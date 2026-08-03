Được tháo gỡ pháp lý, nhà giá trăm triệu đồng/m2 ‘đổ bộ’ thị trường TP.HCM

Theo thống kê của Bộ Xây dựng, cả nước hiện có khoảng 4.500 dự án bất động sản gặp khó khăn, vướng mắc với tổng nguồn vốn bị ứ đọng lên tới hơn 3 triệu tỷ đồng. Đến nay, các bộ, ngành và địa phương đã tháo gỡ cho hơn 1.000 dự án, góp phần khơi thông khoảng 800.000 tỷ đồng vốn đầu tư.

Nhiều dự án bất động sản tại TP.HCM đã được tháo gỡ pháp lý và bàn giao nhà. (Ảnh: Đại Việt)

Tại TP.HCM, hơn 400 dự án bất động sản đã được giải quyết dứt điểm về mặt pháp lý, hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng hoặc đã tiến hành giao đất, cho phép chủ đầu tư tái khởi động thi công và bàn giao.

Điển hình như dự án Victoria Village nằm trên mặt tiền đường Đồng Văn Cống, phường Cát Lái đang tăng tốc triển khai bàn giao nhà cho cư dân sau 3 năm nỗ lực tháo gỡ pháp lý. Dự án này có quy mô gần 4,3 ha, gồm 1.208 căn hộ, nhà phố, biệt thự.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, trải qua hơn 3 năm chịu tác động từ khó khăn thị trường và các vướng mắc pháp lý, dự án này từng phải điều chỉnh tiến độ triển khai. Việc dự án bước vào giai đoạn bàn giao là kết quả của hành trình nỗ lực tháo gỡ pháp lý, thu xếp nguồn lực, hoàn thiện.

Theo kế hoạch, hơn 1.000 khách hàng của Vicotria Village sẽ lần lượt nhận bàn giao căn hộ trong thời gian tới. Các môi giới bất động sản tiết lộ, giá căn hộ đang giao dịch là trên dưới 100 triệu đồng/m².

Cách đó không xa, dự án The Grand Manhattan nằm trên 2 mặt tiền đường Cô Bắc và Cô Giang, phường Cầu Ông Lãnh cũng đang được thi công sau thời gian dài nỗ lực tháo gỡ pháp lý. Công trình được xây dựng trên khu đất diện tích 14.000 m² gồm 3 tòa tháp cao 38 tầng với hơn 1.000 căn hộ.

Các môi giới bất động sản cho biết, dự án này chưa được mở bán chính thức nhưng mức giá dự kiến có thể là 350 triệu đồng/m².

Những dự án căn hộ có giá hàng trăm triệu đồng/m² ở TP.HCM. (Ảnh: Đại Việt)

Cũng tại khu vực trung tâm TP.HCM, dự án Lancaster Legacy trên đường Nguyễn Trãi do Tập đoàn Trung Thủy làm chủ đầu tư đang được rao bán với giá khoảng 300 triệu đồng/m².

Bên cạnh các dự án đã hoàn thiện pháp lý, “cuộc đua” bán nhà nửa cuối năm tại TP.HCM còn có sự góp mặt của nhiều dự án hiện hữu như The Westique Residences The Privé, The Global City, Noble Crystal Riverside, Metropolis Thủ Thiêm, Ansana by Kita hay Sunshine Sky City... với mặt bằng giá trung bình cả trăm triệu đồng/m².

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, đại diện Tập đoàn Novaland cho biết, sau nhiều năm nỗ lực phục hồi, doanh nghiệp đã từng bước vượt qua khó khăn khi các dự án được gỡ vướng, được bơm thêm tín dụng, hướng đến thi công quy mô lớn và tăng trưởng dài hạn.

“Mỗi dự án được hoàn thiện, mỗi căn nhà được bàn giao cho cư dân không chỉ khẳng định nỗ lực của chúng tôi với khách hàng, đối tác mà còn góp phần đưa nguồn lực đất đai trở lại phục vụ phát triển, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, duy trì hoạt động của hàng trăm doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế - xã hội”, đại diện Novaland nói.

Các chuyên gia bất động sản nhận định, chung cư vẫn là phân khúc có tiềm năng tăng trưởng nhất tại TP.HCM; trong khi ở các phân khúc khác, mức giá đang có chiều hướng giảm.

Theo báo cáo của PropertyGuru Việt Nam, tại TP.HCM, trong quý II/2026, giá biệt thự bình quân giảm từ 160 triệu đồng/m² xuống còn 150 triệu đồng/m². Giá đất nền giảm từ 68 triệu đồng/m² xuống còn 66 triệu đồng/m². Nhà mặt phố giảm giá nhẹ, từ mức 198 triệu đồng/m² xuống còn 197 triệu đồng/m². Trong khi đó, giá chung cư bình quân tăng từ 69 triệu đồng/m² lên 70 triệu đồng/m².

Theo PropertyGuru Việt Nam, trong 6 tháng cuối năm, chung cư vẫn là phân khúc có tiềm năng tăng trưởng lớn nhất, tiếp theo là nhà riêng. Trong đó, 64% người mua chung cư để ở, 36% người mua chung cư để đầu tư.

Thống kê của UBND TP.HCM trong quý 2/2026 cho thấy, toàn thành phố có 838 công trình, dự án, khu đất tồn đọng, vướng mắc. Trong đó 54 dự án thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương, 784 dự án thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương.

Đến nay, TP.HCM đã hoàn thành tháo gỡ, có hướng chỉ đạo xử lý đối với 838/838 dự án thuộc diện xử lý, đạt tỷ lệ 100%, giải phóng 17.000 ha đất và huy động hơn 206.000 tỷ đồng vốn đầu tư xã hội.

Trong số này có 417 dự án đã được giải quyết dứt điểm về mặt pháp lý, hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hoặc đã tiến hành giao đất, cho phép chủ đầu tư tái khởi động thi công và bàn giao đưa vào vận hành khai thác xã hội.

393 dự án cơ bản hoàn thành việc tháo gỡ các vướng mắc chính và đang thực hiện các thủ tục cuối cùng. Còn 28 dự án tiếp tục được tập trung xử lý do tính chất pháp lý đặc biệt phức tạp, liên quan nhiều giai đoạn pháp luật khác nhau.