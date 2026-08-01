Siêu tháp đôi 99 tầng do Thaiholdings và công ty thuộc Vingroup đề xuất sẽ nằm ở đâu trên bản đồ những tòa tháp đôi cao nhất thế giới?

Ngày 8/7/2026, liên danh gồm Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên, Công ty Cổ phần Thaiholdings và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn (thành viên Tập đoàn Vingroup) đã có văn bản đề xuất UBND TP Hà Nội xem xét, chấp thuận chủ trương nghiên cứu quy hoạch và cho phép lập dự án đầu tư Hanoi Twin Towers 99.

Phối cảnh dự án Hanoi Twin Towers 99.

Theo hồ sơ đề xuất, dự án được quy hoạch trên khu đất rộng 34.936m2 tại số 5-7 Đào Duy Anh (Hà Nội), với tổng vốn đầu tư dự kiến 3 - 3,5 tỷ USD. Công trình gồm hai tòa tháp cao khoảng 568m , 99 tầng nổi và 6 tầng hầm .

Nếu được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận triển khai theo đúng phương án đề xuất, Hanoi Twin Towers 99 sẽ vượt Petronas Twin Towers (Malaysia, cao 452m) để trở thành tháp đôi cao nhất thế giới .

Những toà tháp đôi cao nhất thế giới.

Petronas Twin Towers (Malaysia)

Petronas Twin Towers cao 452m với 88 tầng và hiện vẫn giữ danh hiệu tháp đôi cao nhất thế giới.

Công trình nằm tại trung tâm Kuala Lumpur với tổng diện tích sàn khoảng 395.000 m2 . Điểm nhấn nổi bật của tòa tháp đôi là chiếc cầu trên không nối giữa hai tháp, ở vị trí cao hơn mặt đất 170 m, có chiều dài 58,4 m, nặng khoảng 750 tấn. Nơi đây được xem là tầng chuyển vì du khách muốn lên những tầng cao hơn phải đổi thang máy tại đây.

JW Marriott Marquis Dubai (UAE)

Dubai được biết đến với những công trình kiến trúc quy mô lớn và các khách sạn hạng sang. Trong đó, JW Marriott Marquis Dubai là một trong những khách sạn 5 sao nổi bật của thành phố, gồm hai tòa tháp cao 330m , cao hơn tháp Eiffel khoảng 30 m.

Công trình có điểm nhấn là bể bơi dài 30m nằm trên tầng 7, cho phép du khách vừa thư giãn vừa ngắm toàn cảnh Dubai từ trên cao. Với thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh quân hậu và quân vua trên bàn cờ, JW Marriott Marquis trở thành một trong những công trình mang tính biểu tượng của Dubai.

The City of Capitals (Nga)

Tọa lạc tại Moscow, The City of Capitals được thiết kế theo phong cách hiện đại với các khối vuông xếp chồng lên nhau, tạo nên hình khối kiến trúc đặc trưng.

Công trình cao khoảng 302m với 73 tầng , từng là cụm tháp cao nhất châu Âu trong nhiều năm. Nhờ vị trí tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Moscow cùng thiết kế hiện đại, dự án nhanh chóng trở thành một trong những biểu tượng của đường chân trời thành phố.

﻿ Đặt mục tiêu xác lập hàng loạt kỷ lục thế giới

Không chỉ hướng tới danh hiệu tháp đôi cao nhất thế giới , Hanoi Twin Towers 99 còn đặt mục tiêu xác lập thêm nhiều kỷ lục khác như: vườn nhiệt đới ở độ cao lớn nhất thế giới, bảo tàng nghệ thuật số (Digital Art Museum) ở độ cao lớn nhất thế giới, hai sân đỗ trực thăng ở độ cao lớn nhất thế giới và đại sảnh trên không (Sky Ballroom) có quy mô lớn nhất thế giới.

Theo phương án đề xuất, Hanoi Twin Towers 99 có tổng diện tích sàn xây dựng (không bao gồm tầng hầm) khoảng 880.000 m2, được quy hoạch trên khu đất gần 3,5 ha với mật độ xây dựng khoảng 35%. Với quy mô này, đây sẽ là một trong những tổ hợp bất động sản có diện tích sàn lớn nhất từng được đề xuất tại khu vực trung tâm Hà Nội.

Phối cảnh dự án Hanoi Twin Towers 99.

Dự án được định hướng phát triển theo mô hình tổ hợp đa chức năng, tích hợp trung tâm hội nghị quốc tế, trung tâm biểu diễn nghệ thuật, trung tâm thương mại, văn phòng hạng A, khách sạn, khu nhà ở cao cấp cùng hệ thống dịch vụ, giải trí. Trong đó, hạng mục casino cũng được đề xuất là một phần của tổ hợp.

Theo liên danh đề xuất, Hanoi Twin Towers 99 không chỉ hướng tới việc hình thành một công trình điểm nhấn mà còn góp phần chỉnh trang không gian đô thị khu vực cửa ngõ phía nam trung tâm Hà Nội. Phương án quy hoạch được đặt trong tổng thể khu vực nút giao Kim Liên, đường Lê Duẩn và trục đường rộng 90m kết nối từ hầm chui Kim Liên đến Quốc lộ 1A.

Nguồn vốn đầu tư dự án dự kiến được bố trí từ năng lực tài chính của liên danh và nguồn vốn thu xếp từ các tổ chức tài chính nước ngoài.

Theo kế hoạch của liên danh, dự án dự kiến khởi công vào ngày 2/9/2026 và hoàn thành trong giai đoạn quý III - IV/2030. Tuy nhiên, tiến độ này sẽ phụ thuộc vào quá trình xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư, quy hoạch và các thủ tục pháp lý của cơ quan có thẩm quyền.