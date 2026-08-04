Doanh nghiệp Nhật Bản tham gia xây siêu dự án 4,2 tỷ USD ở Hà Nội sắp khởi công khu công nghiệp hơn 2.600 tỷ đồng tại Phú Thọ

Theo Báo Phú Thọ, ngày 31/7 lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ đã chủ trì buổi tiếp và làm việc với Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) và Công ty TNHH Khu công nghiệp (KCN) Thăng Long Vĩnh Phúc.

Tại buổi làm việc, ông Shigeo Fukuda - đại diện Tập đoàn Sumitomo - thay mặt đoàn công tác báo cáo về dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Bình Xuyên - Yên Lạc II (giai đoạn 1), có quy mô khoảng 132 ha, triển khai tại xã Xuân Lãng và xã Nguyệt Đức.

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 2.652 tỷ đồng, hướng đến xây dựng hạ tầng kỹ thuật hiện đại, hình thành hệ sinh thái công nghiệp phụ trợ và thu hút các nhà đầu tư Nhật Bản trong lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, điện thoại, linh kiện điện tử và cơ khí chính xác.

Tại cuộc họp, lãnh đạo tỉnh khẳng định Phú Thọ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư có năng lực, đồng thời cho biết sẽ chủ động đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối khu vực.

Về tiến độ, lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý các KCN tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan hoàn thiện thủ tục để phấn đấu cấp chứng nhận đầu tư cho dự án vào cuối tháng 8 và khởi công vào đầu tháng 11/2026.

Tập đoàn Sumitomo được biết đến là một trong hai doanh nghiệp tham gia triển khai dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội.

Tập đoàn Sumitomo cùng Tập đoàn BRG đang triển khai dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội có tổng mức đầu tư lên đến 4,2 tỷ USD - đây được xem là một trong những dự án bất động sản có vốn đầu tư lớn bậc nhất tại Hà Nội.

Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội được khởi công vào tháng 8/2025, có diện tích hơn 270 ha, nằm ngay chân cầu Nhật Tân (thuộc địa phận ba xã Hải Bối, Vĩnh Ngọc và Kim Nỗ - huyện Đông Anh cũ).

Dự án được chia thành 5 giai đoạn, dự kiến sẽ được hoàn thành toàn bộ công trình vào quý IV/2032. Theo chủ đầu tư, dự án 4,2 tỷ USD này sẽ có hệ thống dịch vụ thế hệ mới CityOS gồm 6 giải pháp thông minh về năng lượng, di chuyển, quản lý, cuộc sống, sức khỏe - học tập và kinh tế.

Điểm nổi bật của dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội sẽ có tháp tài chính 108 tầng, cùng hàng chục tòa văn phòng chung cư hỗn hợp, hàng trăm biệt thự, nhà liền kề. Trong đó, toà tháp tài chính 108 tầng được coi là trung tâm của dự án.