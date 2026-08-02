Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng kiểm tra tiến độ các dự án đường Đặng Thai Mai, Nhà hát Ngọc Trai

Đường Đặng Thai Mai giai đoạn I dự kiến hoàn thành tháng 9-2026

Theo báo cáo của UBND phường Tây Hồ, Dự án Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề có tổng diện tích thu hồi khoảng 212.730m², gồm 21.489m² đất di tích được giữ nguyên, 1.071m² đất ở, 72.217m² đất nông nghiệp và 117.953m² đất do UBND phường quản lý.

Đối với giai đoạn 1, gồm cụm công trình Nhà hát Ngọc Trai (93.339m²) và bãi đỗ xe (4.016m²), có 131 trường hợp phải giải phóng mặt bằng (GPMB). Đến nay, 56 trường hợp đã được phê duyệt phương án bồi thường trước tháng 7-2026, hoàn thành thu hồi khoảng 8,1ha và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Bên cạnh đó, 70 trường hợp đã được phê duyệt phương án trong tháng 7-2026, dự kiến hoàn thành thu hồi đất và bàn giao thêm 1,6ha trong tháng 8-2026. Giai đoạn này có 39 trường hợp thuộc diện tái định cư.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng kiểm tra tiến độ Dự án Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề. Ảnh: Quang Thái

Đối với giai đoạn 2, dự án có 260 trường hợp phải thu hồi đất, gồm 252 hộ gia đình và 8 trường hợp đất công. Đến nay, cơ quan chức năng đã hoàn thành điều tra toàn bộ 260 trường hợp, phê duyệt 19 phương án, thu hồi đất của 13 trường hợp. Các trường hợp còn lại đang được xác nhận nguồn gốc đất, công khai và phê duyệt phương án trong tháng 8-2026, dự kiến hoàn thành thu hồi đất trong tháng 9-2026. Giai đoạn này có 150 trường hợp được bố trí tái định cư.

Việc bồi thường, hỗ trợ được áp dụng theo các quy định hiện hành của Trung ương và thành phố, trong đó bồi thường tiền sử dụng đất theo đơn giá đất ở hoặc đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; không bồi thường đối với công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp nhưng thực hiện các chính sách hỗ trợ theo quy định đối với từng trường hợp.

Đến nay, đa số hộ dân thuộc diện GPMB cơ bản đồng thuận với dự án; một số hộ kiến nghị nâng mức bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư bằng đất.

UBND phường Tây Hồ đề xuất UBND thành phố xem xét vận dụng quy định tại khoản 2 Điều 19 Quyết định số 40/2026/QĐ-UBND để hỗ trợ đối với các công trình xây dựng trên đất hình thành trước ngày 1-7-2014; kiến nghị thành phố chấp thuận bố trí tái định cư bằng đất tại xã Thư Lâm cho 189 trường hợp.

Trong khi đó, báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai - giai đoạn I đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thiện toàn bộ trong tháng 9-2026.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 553 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, xây dựng tuyến đường dài khoảng 1,26km, kết nối từ khu biệt thự Tây Hồ đến đường Xuân Diệu. Tổng diện tích giải phóng mặt bằng là 48.338,6m², liên quan 184 hộ gia đình, tổ chức.

Theo báo cáo của UBND phường Tây Hồ, đến ngày 25-5-2026, dự án đã hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 184/184 trường hợp, thu hồi toàn bộ diện tích đất, với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ 338,583 tỷ đồng.

Về thi công, công trình được triển khai từ tháng 5-2025. Đến nay, dự án cơ bản hoàn thành thảm bê tông nhựa hạt thô, đang hoàn thiện nền đường tại một số đoạn và dự kiến hoàn thành thảm mặt đường trong những ngày đầu tháng 8-2026.

Các nhà thầu đang tập trung thi công vỉa hè, đấu nối giao thông, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật. Theo kế hoạch, các đoạn tuyến sẽ hoàn thành từ ngày 5 đến 20-8, toàn tuyến được chỉnh trang trong tháng 8 và hoàn thiện cây xanh, cảnh quan trong tháng 9, hướng tới chào mừng kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Để đẩy nhanh tiến độ, Sở Xây dựng đề nghị UBND phường Tây Hồ chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương thu dọn vật liệu, phế thải, tăng cường bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, tổ chức thi công cuốn chiếu và huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị khi có mặt bằng nhằm bảo đảm hoàn thành dự án đúng kế hoạch trong tháng 9-2026.

Thi công đến đâu phải thu dọn, hoàn trả mặt bằng đến đó

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng ghi nhận và biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của Sở Xây dựng, UBND phường Tây Hồ cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan đã tập trung triển khai đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công và từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm này.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công khoa học. Ảnh: Quang Thái

Chủ tịch UBND thành phố đánh giá, đến thời điểm này, công tác giải phóng mặt bằng của Dự án Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề, tuyến đường Đặng Thai Mai - giai đoạn I đã đạt nhiều kết quả tích cực. Nhiều phần việc đã hoàn thành đúng kế hoạch, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà thầu triển khai thi công. Đây là tiền đề quan trọng để hình thành không gian văn hóa, nghệ thuật, cảnh quan mới của khu vực hồ Tây, góp phần nâng cao diện mạo đô thị và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của Thủ đô.

Dự án Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề có tổng diện tích thu hồi khoảng 212.730m². Ảnh: Quang Thái

Giai đoạn 1 gồm cụm công trình Nhà hát Ngọc Trai (93.339m²) và bãi đỗ xe (4.016m²). Ảnh: Quang Thái

Nhấn mạnh đây là những dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của khu vực Hồ Tây cũng như thành phố, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, UBND phường Tây Hồ và các đơn vị thi công không được chủ quan với những kết quả đã đạt được, mà phải tiếp tục tập trung cao độ để hoàn thành các hạng mục theo đúng tiến độ đã đề ra.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu UBND phường Tây Hồ tiếp tục rà soát toàn bộ các trường hợp còn lại, đẩy nhanh việc xác nhận nguồn gốc đất, công khai và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng quy định của pháp luật. Quá trình thực hiện phải tăng cường đối thoại, tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận của người dân, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng chính sách và hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và người dân.

Đối với công tác thi công, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, tăng ca, tăng kíp để bù tiến độ khi có đủ điều kiện mặt bằng. Đồng thời, phải đặc biệt coi trọng chất lượng công trình, tuyệt đối không vì chạy theo tiến độ mà ảnh hưởng đến chất lượng, mỹ quan và tuổi thọ công trình.

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn giao thông và trật tự đô thị trong suốt quá trình thi công. Tinh thần là thi công đến đâu phải thu dọn, hoàn trả mặt bằng đến đó, không để vật liệu, đất đá, phế thải tồn đọng kéo dài, không để xảy ra tình trạng chiếm dụng lòng đường, vỉa hè hoặc ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của nhân dân. Các đơn vị thi công phải thực hiện đầy đủ các biện pháp che chắn, tưới nước chống bụi, bổ sung hệ thống rào chắn, biển báo, đèn cảnh báo và phương án phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành phát huy tinh thần đồng hành cùng cơ sở. Ảnh: Quang Thái

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu các sở, ngành phát huy tinh thần đồng hành cùng cơ sở, chủ động hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, báo cáo UBND thành phố để xem xét, giải quyết ngay, không để tồn đọng, làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Đồng thời, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Xây dựng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND phường Tây Hồ trong quá trình kiểm tra, hướng dẫn công tác nghiệm thu, bàn giao công trình theo đúng quy định; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra hiện trường, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.