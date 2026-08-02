Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Có gì đáng chú ý tại dự án trực diện đại lộ cảnh quan sông Hồng của Sunshine Group?

| | Bất động sản

Urban Resort – mô hình nghỉ dưỡng giữa lòng đô thị – đang trở thành chuẩn mực mới của phân khúc bất động sản cao cấp. Xu hướng này đặc biệt được thể hiện rõ tại những dự án sở hữu lợi thế cảnh quan ven sông, ven hồ cùng hệ sinh thái xanh hiếm có.

Có gì đáng chú ý tại dự án trực diện đại lộ cảnh quan sông Hồng của Sunshine Group?- Ảnh 1.

Thay vì chỉ tìm kiếm một căn hộ ở vị trí đẹp, người mua nhà ngày càng ưu tiên những không gian có khả năng cân bằng giữa thiên nhiên, tiện nghi và trải nghiệm "sống như nghỉ dưỡng". Xu hướng này đang đưa Urban Resort (nghỉ dưỡng giữa lòng đô thị) trở thành chuẩn phát triển mới của bất động sản cao cấp.
﻿

Tuy nhiên, không phải dự án nào cũng đủ điều kiện để kiến tạo một Urban Resort đúng nghĩa. Mô hình này chỉ thực sự hình thành trên những quỹ đất sở hữu cảnh quan mặt nước, hệ sinh thái xanh và được quy hoạch đồng bộ theo chuẩn nghỉ dưỡng ngay từ đầu.

Sunshine River Park – tổ hợp căn hộ cao 25 tầng nổi và 3 tầng hầm do Sunshine Group phát triển tại phường Phú Thượng là một trong những dự án như vậy. Tổ hợp này đang thu hút sự chú ý đặc biệt của thị trường Tây Hồ Tây khi hội tụ đồng thời ba lợi thế nổi bật: vị trí trực diện đại lộ cảnh quan sông Hồng, hệ sinh thái xanh quy mô lớn và mô hình Urban Resort được phát triển xuyên suốt từ mặt đất lên tầng không.

Dự án kế cận khu đô thị Ciputra cùng công viên 65ha lớn bậc nhất nội đô, liền kề công viên Phú Thượng quy mô gần 20ha và cách Hồ Tây dưới 10 phút di chuyển. Sự cộng hưởng từ bốn đại không gian gồm sông Hồng, hồ Tây, công viên và đại lộ cảnh quan đã tạo nên một hành lang xanh liên hoàn hiếm thấy cho Sunshine River Park.

Có gì đáng chú ý tại dự án trực diện đại lộ cảnh quan sông Hồng của Sunshine Group?- Ảnh 2.

Sunshine River Park gây ấn tượng với ba mặt hướng sông và trực diện đại lộ cảnh quan sông Hồng

Hệ sinh thái tiện ích đa tầng: Chuẩn resort 5 sao “may đo” dưới chân nhà

Tại Sunshine River Park, triết lý nghỉ dưỡng tại gia được hiện thực hóa thông qua hệ sinh thái với hệ tiện ích liên tục từ mặt đất lên đến tầng không được vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.

Khác với nhiều dự án bố trí tiện ích như những "điểm đến" riêng lẻ, Sunshine River Park được quy hoạch như một hành trình nghỉ dưỡng liền mạch. Ngay từ khi bước qua đại sảnh, cư dân đã được chào đón bởi River Park Oasis – trục cảnh quan mặt nước với thác tràn và mảng xanh đan xen. Tiếng nước chảy, bóng cây và không gian mở làm dịu nhịp sống đô thị, trong khi chuỗi café, nhà hàng, siêu thị, trường mầm non quốc tế hay phòng khám được bố trí dọc theo tuyến cảnh quan giúp mọi nhu cầu hằng ngày đều được đáp ứng chỉ trong vài phút di chuyển.

Có gì đáng chú ý tại dự án trực diện đại lộ cảnh quan sông Hồng của Sunshine Group?- Ảnh 3.

Khởi đầu ngày mới tràn đầy năng lượng bên ly café và không gian xanh mát.

Nếu tầng một dành cho nhịp sống thường nhật thì tầng hai là không gian tái tạo năng lượng. Tại đây, các hoạt động chăm sóc sức khỏe, vận động và kết nối cộng đồng được quy hoạch trong cùng một tầng tiện ích, từ phòng gym, yoga, pilates đến golf 3D, workshop hay khu vui chơi dành cho thú cưng. Thay vì phải di chuyển đến nhiều địa điểm khác nhau, cư dân có thể dành trọn thời gian cho bản thân và gia đình ngay dưới chân nhà.

Có gì đáng chú ý tại dự án trực diện đại lộ cảnh quan sông Hồng của Sunshine Group?- Ảnh 4.

