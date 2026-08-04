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Với 100.000 công nhân, lương thợ xây đến 41 triệu đồng/tháng, VinCons đang xây sân vận động lớn nhất, biển hồ nhân tạo rộng nhất, thuỷ cung lớn nhất thế giới...

| | Bất động sản

Với 100.000 công nhân, Vincons đang "đổ quân" trên khắp Việt Nam để xây dựng loạt công trình kỷ lục như: Sân vận động có nhiều chỗ ngồi nhất, biển hồ nhân tạo rộng nhất, thuỷ cung lớn nhất thế giới...

Với 100.000 công nhân, lương lên đến 41 triệu đồng/tháng bao ăn ở, VinCons đang xây dựng những dự án kỷ lục thế giới như thế nào? - Ảnh 1.

Công ty CP Phát triển và Đầu tư Xây dựng VinCons là tổng thầu thuộc Tập đoàn Vingroup, thành lập năm 2018. Cuối năm 2025, doanh nghiệp gây chú ý khi công bố kế hoạch tuyển 100.000 công nhân cho loạt dự án đô thị, công nghiệp và hạ tầng quy mô lớn trên cả nước.

Với 100.000 công nhân, lương lên đến 41 triệu đồng/tháng bao ăn ở, VinCons đang xây dựng những dự án kỷ lục thế giới như thế nào? - Ảnh 2.

Đến tháng 7/2026, VinCons cho biết đã cán mốc khoảng 100.000 công nhân cơ hữu. “Đội quân” này vẫn đang được mở rộng, tập trung vào các nhóm nghề cốt thép, bê tông, cốp pha, giàn giáo, điện nước, phòng cháy chữa cháy và điều hòa thông gió.

Với 100.000 công nhân, lương lên đến 41 triệu đồng/tháng bao ăn ở, VinCons đang xây dựng những dự án kỷ lục thế giới như thế nào? - Ảnh 3.

Quy mô trên xấp xỉ tổng nhân sự của Tập đoàn mẹ Vingroup cuối năm 2025 (khoảng 104.000 người). Đồng thời, đưa VinCons vào nhóm doanh nghiệp có lực lượng lao động lớn nhất Việt Nam.

Với 100.000 công nhân, lương lên đến 41 triệu đồng/tháng bao ăn ở, VinCons đang xây dựng những dự án kỷ lục thế giới như thế nào? - Ảnh 4.

Đáng chú ý, công ty trả thu nhập 16–33 triệu đồng/tháng cho công nhân và 32 –41 triệu đồng/tháng cho tổ trưởng, tùy tay nghề. Mức này tương đương nhân viên văn phòng có nhiều kinh nghiệm, thậm chí là quản lý cấp trung.

Với 100.000 công nhân, lương lên đến 41 triệu đồng/tháng bao ăn ở, VinCons đang xây dựng những dự án kỷ lục thế giới như thế nào? - Ảnh 5.

Không chỉ thế, doanh nghiệp này còn mở lộ trình thăng tiến nhanh. Sau 2–3 năm, công nhân có thể từ thợ phụ lên tổ trưởng, trung đội trưởng, riêng nhóm cơ điện có thể nhận trên 50 triệu đồng/tháng cùng nhiều phúc lợi khác.

Với 100.000 công nhân, lương lên đến 41 triệu đồng/tháng bao ăn ở, VinCons đang xây dựng những dự án kỷ lục thế giới như thế nào? - Ảnh 6.

Đặc biệt, lực lượng hùng hậu này đang giúp VinCons “dàn quân” trên hàng loạt đại công trường từ Bắc chí Nam, từ đô thị, du lịch – nghỉ dưỡng đến hạ tầng giao thông và công nghiệp. Nhiều dự án thuộc nhóm lớn nhất cả nước.

Với 100.000 công nhân, lương lên đến 41 triệu đồng/tháng bao ăn ở, VinCons đang xây dựng những dự án kỷ lục thế giới như thế nào? - Ảnh 7.

Tiêu biểu là sân vận động Vinfast (tên cũ Hùng Vương) mới được thi công khoảng nửa năm đã dần lộ rõ hình hài. Dự án có quy mô 135.000 chỗ ngồi, gấp hơn 3 lần sân Mỹ Đình và vượt cả sân Narendra Modi (Ấn Độ, 132.000 chỗ).

Với 100.000 công nhân, lương lên đến 41 triệu đồng/tháng bao ăn ở, VinCons đang xây dựng những dự án kỷ lục thế giới như thế nào? - Ảnh 8.

Khi hoàn thành, đây sẽ là sân vận động có sức chứa lớn nhất thế giới. Theo Ban Quản lý dự án, công trường từng duy trì hơn 5.000 công nhân, dự kiến tăng lên 9.000–10.000 người trong giai đoạn cao điểm.

Với 100.000 công nhân, lương lên đến 41 triệu đồng/tháng bao ăn ở, VinCons đang xây dựng những dự án kỷ lục thế giới như thế nào? - Ảnh 9.

