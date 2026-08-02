Việt Nam sở hữu công trình làm từ vật liệu được nhắc tới nhiều trong truyện cổ tích, có quy mô, độc đáo bậc nhất Đông Nam Á

Tọa lạc trên trục đường chính dẫn vào Vườn Quốc gia Cúc Phương, quần thể kiến trúc tre thuộc Khu du lịch nghỉ dưỡng Vedana Resort (Ninh Bình) được xem là một trong những công trình tre quy mô và độc đáo bậc nhất Đông Nam Á.

Công trình nhà tre nằm ở vị trí trung tâm khu nghỉ dưỡng được thiết kế theo không gian mở, kết hợp các khu vực trong nhà, bán ngoài trời và ngoài trời, đáp ứng nhu cầu tổ chức các hoạt động quy mô lớn như hội nghị, hội thảo, sự kiện và chương trình team building.



Công trình có diện tích hơn 1.000m2, bán kính mái khoảng 18m và chiều cao lên tới 16m, tương đương một tòa nhà 5 tầng, kiến tạo từ hơn 70.000 cây tre với kiến trúc đậm chất núi rừng, nằm đua trên một hồ nước lớn. Kết cấu gồm 36 khung tre mô-đun tạo thành mái vòm 3 lớp mềm mại nhưng rất cao ráo lấy cảm hứng từ hình ảnh chiếc nón lá truyền thống của Việt Nam, tạo nên không gian rộng lớn, thoáng đãng và giàu tính thẩm mỹ.

Đáng chú ý, dù được xây dựng hoàn toàn bằng tre, công trình vẫn bảo đảm độ bền vững cao. Trải qua nhiều năm cùng những đợt mưa bão, kết cấu công trình vẫn không bị ảnh hưởng.

Để tạo nên công trình quy mô đặc biệt này, chủ đầu tư và đội ngũ kiến trúc sư đã dành nhiều thời gian khảo sát, tìm kiếm nguồn nguyên liệu phù hợp tại Tây Ninh, địa phương nổi tiếng với những vùng tre chất lượng cao. Quá trình gia công, xử lý và chế tác các cấu kiện tre được thực hiện bởi những người thợ có tay nghề cao trong suốt gần 2 năm trước khi được đưa về Ninh Bình để thi công, lắp dựng.

Cây tre sau khi được ngâm, tẩm, sấy, xử lý kỹ thuật sẽ không bị mối mọt, độ bền cao không thua kém gì so với vật liệu công nghiệp nhưng lại rất gần gũi với thiên nhiên. Điều đặc biệt làm nên dấu ấn riêng của công trình là toàn bộ hệ kết cấu được liên kết mà không sử dụng bất kỳ vật liệu kim loại nào. Thay vào đó, các thân tre được gắn kết bằng những thanh tre vót nhọn và hệ thống dây dù chuyên dụng. Phương pháp thi công độc đáo này đòi hỏi sự tỉ mỉ của đội ngũ thợ, sự tính toán chính xác cùng tay nghề tinh xảo và thực sự am hiểu về tre mới thực hiện được.

Với những giá trị nổi bật về kiến trúc, kỹ thuật xây dựng và phát triển bền vững, công trình đã được Tạp chí Kiến trúc Dezeen (Vương quốc Anh) - một trong những tạp chí hàng đầu thế giới về kiến trúc và thiết kế - vinh danh tại Giải thưởng Dezeen Awards năm 2021. Đây cũng là công trình tre có quy mô lớn nhất từng được kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa thực hiện, đánh dấu thêm một bước tiến của kiến trúc tre Việt Nam trên trường quốc tế.