Không gian tầng 2 thượng lưu tích hợp bể bơi resort và phòng tập Yoga/Fitness tràn ngập ánh sáng tự nhiên.

Hành trình nghỉ dưỡng tiếp tục được đưa lên tầng 25 với tổ hợp Wellness chuyên sâu. Không chỉ đơn thuần là khu xông hơi hay Jacuzzi, không gian này được thiết kế như một spa riêng dành cho cư dân, nơi mỗi ngày làm việc có thể khép lại bằng một liệu trình thư giãn giữa không gian riêng tư.

Khi thành phố bắt đầu lên đèn, tầng mái trở thành điểm hẹn của những trải nghiệm khác biệt. Hồ bơi vô cực mở ra tầm nhìn ôm trọn sông Hồng và đường chân trời phía Tây Hồ Tây, trong khi Sky Garden, vườn thiền, khu BBQ hay Sky Bar mang đến nhiều lựa chọn thư giãn cho cả gia đình. Đây cũng là nơi cư dân có thể cảm nhận rõ nhất giá trị của một dự án ven sông, khi cảnh quan thiên nhiên và ánh sáng đô thị cùng hiện diện trong một khung hình.

Có gì đáng chú ý tại dự án trực diện đại lộ cảnh quan sông Hồng của Sunshine Group?- Ảnh 5.

Tổ hợp tầng mái là tọa độ lý tưởng để thưởng lãm vũ điệu ánh sáng của thành phố bên những nhịp cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long rực rỡ

Toàn bộ hệ tiện ích được vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế kết hợp cùng giải pháp Smart Living, giúp công nghệ âm thầm thích ứng với nhịp sống của cư dân, từ đó tối ưu trải nghiệm mỗi ngày.

Giá trị sống đi cùng giải pháp tài chính linh hoạt

Bên cạnh lợi thế về vị trí và hệ sinh thái tiện ích, Sunshine River Park còn gia tăng sức hút nhờ hàng loạt chính sách linh hoạt.

Khách hàng được HDBank hỗ trợ vay tới 70% giá trị căn hộ, lãi suất 0% trong 24 tháng, ân hạn nợ gốc và cam kết lãi suất không vượt quá 8% trong 24 tháng tiếp theo. Đồng thời, dự án áp dụng mức chiết khấu lên tới 12% khi thanh toán sớm hoặc 4% theo tiến độ chuẩn, tặng 36 tháng phí quản lý tiêu chuẩn 5 sao cùng nhiều ưu đãi từ chương trình NobleX Home+. Đặc biệt, thông qua NobleX Hub, khách hàng có thể trải nghiệm quy trình vay mua nhà được số hóa hoàn toàn, thời gian phê duyệt nguyên tắc chỉ còn dưới 3 phút.

Ánh Dương

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thành phố được Vinhomes, Sun Group, DOJI Land... rót vốn sắp có thêm khu đô thị gần 13.700 tỷ đồng, rộng hơn 160 ha

Thành phố được Vinhomes, Sun Group, DOJI Land... rót vốn sắp có thêm khu đô thị gần 13.700 tỷ đồng, rộng hơn 160 ha Nổi bật

Việt Nam sở hữu công trình làm từ vật liệu được nhắc tới nhiều trong truyện cổ tích, có quy mô, độc đáo bậc nhất Đông Nam Á

Việt Nam sở hữu công trình làm từ vật liệu được nhắc tới nhiều trong truyện cổ tích, có quy mô, độc đáo bậc nhất Đông Nam Á Nổi bật

Chung cư có thời hạn sử dụng: Người mua nhà và cả chủ đầu tư phải thay đổi

Chung cư có thời hạn sử dụng: Người mua nhà và cả chủ đầu tư phải thay đổi

07:59 , 02/08/2026
Lý do Bộ Xây dựng 'phải tiêu' hơn 26.000 tỷ trong 5 tháng

Lý do Bộ Xây dựng 'phải tiêu' hơn 26.000 tỷ trong 5 tháng

07:25 , 02/08/2026
Chuẩn bị thu hồi hơn 500 ha đất tại Thành phố nhỏ nhất Việt Nam để triển khai loạt dự án, công trình

Chuẩn bị thu hồi hơn 500 ha đất tại Thành phố nhỏ nhất Việt Nam để triển khai loạt dự án, công trình

07:07 , 02/08/2026
Dự báo bất ngờ về diễn biến giá chung cư Hà Nội, TP.HCM trong giai đoạn 2026-2027

Dự báo bất ngờ về diễn biến giá chung cư Hà Nội, TP.HCM trong giai đoạn 2026-2027

06:56 , 02/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên