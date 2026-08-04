Doanh nghiệp "vài tháng tuổi" được giao làm dự án nhà ở xã hội gần 1.000 tỷ đồng ở Bắc Ninh

UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định số 1054/QĐ-UBND ngày 30/7/2026 chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở xã hội phường Thuận Thành.

Cụ thể, dự án Khu nhà ở xã hội phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh được Công ty CP phát triển nhà Đại Đồng Thành thực hiện nhằm góp phần đảm bảo chỗ ở ổn định cho các đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở xã hội và phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

Dự án được xây dựng trên quy mô đất khoảng 2,06 ha. Các hạng mục công trình thực hiện trong khu đất của dự án gồm: Chung cư nhà ở xã hội cao tầng, chung cư nhà ở thương mại, hệ thống công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà (sân, đường nội bộ, cây xanh cảnh quan, bãi đỗ xe) nằm trong phạm vi ranh giới dự án hoàn chỉnh, đồng bộ.

Sau khi hoàn thành, dự án dự kiến đáp ứng chỗ ở cho khoảng 1.502 người. Trong đó, nhà đầu tư thực hiện xây dựng khoảng 591 căn hộ chung cư nhà ở xã hội, 136 căn hộ chung cư nhà ở thương mại.

Dự kiến tổng mức đầu tư gần 977 tỷ đồng (chưa bao gồm tiền sử dụng đất và tiền thuê đất), trong đó 270 tỷ đồng là vốn chủ sở hữu và 706.82 tỷ đồng là vốn vay cùng các nguồn huy động hợp pháp khác.

Một góc phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Báo và PTTH Bắc Ninh

Chủ đầu tư có trách nhiệm đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính của doanh nghiệp; tuân thủ các quy định của pháp luật về tín dụng và pháp luật về trái phiếu doanh nghiệp theo quy định.

Chịu trách nhiệm toàn diện đối với các công việc được giao; chủ động thực hiện dự án bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật. Tuyệt đối không trục lợi chính sách, không tham nhũng, tiêu cực, không gây thất thoát, lãng phí trong quá trình triển khai dự án.

Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính sau khi được giao làm chủ đầu tư; ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư hoặc các hình thức khác (nếu có); hoàn trả kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật; nộp đầy đủ nghĩa vụ về tiền sử dụng đất, thuế và các khoản phí, lệ phí liên quan (nếu có) theo quy định...

Nhà đầu tư được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và hỗ trợ lãi suất theo quy định. Chủ đầu tư phải hoàn thành các thủ tục về đất đai, xây dựng và các thủ tục khác, khởi công xây dựng công trình trong thời hạn tối đa 12 tháng; Hoàn thành xây dựng công trình, nghiệm thu đưa vào sử dụng trong thời hạn tối đa 48 tháng kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư.

Thời hạn hoạt động dự án là 50 năm kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư.

UBND tỉnh Bắc Ninh giao phường Thuận Thành thực hiện chức năng quản lý nhà nước tại địa phương, phối hợp với các cơ quan liên quan để kiểm tra, giám sát chủ đầu tư thực hiện dự án đúng pháp luật; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện dự án bảo đảm không gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, đất đai, trật tự xây dựng và người dân; xử lý kịp thời các khiếu kiện, tranh chấp. Các Sở, ngành liên quan hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các bước tiếp theo để triển khai dự án...

Về chủ đầu tư dự án, Công ty Đại Đồng Thành mới chỉ được thành lập ngày 19/6/2026, có trụ sở tại 54 đường Lê Thanh Nghị, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh; hoạt động chính trong lĩnh vực Kinh doanh bất động sản.

Một doanh nghiệp mới chỉ "vài tháng tuổi" được giao làm dự án nhà ở xã hội gần 1.000 tỷ đồng khiến dư luận không khỏi quan tâm đến tiềm lực của Đại Đồng Thành.

Theo tìm hiểu, thời điểm thành lập, vốn điều lệ doanh nghiệp ở mức 320 tỷ đồng; cổ đông gồm: Đinh Ngọc Ánh 40%, Nguyễn Hồng Giang 5%, Đặng Tuấn Anh 30%, Nguyễn Vũ Thủy Tiên 25%.

Hiện, ông Đặng Tuấn Anh (SN 1991) làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Trong số các thể nhân kể trên, ông Đinh Ngọc Ánh (SN 1982) còn đang đứng tên tại Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển thương mại Hồng Anh (Công ty Hồng Anh).

Công ty Hồng Anh được thành lập vào tháng 5/2015, trụ sở chính tại Khu dân cư số 1, xã Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Tại công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đầu tháng 7/2026, vốn điều lệ của doanh nghiệp ở mức 2 tỷ đồng, với 2 thành viên góp vốn gồm: Nông Văn Hiệp 40% và Nông Văn Hồng 60%. Cả 2 cổ đông này có cùng địa chỉ liên lạc.

Ông Nông Văn Hồng còn được biết đến là cổ đông nắm 12,5% vốn (tính đến công bố tháng 8/2025) tại Công ty TNHH Tiến Hoa- một doanh nghiệp tại Thái Nguyên, hoạt động chính trong lĩnh vực Xây dựng nhà để ở.

87,5% vốn còn lại của Tiến Hoa do 2 cổ đông khác sở hữu gồm: Nguyễn Hồng Tiến 82,5% và Nguyễn Thành Long 5%.

Công ty Tiến Hoa được biết đến là chủ đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái Phượng Hoàng (xã Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên). Dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư cho Công ty TNHH Một thành viên Hanh Hạnh vào năm 2015. Đến năm 2020, dự án được điều chỉnh nhà đầu tư là Công ty TNHH Tiến Hoa.

Khu du lịch sinh thái Phượng Hoàng có diện tích 3,4ha, được xây dựng tiếp giáp với Di tích lịch sử, danh thắng Quốc gia hang Phượng Hoàng - suối Mỏ Gà, với tổng mức đầu tư hơn 68 tỷ đồng.