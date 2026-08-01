Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chính phủ thông qua hồ sơ đề án thành lập TP Bắc Ninh trực thuộc Trung ương

| | Bất động sản

Tại Nghị quyết số 205, Chính phủ thông qua hồ sơ Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương theo đề nghị của Bộ Nội vụ.

Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Chính phủ để hoàn thiện Tờ trình, Đề án, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thành lập TP Bắc Ninh trực thuộc Trung ương theo quy định.

Một góc tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Nguyễn Trọng Hiếu)

Bộ trưởng Bộ Nội vụ thừa ủy quyền Thủ tướng, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình, Đề án, Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý hồ sơ Đề án thành lập TP Bắc Ninh trực thuộc Trung ương theo ý kiến của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội.

Chính phủ lưu ý Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung hồ sơ Đề án, các dự thảo Nghị quyết và các vấn đề đề xuất, báo cáo; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu gửi Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, bảo đảm chất lượng, thời hạn theo quy định.

Bộ Nội vụ cũng cần chủ động báo cáo, giải trình với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; kịp thời báo cáo Thủ tướng những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV , Trung ương đồng ý chủ trương thành lập TP Quảng Ninh và TP Bắc Ninh.

Trung ương giao Bộ Chính trị chỉ đạo Đảng ủy Chính phủ căn cứ chủ trương của Trung ương chỉ đạo Chính phủ hoàn thiện Đề án, hồ sơ theo quy định, trình Quốc hội khoá XVI xem xét, quyết định tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất.

Theo Đề án số 576 về việc thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh, địa phương này hiện có diện tích tự nhiên 4.713,75 km², quy mô dân số gần 4 triệu người với 99 đơn vị hành chính cấp xã.

Bắc Ninh giữ vị trí cửa ngõ phía Bắc Thủ đô Hà Nội, là trung tâm của tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, đồng thời nằm trên các hành lang kinh tế quan trọng của miền Bắc, có điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp công nghệ cao, logistics và kết nối giao thương trong nước, quốc tế...

Đề án nêu rõ, việc thành lập thành phố Bắc Ninh nhằm xây dựng một đô thị xanh, thông minh, hiện đại, văn minh, giàu bản sắc văn hóa Kinh Bắc; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng chủ yếu.

Đồng thời, tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là công nghiệp bán dẫn, sản xuất vi mạch, trí tuệ nhân tạo; xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông, logistics đồng bộ, hiện đại; phát triển chính quyền đô thị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân và bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh.

Theo Anh Văn/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chính thức khởi công siêu dự án chạy dọc 11km ven sông, có gần 2.000 dinh thự với diện tích thuộc hàng "khủng” ngay giữa thủ đô

Chính thức khởi công siêu dự án chạy dọc 11km ven sông, có gần 2.000 dinh thự với diện tích thuộc hàng "khủng” ngay giữa thủ đô Nổi bật

Toàn cảnh dòng sông ô nhiễm bậc nhất Hà Nội chảy qua hàng loạt đại đô thị, sắp được "hồi sinh" nhờ dự án hơn 75.000 tỷ đồng

Toàn cảnh dòng sông ô nhiễm bậc nhất Hà Nội chảy qua hàng loạt đại đô thị, sắp được "hồi sinh" nhờ dự án hơn 75.000 tỷ đồng Nổi bật

Yên Bình Complex tung chính sách bán hàng đột phá kích hoạt thị trường Thái Nguyên

Yên Bình Complex tung chính sách bán hàng đột phá kích hoạt thị trường Thái Nguyên

19:30 , 01/08/2026
Khu đất tái định cư cho cầu Trần Hưng Đạo, cầu Tứ Liên đồng loạt xây dựng

Khu đất tái định cư cho cầu Trần Hưng Đạo, cầu Tứ Liên đồng loạt xây dựng

16:37 , 01/08/2026
Tỉnh được "ông lớn" Vingroup, Sun Group, T&T... đổ về, đang xây sân bay 5 sao top 10 thế giới sắp mở bán loạt dự án nhà ở xã hội chỉ từ hơn 9 triệu đồng/m2

Tỉnh được "ông lớn" Vingroup, Sun Group, T&T... đổ về, đang xây sân bay 5 sao top 10 thế giới sắp mở bán loạt dự án nhà ở xã hội chỉ từ hơn 9 triệu đồng/m2

16:36 , 01/08/2026
Giá trị kép của bộ sưu tập biệt thự biển sở hữu lâu dài khan hiếm tại Nghệ An

Giá trị kép của bộ sưu tập biệt thự biển sở hữu lâu dài khan hiếm tại Nghệ An

16:30 , 01/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên