Lý do Bộ Xây dựng 'phải tiêu' hơn 26.000 tỷ trong 5 tháng

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng , trong 7 tháng đầu năm Bộ mới giải ngân hơn 12.860 tỷ đồng, tương đương 33,06% trên tổng kế hoạch vốn hơn 38.900 tỷ đồng năm nay. Như vậy, trong 5 tháng cuối năm, toàn ngành xây dựng phải giải ngân hơn 26.000 tỷ đồng, bình quân hơn 5.000 tỷ đồng/tháng.

Con số này cho thấy áp lực rất lớn đối với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các địa phương, nhất là khi tiến độ giải ngân giữa các đơn vị vẫn còn chênh lệch đáng kể. Trong khi các chủ đầu tư thuộc Bộ đã giải ngân hơn 35,5% kế hoạch, nhóm chủ đầu tư thuộc địa phương mới đạt 18,3%. Riêng trong tháng 8, các đơn vị phải giải ngân hơn 2.490 tỷ đồng theo kế hoạch, chưa tính phần vốn chưa thực hiện từ các tháng trước.

Đáng chú ý, Bộ Xây dựng cũng chỉ rõ một số ban quản lý dự án có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân của toàn ngành. Ban Quản lý dự án Đường sắt mới đạt hơn 17%, Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy gần 19%, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh gần 28% và Ban Quản lý dự án Thăng Long hơn 31%. Đây đều là những đơn vị đang quản lý nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn, có vai trò quan trọng trong việc hoàn thành mục tiêu giải ngân của Bộ trong năm nay.

Dòng vốn đầu tư công sẽ tiếp tục ưu tiên cho các dự án có sức lan tỏa lớn như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh minh họa: Sina.

Để tăng tốc trong những tháng cuối năm, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị tập trung đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, kiểm soát chặt tiến độ và chất lượng các công trình trọng điểm. Trong đó, dòng vốn đầu tư công sẽ tiếp tục ưu tiên cho các dự án có sức lan tỏa lớn như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và hệ thống đường bộ cao tốc đang triển khai trên cả nước.

Đây đều là những dự án được kỳ vọng tạo ra dư địa tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam được định hướng trở thành trục giao thông xương sống, thúc đẩy liên kết vùng và giảm chi phí logistics. Tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng sẽ mở ra hành lang vận tải hiện đại kết nối vùng trung du, miền núi phía Bắc với cảng biển Hải Phòng, tạo động lực cho thương mại và xuất nhập khẩu. Trong khi đó, mạng lưới cao tốc tiếp tục đóng vai trò hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tăng khả năng kết nối giữa các trung tâm kinh tế, khu công nghiệp và cửa khẩu.

Song song với việc thúc đẩy các dự án đang triển khai, Bộ Xây dựng vừa ban hành văn bản yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương giải ngân số vốn được phép kéo dài sang năm 2026. Các đơn vị phải rà soát đầy đủ danh mục dự án, cập nhật chính xác số liệu và gửi báo cáo về Bộ trước ngày 5/8.

Đối với các dự án đã hoàn thành, Bộ yêu cầu hoàn tất thủ tục thanh toán , quyết toán để giải ngân hết số vốn được kéo dài trước ngày 31/12. Với các dự án chuyển tiếp, các chủ đầu tư phải chủ động điều hòa nguồn vốn giữa các hạng mục, bảo đảm dòng vốn được đưa vào thi công đúng tiến độ, tránh để vốn đầu tư công bị đình trệ trong những tháng cuối năm.