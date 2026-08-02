Đất đồng sở hữu, sổ chung ở Phú Quốc sẽ được tháo gỡ ra sao?

Ngày 1/8, UBND đặc khu Phú Quốc (An Giang) tổ chức đối thoại với đại diện các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án Khu đô thị An Thới (giai đoạn 2). Ông Trần Minh Khoa - Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc trực nghe, giải đáp nhiều kiến nghị của người dân liên quan đến chính sách bồi thường, tái định cư, đất đồng sở hữu và tiến độ hoàn thiện các khu tái định cư.

Ông Trần Minh Khoa - Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc đối thoại, giải đáp các kiến nghị của người dân.

Tại buổi đối thoại, nhiều hộ dân bày tỏ lo ngại về tình trạng hạ tầng dang dở tại các khu tái định cư Hòn Thơm, An Thới và Suối Lớn sau nhiều năm triển khai.

Giải đáp nội dung này, ông Trần Minh Khoa cho biết, khu tái định cư Hòn Thơm (4ha) và An Thới (7,3ha) chậm hoàn thiện do nhà đầu tư trước đây chưa đầu tư đồng bộ hạ tầng. Địa phương đang khẩn trương xử lý các vướng mắc để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân ngay trong tháng 8/2026. Riêng khu tái định cư Suối Lớn (73ha), chính quyền đang từng bước tháo gỡ các vấn đề pháp lý để sớm đầu tư hoàn thiện hạ tầng.

Về quỹ đất tái định cư phục vụ các hộ dân khu 6 An Thới, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc khẳng định, địa phương bảo đảm đủ quỹ đất cho tất cả trường hợp đủ điều kiện. Theo đó, khu tái định cư An Thới có quy mô 24ha với khoảng 1.200 nền, trong đó đã bố trí trước vài trăm nền cho người dân; khu tái định cư Hồ Suối Lớn có khoảng 700 nền; còn khu tái định cư Ngã ba Bãi Vòng dự kiến bố trí khoảng 2.700 nền, có vị trí giao thông thuận lợi.

Đại diện các hộ dân tham gia buổi đối thoại với lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc. Ảnh: Hoàng Dung.

Một trong những nội dung được người dân quan tâm là việc xem xét bố trí tái định cư đối với các trường hợp đất đồng sở hữu, sổ chung hoặc xây dựng nhà trên đất nông nghiệp chưa tách thửa.

Vấn đề trên, theo lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc, sẽ tạo điều kiện tối đa để bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân. Tuy nhiên, do hiện nay chưa có sự thống nhất giữa địa phương và các sở, ngành, nên UBND đặc khu sẽ sớm tổ chức cuộc họp liên ngành để thống nhất phương án xử lý.

Đối với các dự án phục vụ APEC , địa phương đã đề xuất Chính phủ xem xét cơ chế đặc thù, nhằm hỗ trợ tái định cư cho các hộ xây dựng nhà trên đất nông nghiệp chưa tách thửa. Với các trường hợp ngoài phạm vi dự án APEC, tỉnh sẽ tiếp tục kiến nghị cấp có thẩm quyền để có hướng xử lý phù hợp, bảo đảm quyền lợi của người dân.

Kết thúc buổi đối thoại, ông Trần Minh Khoa cho biết chính quyền sẽ tiếp thu toàn bộ ý kiến, rà soát từng hồ sơ cụ thể nhằm bảo đảm việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư. Đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật và hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và người dân.