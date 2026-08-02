Cần Thơ sẽ được đấu giá quyền khai thác 'Đà Lạt của miền Tây'

Ngày 31/7, lãnh đạo Đảng ủy phường Sóc Trăng cho biết, Thành ủy Cần Thơ đã có kết luận của Phó Bí thư Thành ủy Trần Văn Huyến tại buổi làm việc về việc kêu gọi đầu tư Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt.

Theo đó, Thành ủy thống nhất giao UBND phường Sóc Trăng tiếp nhận nguyên trạng Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt từ Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch TP. Cần Thơ.

Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt (phường Sóc Trăng, TP. Cần Thơ)

Trong thời gian chờ thủ tục bàn giao, lãnh đạo Thành ủy cũng yêu cầu Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch TP. Cần Thơ (đơn vị đang quản lý Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt), rà soát các hộ dân đang sinh sống, kinh doanh tại khu vực. Thực hiện kiểm kê toàn bộ công trình, tài sản, cây xanh và mặt nước.

Đơn vị đang quản lý Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt cũng được yêu cầu không để phát sinh việc cho thuê, gia hạn hợp đồng, xây dựng hoặc mở rộng hoạt động kinh doanh khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

Kịp thời sửa chữa các hạng mục xuống cấp, mất an toàn; tăng cường công tác bảo vệ, vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, không để tài sản công tiếp tục xuống cấp hoặc bị xâm hại.

Bên cạnh đó, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch phối hợp với UBND phường Sóc Trăng nghiên cứu tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, hội chợ, triển lãm và sự kiện du lịch phù hợp nhằm phục vụ người dân; duy trì hoạt động và quảng bá hình ảnh Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt.

Đáng chú ý, Thành ủy Cần Thơ thống nhất chủ trương đấu giá quyền khai thác tài sản công tại Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt, để lựa chọn nhà đầu tư có năng lực quản lý, đầu tư và khai thác.

Sau khi tiếp nhận, UBND phường Sóc Trăng được giao khẩn trương rà soát hiện trạng, xây dựng phương án cải tạo, chỉnh trang phục vụ người dân. Hoàn thiện phương án khai thác tài sản công, tổ chức đấu giá theo đúng quy định, bảo đảm hài hòa giữa phát triển dịch vụ, du lịch với bảo tồn cảnh quan, môi trường và không gian sinh hoạt cộng đồng.

Sau khi tiếp nhận quản lý Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt, UBND phường Sóc Trăng sẽ xây dựng phương án đấu giá quyền khai thác, lựa chọn nhà đầu tư có năng lực.

Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt rộng khoảng 20ha, nằm trên đường Hùng Vương, phường Sóc Trăng (TP. Sóc Trăng cũ). Nơi đây có hai hồ nước lớn, trong đó hồ Tịnh Tâm được xây dựng từ những năm 1960 theo nguyên mẫu hồ Tịnh Tâm ở Kinh thành Huế. Hồ lớn còn lại được hình thành năm 1982 từ công trình thủy lợi, do hàng nghìn người dân đào thủ công.

Năm 2020, tỉnh Sóc Trăng (cũ) thành lập Ban Quản lý dự án Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt, đầu tư nâng cấp hệ thống bờ kè, đường nội bộ, chiếu sáng, trung tâm hội chợ, triển lãm và nhiều hạng mục hạ tầng khác. Sau nhiều năm, nơi đây trở thành điểm sinh hoạt văn hóa, vui chơi quen thuộc của người dân, đồng thời là điểm đến thu hút du khách với không gian xanh, hồ nước trong lành, được nhiều người ví như "Đà Lạt của miền Tây".

Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt từng được đầu tư nhiều công trình văn hoá, giải trí, khu nhà hội chợ - triển lãm, nhưng hoạt động cầm chừng rồi để không. Thời gian qua, do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và kiện toàn mô hình quản lý, hoạt động khai thác tại đây còn cầm chừng, chưa mang lại hiệu quả thiết thực, một số hạng mục hạ tầng xuống cấp.

Đặc biệt, vào tháng 12/2025, cán bộ được giao quản lý khu vực này đã tự ý liên hệ, thỏa thuận với nhóm người bên ngoài đưa phương tiện, nhân lực vào khu vực Hồ Nước Ngọt đốn hạ 42 cây xanh, chủ yếu cây xà cừ nhiều năm tuổi. Vụ việc sau đó được chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra, xử lý.