Ngoài ra, VinCons còn hiện diện tại loạt dự án ở Cổ Loa, Đan Phượng (Hà Nội). Tiêu biểu là Trung tâm Triển lãm Việt Nam rộng hơn 90 ha, gấp 7,5 lần hồ Gươm, nằm trong top 10 thế giới về mặt diện tích và quy mô, về mặt kiến trúc và thiết kế. Đặc biệt, công trình đạt kỷ lục tốc độ khi hoàn thành sau chưa đầy 10 tháng qua đó nối dài danh tiếng thi công “thần tốc” của nhà thầu này.

