Hà Nội: Diện mạo công viên An Hòa vừa 'thay tên, đổi họ'

Từng có thời điểm nơi đây xuống cấp, rác thải tồn đọng, cây cỏ um tùm, hồ nước ô nhiễm. Gần đây, sau chiến dịch tổng vệ sinh của chính quyền phường Cầu Giấy, cảnh quan công viên, hồ điều hòa cùng các khu vui chơi, sân thể thao đã được cải thiện, trở nên sạch đẹp và khang trang hơn. Người dân thoải mái đi bộ, tập thể dục, vui chơi trong không gian sạch đẹp.