Ngoài ra, VinCons còn hiện diện tại loạt dự án ở Cổ Loa, Đan Phượng (Hà Nội). Tiêu biểu là Trung tâm Triển lãm Việt Nam rộng hơn 90 ha, gấp 7,5 lần hồ Gươm, nằm trong top 10 thế giới về mặt diện tích và quy mô, về mặt kiến trúc và thiết kế. Đặc biệt, công trình đạt kỷ lục tốc độ khi hoàn thành sau chưa đầy 10 tháng qua đó nối dài danh tiếng thi công “thần tốc” của nhà thầu này.

Với 100.000 công nhân, lương lên đến 41 triệu đồng/tháng bao ăn ở, VinCons đang xây dựng những dự án kỷ lục thế giới như thế nào? - Ảnh 10.

Tại Quảng Ninh, VinCons đang triển khai Khu đô thị phức hợp Vinhomes Global Gate Hạ Long – “siêu đô thị ven vịnh di sản” rộng hơn 6.200 ha, tổng vốn khoảng 516.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp đảm nhận toàn bộ hạ tầng kỹ thuật cùng các công trình nhà ở, thương mại – dịch vụ.

Với 100.000 công nhân, lương lên đến 41 triệu đồng/tháng bao ăn ở, VinCons đang xây dựng những dự án kỷ lục thế giới như thế nào? - Ảnh 11.

Đáng chú ý, dự án có công viên Wonder Mangrove - công viên câu cá rừng ngập mặn rộng 660 ha, gấp 1,3 lần diện tích hồ Tây và lớn nhất thế giới.

Với 100.000 công nhân, lương lên đến 41 triệu đồng/tháng bao ăn ở, VinCons đang xây dựng những dự án kỷ lục thế giới như thế nào? - Ảnh 12.

Công viên thủy cung lớn nhất thế giới rộng 24 ha, chứa hơn 450 triệu lít nước, đủ lấp đầy toàn bộ toà nhà Landmak 81. Thuỷ cung có 2 phần: Nước mặn 12 ha chủ đề “Hai vạn dặm dưới biển” và thủy cung nước ngọt 12 ha chủ đề “Rừng rậm Amazon”. Đặc biệt, nơi đây còn có nhà hàng kính dưới nước hơn 1.000 chỗ – lớn nhất thế giới. Ảnh minh hoạ.

Với 100.000 công nhân, lương lên đến 41 triệu đồng/tháng bao ăn ở, VinCons đang xây dựng những dự án kỷ lục thế giới như thế nào? - Ảnh 13.

Ở phía Nam, đại công trường nổi bật nhất là Vinhomes Green Paradise tại xã Cần Giờ (TP.HCM), rộng 2.870ha, tổng vốn khoảng 10 tỷ USD. Tiến độ thần tốc với hơn 5.000 nhân sự cùng xe ben, máy xúc, tàu bơm cát và sà lan thi công 24/7 đã giúp khu vực “lột xác” chỉ sau hơn một năm khởi công. Ảnh: Trần Út.

Với 100.000 công nhân, lương lên đến 41 triệu đồng/tháng bao ăn ở, VinCons đang xây dựng những dự án kỷ lục thế giới như thế nào? - Ảnh 14.

Dự án có biển hồ nhân tạo lớn nhất thế giới Paradise Lagoon với diện tích hơn 800 ha (gấp hơn 64 lần kỷ lục thế giới trước đó là hồ nhân tạo Citystars Sharm El Sheikh Lagoon tại Ai Cập - 12,5 ha). Công trình được đầu tư hệ thống công nghệ xử lý nước quy mô lớn, với công suất lên tới 100.000 m³/giờ. Hệ thống này cho phép kiểm soát chặt chẽ độ trong, độ mặn và màu nước theo tiêu chuẩn nghỉ dưỡng quốc tế.

Với 100.000 công nhân, lương lên đến 41 triệu đồng/tháng bao ăn ở, VinCons đang xây dựng những dự án kỷ lục thế giới như thế nào? - Ảnh 15.

Tại khu vực mũi Danh vọng sẽ xây Tòa tháp biểu tượng 108 tầng, dự kiến là công trình cao nhất Việt Nam và nằm trong nhóm 10 tòa tháp cao nhất toàn cầu.

Với 100.000 công nhân, lương lên đến 41 triệu đồng/tháng bao ăn ở, VinCons đang xây dựng những dự án kỷ lục thế giới như thế nào? - Ảnh 16.

Chỉ sau hơn một năm, đường nội khu, nền các phân khu và loạt nhà thấp tầng đã hiện rõ. Riêng Vịnh Tiên có hơn 750 căn nhà phố thương mại thành hình, nhiều căn bước vào giai đoạn hoàn thiện chuẩn bị khai trương nhà mẫu.

Cảnh trái ngược của 3 bán đảo giữa lòng TP.HCM: Chỗ là “khu nhà giàu”, nơi thành đại công trường, nơi chờ hồi sinh sau 30 năm 

Theo Huy Nguyễn

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