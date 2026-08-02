Có gì đáng chú ý tại dự án trực diện đại lộ cảnh quan sông Hồng của Sunshine Group?

Thay vì chỉ tìm kiếm một căn hộ ở vị trí đẹp, người mua nhà ngày càng ưu tiên những không gian có khả năng cân bằng giữa thiên nhiên, tiện nghi và trải nghiệm "sống như nghỉ dưỡng". Xu hướng này đang đưa Urban Resort (nghỉ dưỡng giữa lòng đô thị) trở thành chuẩn phát triển mới của bất động sản cao cấp.

﻿

Tuy nhiên, không phải dự án nào cũng đủ điều kiện để kiến tạo một Urban Resort đúng nghĩa. Mô hình này chỉ thực sự hình thành trên những quỹ đất sở hữu cảnh quan mặt nước, hệ sinh thái xanh và được quy hoạch đồng bộ theo chuẩn nghỉ dưỡng ngay từ đầu.

Sunshine River Park – tổ hợp căn hộ cao 25 tầng nổi và 3 tầng hầm do Sunshine Group phát triển tại phường Phú Thượng là một trong những dự án như vậy. Tổ hợp này đang thu hút sự chú ý đặc biệt của thị trường Tây Hồ Tây khi hội tụ đồng thời ba lợi thế nổi bật: vị trí trực diện đại lộ cảnh quan sông Hồng, hệ sinh thái xanh quy mô lớn và mô hình Urban Resort được phát triển xuyên suốt từ mặt đất lên tầng không.

Dự án kế cận khu đô thị Ciputra cùng công viên 65ha lớn bậc nhất nội đô, liền kề công viên Phú Thượng quy mô gần 20ha và cách Hồ Tây dưới 10 phút di chuyển. Sự cộng hưởng từ bốn đại không gian gồm sông Hồng, hồ Tây, công viên và đại lộ cảnh quan đã tạo nên một hành lang xanh liên hoàn hiếm thấy cho Sunshine River Park.

Sunshine River Park gây ấn tượng với ba mặt hướng sông và trực diện đại lộ cảnh quan sông Hồng

Hệ sinh thái tiện ích đa tầng: Chuẩn resort 5 sao “may đo” dưới chân nhà

Tại Sunshine River Park, triết lý nghỉ dưỡng tại gia được hiện thực hóa thông qua hệ sinh thái với hệ tiện ích liên tục từ mặt đất lên đến tầng không được vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.

Khác với nhiều dự án bố trí tiện ích như những "điểm đến" riêng lẻ, Sunshine River Park được quy hoạch như một hành trình nghỉ dưỡng liền mạch. Ngay từ khi bước qua đại sảnh, cư dân đã được chào đón bởi River Park Oasis – trục cảnh quan mặt nước với thác tràn và mảng xanh đan xen. Tiếng nước chảy, bóng cây và không gian mở làm dịu nhịp sống đô thị, trong khi chuỗi café, nhà hàng, siêu thị, trường mầm non quốc tế hay phòng khám được bố trí dọc theo tuyến cảnh quan giúp mọi nhu cầu hằng ngày đều được đáp ứng chỉ trong vài phút di chuyển.

Khởi đầu ngày mới tràn đầy năng lượng bên ly café và không gian xanh mát.

Nếu tầng một dành cho nhịp sống thường nhật thì tầng hai là không gian tái tạo năng lượng. Tại đây, các hoạt động chăm sóc sức khỏe, vận động và kết nối cộng đồng được quy hoạch trong cùng một tầng tiện ích, từ phòng gym, yoga, pilates đến golf 3D, workshop hay khu vui chơi dành cho thú cưng. Thay vì phải di chuyển đến nhiều địa điểm khác nhau, cư dân có thể dành trọn thời gian cho bản thân và gia đình ngay dưới chân nhà.

Không gian tầng 2 thượng lưu tích hợp bể bơi resort và phòng tập Yoga/Fitness tràn ngập ánh sáng tự nhiên.

Hành trình nghỉ dưỡng tiếp tục được đưa lên tầng 25 với tổ hợp Wellness chuyên sâu. Không chỉ đơn thuần là khu xông hơi hay Jacuzzi, không gian này được thiết kế như một spa riêng dành cho cư dân, nơi mỗi ngày làm việc có thể khép lại bằng một liệu trình thư giãn giữa không gian riêng tư.

Khi thành phố bắt đầu lên đèn, tầng mái trở thành điểm hẹn của những trải nghiệm khác biệt. Hồ bơi vô cực mở ra tầm nhìn ôm trọn sông Hồng và đường chân trời phía Tây Hồ Tây, trong khi Sky Garden, vườn thiền, khu BBQ hay Sky Bar mang đến nhiều lựa chọn thư giãn cho cả gia đình. Đây cũng là nơi cư dân có thể cảm nhận rõ nhất giá trị của một dự án ven sông, khi cảnh quan thiên nhiên và ánh sáng đô thị cùng hiện diện trong một khung hình.

Tổ hợp tầng mái là tọa độ lý tưởng để thưởng lãm vũ điệu ánh sáng của thành phố bên những nhịp cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long rực rỡ

Toàn bộ hệ tiện ích được vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế kết hợp cùng giải pháp Smart Living, giúp công nghệ âm thầm thích ứng với nhịp sống của cư dân, từ đó tối ưu trải nghiệm mỗi ngày.

Giá trị sống đi cùng giải pháp tài chính linh hoạt

Bên cạnh lợi thế về vị trí và hệ sinh thái tiện ích, Sunshine River Park còn gia tăng sức hút nhờ hàng loạt chính sách linh hoạt.

Khách hàng được HDBank hỗ trợ vay tới 70% giá trị căn hộ, lãi suất 0% trong 24 tháng, ân hạn nợ gốc và cam kết lãi suất không vượt quá 8% trong 24 tháng tiếp theo. Đồng thời, dự án áp dụng mức chiết khấu lên tới 12% khi thanh toán sớm hoặc 4% theo tiến độ chuẩn, tặng 36 tháng phí quản lý tiêu chuẩn 5 sao cùng nhiều ưu đãi từ chương trình NobleX Home+. Đặc biệt, thông qua NobleX Hub, khách hàng có thể trải nghiệm quy trình vay mua nhà được số hóa hoàn toàn, thời gian phê duyệt nguyên tắc chỉ còn dưới 3 phút.