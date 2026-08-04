Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Doanh nghiệp Nhật Bản tham gia xây siêu dự án 4,2 tỷ USD ở Hà Nội sắp khởi công khu công nghiệp hơn 2.600 tỷ đồng tại Phú Thọ

| | Bất động sản

Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) đang đẩy nhanh kế hoạch đầu tư tại Phú Thọ với dự án khu công nghiệp hơn 2.652 tỷ đồng, dự kiến được cấp chứng nhận đầu tư vào cuối tháng 8 và khởi công đầu tháng 11/2026.

Theo Báo Phú Thọ, ngày 31/7 lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ đã chủ trì buổi tiếp và làm việc với Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) và Công ty TNHH Khu công nghiệp (KCN) Thăng Long Vĩnh Phúc.

Tại buổi làm việc, ông Shigeo Fukuda - đại diện Tập đoàn Sumitomo - thay mặt đoàn công tác báo cáo về dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Bình Xuyên - Yên Lạc II (giai đoạn 1), có quy mô khoảng 132 ha, triển khai tại xã Xuân Lãng và xã Nguyệt Đức.

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 2.652 tỷ đồng, hướng đến xây dựng hạ tầng kỹ thuật hiện đại, hình thành hệ sinh thái công nghiệp phụ trợ và thu hút các nhà đầu tư Nhật Bản trong lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, điện thoại, linh kiện điện tử và cơ khí chính xác.

Tại cuộc họp, lãnh đạo tỉnh khẳng định Phú Thọ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư có năng lực, đồng thời cho biết sẽ chủ động đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối khu vực.

Về tiến độ, lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý các KCN tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan hoàn thiện thủ tục để phấn đấu cấp chứng nhận đầu tư cho dự án vào cuối tháng 8 và khởi công vào đầu tháng 11/2026.

Tập đoàn Sumitomo được biết đến là một trong hai doanh nghiệp tham gia triển khai dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội.

Tập đoàn Sumitomo cùng Tập đoàn BRG đang triển khai dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội có tổng mức đầu tư lên đến 4,2 tỷ USD - đây được xem là một trong những dự án bất động sản có vốn đầu tư lớn bậc nhất tại Hà Nội.

Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội được khởi công vào tháng 8/2025, có diện tích hơn 270 ha, nằm ngay chân cầu Nhật Tân (thuộc địa phận ba xã Hải Bối, Vĩnh Ngọc và Kim Nỗ - huyện Đông Anh cũ).

Dự án được chia thành 5 giai đoạn, dự kiến sẽ được hoàn thành toàn bộ công trình vào quý IV/2032. Theo chủ đầu tư, dự án 4,2 tỷ USD này sẽ có hệ thống dịch vụ thế hệ mới CityOS gồm 6 giải pháp thông minh về năng lượng, di chuyển, quản lý, cuộc sống, sức khỏe - học tập và kinh tế.

Điểm nổi bật của dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội sẽ có tháp tài chính 108 tầng, cùng hàng chục tòa văn phòng chung cư hỗn hợp, hàng trăm biệt thự, nhà liền kề. Trong đó, toà tháp tài chính 108 tầng được coi là trung tâm của dự án.

Lễ Lễ

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông tin mới nhất về nhà hát đắt giá hàng đầu thế giới ở Việt Nam, rộng 25.000m2 ngay bên bờ Hồ Tây

Thông tin mới nhất về nhà hát đắt giá hàng đầu thế giới ở Việt Nam, rộng 25.000m2 ngay bên bờ Hồ Tây Nổi bật

Đấu giá lô đất 'vàng' 14.817 m² dự án Trung tâm thương mại

Đấu giá lô đất 'vàng' 14.817 m² dự án Trung tâm thương mại Nổi bật

Doanh nghiệp "vài tháng tuổi" được giao làm dự án nhà ở xã hội gần 1.000 tỷ đồng ở Bắc Ninh

Doanh nghiệp "vài tháng tuổi" được giao làm dự án nhà ở xã hội gần 1.000 tỷ đồng ở Bắc Ninh

07:05 , 04/08/2026
Hà Nội tính xây tòa nhà 21 tầng thay thế chung cư gần 40 năm tuổi có 3 mặt tiền tại “đất vàng” Hoàn Kiếm

Hà Nội tính xây tòa nhà 21 tầng thay thế chung cư gần 40 năm tuổi có 3 mặt tiền tại “đất vàng” Hoàn Kiếm

06:25 , 04/08/2026
Đà Nẵng điều chỉnh chương trình nhà ở, bổ sung siêu dự án lấn biển gần 500 ha

Đà Nẵng điều chỉnh chương trình nhà ở, bổ sung siêu dự án lấn biển gần 500 ha

21:08 , 03/08/2026
Keppel & Khang Điền mở bán thành công dự án Gladia Heights

Keppel & Khang Điền mở bán thành công dự án Gladia Heights

19:30 , 03/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên