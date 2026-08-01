Hà Nội phân luồng giao thông để thi công hầm chui Cổ Linh

Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành thông báo về việc thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Đàm Quang Trung (đoạn qua cổng siêu thị Aeon Mall Long Biên, thuộc địa bàn phường Long Biên) từ ngày 1/8.

Khu vực cổng chính Aeon Mall Long Biên trên đường Đàm Quang Trung bắt đầu tổ chức giao thông một chiều đối với ô tô từ ngày 1/8 để phục vụ thi công hầm chui Cổ Linh. Ảnh: Trọng Tài.

Theo đó, tại khu vực cổng chính siêu thị Aeon Mall Long Biên trên đường Đàm Quang Trung, Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức giao thông một chiều đối với ô tô theo hướng từ trong siêu thị đi ra đường Đàm Quang Trung, áp dụng trong khung giờ từ 5h00 đến 23h00 hàng ngày.

Các phương tiện ô tô di chuyển trên đường Đàm Quang Trung có nhu cầu đi vào siêu thị Aeon Mall Long Biên sẽ đi thẳng qua cổng trên đường Đàm Quang Trung, sau đó rẽ phải vào phố Nguyễn Ngọc Chân để vào cổng siêu thị trên đường Nguyễn Ngọc Chân hoặc cổng trên đường Cổ Linh. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc điều chỉnh này nhằm giảm xung đột giao cắt giữa dòng xe ra vào trung tâm thương mại với lưu lượng phương tiện rất lớn trên tuyến Đàm Quang Trung trong thời gian thi công hầm chui.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức hướng dẫn các phương tiện lựa chọn lộ trình phù hợp để giảm áp lực cho đường Đàm Quang Trung. Đối với ô tô từ đường Cổ Linh rẽ phải đi Đàm Quang Trung theo hướng Quốc lộ 5, cơ quan chức năng khuyến khích lưu thông theo tuyến Cổ Linh – Nguyễn Ngọc Chân – Đàm Quang Trung – Quốc lộ 5.

Đối với các phương tiện từ Cổ Linh đi về cầu Vĩnh Tuy, lộ trình khuyến nghị là đi theo hướng Cổ Linh – cầu vượt Cổ Linh – điểm mở dải phân cách trên đường Cổ Linh – cầu Vĩnh Tuy, thay vì quay đầu trên đường Đàm Quang Trung như hiện nay.

Về công tác phối hợp thực hiện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội được giao hoàn thiện hệ thống biển báo, vạch sơn, thiết bị bảo đảm an toàn giao thông. Sau 7 ngày triển khai, đơn vị sẽ phối hợp với Aeon Mall Long Biên, Công an phường Long Biên, Đội CSGT đường bộ số 5 và các bên liên quan đánh giá hiệu quả để báo cáo liên ngành xem xét điều chỉnh nếu cần.

Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội), UBND và Công an phường Long Biên tăng cường lực lượng phân luồng, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, dừng đỗ trái phép quanh khu vực thi công. Đồng thời, Sở đề nghị Aeon Mall Long Biên chủ động tổ chức lại giao thông trong bãi đỗ xe và tuyên truyền khách hàng chấp hành phương án phân luồng mới.