Keppel & Khang Điền mở bán thành công dự án Gladia Heights

Tại sự kiện, khách hàng dễ dàng cảm nhận và hình dung không gian sống mang triết lý "Future-First" - Chuẩn Sống Tương Lai với sa bàn và khu vực trải nghiệm mô phỏng hệ tiện ích đẳng cấp; thưởng thức những tiết mục âm nhạc đỉnh cao và được tư vấn chi tiết về chính sách thanh toán trước khi lựa chọn căn hộ phù hợp.

Chỉ trong chưa đầy 4 giờ, hàng trăm sản phẩm đã tìm thấy chủ nhân. Sự đón nhận của khách hàng đã phản ánh sức hút của dự án trong bối cảnh thị trường ngày càng ưu tiên những sản phẩm sở hữu pháp lý hoàn chỉnh, quy hoạch bài bản và đáp ứng nhu cầu ở thực.

Gladia Heights gồm 3 tòa tháp với 616 căn hộ và 23 căn thương mại dịch vụ. Tọa lạc ngay mặt tiền trục Võ Chí Công, nằm trong tổng thể cụm đô thị tích hợp quy mô 60ha với ba mặt giáp sông kế cận Thủ Thiêm, dự án sở hữu khả năng kết nối thuận tiện: chỉ 15 phút đến Cầu Ba Son, 20 phút đến chợ Bến Thành; đồng thời hưởng lợi từ loạt công trình hạ tầng đang được đẩy mạnh triển khai quanh trục Võ Chí Công.

Gladia Heights sở hữu vị trí đắc địa kế cận Thủ Thiêm và có văn bản đủ điều kiện mở bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Dự án đã có đầy đủ pháp lý để mở bán cho khách hàng bao gồm: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, văn bản đủ điều kiện mở bán nhà ở hình thành trong tương lai, cam kết bảo lãnh bàn giao nhà ở do Ngân hàng VietinBank cấp. Đây cũng là một trong số ít dự án trong danh mục mà các tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu.

Được phát triển theo triết lý "Future-First" - Chuẩn Sống Tương Lai, Gladia Heights sở hữu hơn 60 tiện ích cùng hệ sinh thái của cụm đô thị tích hợp 60 ha với trường học, cơ sở y tế, thương mại, công viên, quảng trường và không gian ven sông, đáp ứng nhu cầu sống lâu dài của nhiều thế hệ.

Hệ tiện ích và không gian sống là một trong những điểm nhấn của Gladia Heights.

Anh Minh Quân, một khách hàng lựa chọn căn hộ ngay tại sự kiện, chia sẻ: "Tôi đã tìm hiểu khá nhiều dự án trước khi quyết định. Tôi chọn Gladia Heights bởi vị trí kề cận Thủ Thiêm, có không gian ven sông, nhiều mảng xanh và hệ tiện ích phù hợp với gia đình có con nhỏ. Pháp lý hoàn chỉnh cùng uy tín của Keppel và Khang Điền giúp tôi yên tâm về tiến độ, chất lượng bàn giao".

Gladia Heights sở hữu hệ tiện ích đáp ứng nhu cầu ở thực của các gia đình trẻ hiện đại

Trong đợt mở bán đầu tiên, bài toán tài chính của khách hàng được giải quyết linh hoạt khi có thể ký Hợp đồng Mua bán khi thanh toán chỉ từ 10% giá trị căn hộ; được hỗ vay từ các ngân hàng uy tín như VietinBank, BIDV, OCB, MB Bank, Vietcombank, Standard Chartered Bank…, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất trong 24 tháng đến 75% giá trị căn hộ.

Khách hàng tìm hiểu và lựa chọn căn hộ ngay trong ngày mở bán.

Giữa bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn sàng lọc, kết quả mở bán của Gladia Heights cho thấy niềm tin của khách hàng đang ngày càng tập trung vào những dự án có giá trị thực, pháp lý rõ ràng và tiềm năng phát triển dài hạn.

Để biết thêm thông tin về khu căn hộ đẳng cấp ven sông Gladia Heights, vui lòng liên hệ:

Hotline: 1800 64 67 68

Website: Gladiaheights.com.vn