạm dừng công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện công tác bàn giao lại ranh giới.

Sau khi tiếp nhận dự án, UBND xã Kim Anh đã rà soát tổng thể hồ sơ, đánh giá sự cần thiết, hiệu quả đầu tư và tính khả thi của dự án trên cơ sở ý kiến của các sở, ngành. Hiện nay, UBND xã Kim Anh đang trình UBND thành phố xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Theo phương án đề xuất, tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là 450,6 tỷ đồng, chiều dài tuyến còn 3,55km do khoảng 980m tuyến đường bị giao cắt với tuyến Vành đai 4.