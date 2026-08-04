Hà Nội tính xây tòa nhà 21 tầng thay thế chung cư gần 40 năm tuổi có 3 mặt tiền tại “đất vàng” Hoàn Kiếm

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UBND TP Hà Nội vừa giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai cải tạo, xây dựng lại 8 khu chung cư cũ trên địa bàn, trong đó có chung cư 23 Hàng Tre.

Công trình nằm tại vị trí có ba mặt tiền, phía Bắc giáp phố Hàng Thùng; phía Đông giáp đường Trần Quang Khải; phía Tây giáp phố Hàng Tre; phía Nam giáp khu đất của Viện Chiến lược phát triển giao thông vận tải.

Chung cư được xây dựng trong giai đoạn 1984-1988, gồm hai khối nhà A và B với tổng cộng 4 đơn nguyên, cao 5 tầng. Đây từng là khu nhà ở của cán bộ, nhân viên Bộ Thủy lợi (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, công trình đã xuống cấp sau nhiều năm sử dụng. Một số kết cấu không còn đáp ứng yêu cầu chịu lực, xuất hiện tình trạng mất an toàn cục bộ. Bên cạnh đó, việc cơi nới, xây dựng thêm các hạng mục như “chuồng cọp” và tầng mái đã làm tăng tải trọng, ảnh hưởng đến kết cấu và mỹ quan đô thị.

Kết luận kiểm định của Sở Xây dựng xác định chung cư 23 Hàng Tre thuộc mức độ nguy hiểm cấp C, thuộc diện phải phá dỡ theo quy định của Luật Nhà ở năm 2023. Hiện công trình có khoảng 125 hộ dân sinh sống, một số căn tầng 1 được sử dụng để kinh doanh.

Theo phương án đề xuất, tòa nhà mới sẽ có quy mô 21 tầng nổi và 3 tầng hầm, cao khoảng 78m, với tổng diện tích sàn khoảng 20.000m2. Thời gian thực hiện dự án dự kiến khoảng 30 tháng.

Chung cư 23 Hàng Tre là một trong nhiều công trình cũ nằm rải rác tại khu vực phố cổ. Trên địa bàn phường Hoàn Kiếm hiện có hàng trăm chung cư cũ đơn lẻ, được xây dựng chủ yếu trong giai đoạn từ những năm 1960 đến 1990, thậm chí có công trình hình thành trước năm 1954.

Thực hiện chủ trương cải tạo chung cư cũ, địa phương đang nghiên cứu phương án gom các khu nhà riêng lẻ vào các khu tái thiết mới, đồng thời thu hút nhà đầu tư tham gia cải tạo, xây dựng lại nhằm đảm bảo an toàn và nâng cao chất lượng không gian đô thị.