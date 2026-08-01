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Hà Nội: Diện mạo công viên An Hòa vừa 'thay tên, đổi họ'

| | Bất động sản

Công viên An Hòa cùng tuyến phố mới Nguyễn Hữu An đang trở thành điểm nhấn phía Tây Hà Nội. Không gian xanh được chỉnh trang đồng bộ, kết hợp hạ tầng giao thông hiện đại không chỉ tạo diện mạo đô thị khang trang mà còn mang đến điểm vui chơi, rèn luyện sức khỏe và kết nối giao thông thuận tiện cho người dân.

Công viên An Hòa và phố mới Nguyễn Hữu An có gì đặc biệt?

Hà Nội: Diện mạo công viên An Hòa vừa 'thay tên, đổi họ' - Ảnh 2.

Công viên và hồ điều hòa CV1 (phường Cầu Giấy, Hà Nội) nay chính thức mang tên mới là Công viên An Hòa.

Hà Nội: Diện mạo công viên An Hòa vừa 'thay tên, đổi họ' - Ảnh 3.

Công viên An Hòa cạnh trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Nội vụ, Cung Thiếu nhi Hà Nội và giáp đường Phạm Hùng - vành đai 3.

Hà Nội: Diện mạo công viên An Hòa vừa 'thay tên, đổi họ' - Ảnh 4.

Công viên có diện tích gần 27,8ha, trong đó hồ điều hòa rộng khoảng 19ha.

Hà Nội: Diện mạo công viên An Hòa vừa 'thay tên, đổi họ' - Ảnh 5.

Công viên có nhiều tiện ích hiện đại, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân, như: Hồ điều hòa, công viên cây xanh, khu vực vui chơi giải trí...

Hà Nội: Diện mạo công viên An Hòa vừa 'thay tên, đổi họ' - Ảnh 6.

Đặc biệt, Cung thiếu Nhi Hà Nội - công trình có thiết kế kiến trúc hiện đại, gần gũi với thiên nhiên, sử dụng nhiều thiết bị tự động thông minh để vận hành, bao gồm các hạng mục như: Nhà hát 800 chỗ; rạp chiếu phim 200 chỗ; nhà thi đấu 500 chỗ; bể bơi 10 làn; nhà học và thư viện, tháp thiên văn..

Hà Nội: Diện mạo công viên An Hòa vừa 'thay tên, đổi họ' - Ảnh 7.
Hà Nội: Diện mạo công viên An Hòa vừa 'thay tên, đổi họ' - Ảnh 8.
Hà Nội: Diện mạo công viên An Hòa vừa 'thay tên, đổi họ' - Ảnh 9.

Từng có thời điểm nơi đây xuống cấp, rác thải tồn đọng, cây cỏ um tùm, hồ nước ô nhiễm. Gần đây, sau chiến dịch tổng vệ sinh của chính quyền phường Cầu Giấy, cảnh quan công viên, hồ điều hòa cùng các khu vui chơi, sân thể thao đã được cải thiện, trở nên sạch đẹp và khang trang hơn. Người dân thoải mái đi bộ, tập thể dục, vui chơi trong không gian sạch đẹp.

Hà Nội: Diện mạo công viên An Hòa vừa 'thay tên, đổi họ' - Ảnh 10.

Phường Cầu Giấy có phố mới Nguyễn Hữu An, ngay cạnh công viên An Hòa. Tuyến phố từ ngã tư giao cắt phố Tôn Thất Thuyết tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hà Nội (đối diện Tòa án Nhân dân Khu vực 4) đến ngã tư giao cắt phố Dương Đình Nghệ tại tòa chung cư E. Power (đối diện trụ sở Cục Hải quan).

Hà Nội: Diện mạo công viên An Hòa vừa 'thay tên, đổi họ' - Ảnh 11.

Tuyến phố đi qua Bộ Nội vụ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội, Trụ sở Tập đoàn Viettel, Trạm Y tế phường.

Hà Nội: Diện mạo công viên An Hòa vừa 'thay tên, đổi họ' - Ảnh 12.

Tuyến phố này dài 830m, rộng 25m (lòng đường 15m; vỉa hè mỗi bên 5m). Đường trải nhựa, vỉa hè, cây xanh đô thị và điện chiếu sáng đồng bộ.

Hà Nội: Diện mạo công viên An Hòa vừa 'thay tên, đổi họ' - Ảnh 13.

Vị trí tuyến đường trên bản đồ Google Maps.

Theo Trọng Tài

Tiền Phong

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