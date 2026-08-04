Jade Square cất nóc sau hơn 8 tháng thi công, dự kiến bàn giao từ quý III/2027

Hà Nội, ngày 3/8/2026 - Sau hơn 8 tháng thi công, dự án Jade Square chính thức cất nóc, hoàn thành kết cấu phần thân và bước vào giai đoạn hoàn thiện. Trong bối cảnh biến động giá vật liệu và nguồn cung nhân lực, công trình vẫn vượt kế hoạch, hướng tới mục tiêu bàn giao từ quý III/2027. Sự kiện diễn ra với sự tham dự của đại diện Chủ đầu tư JS, Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank), Tổng thầu Coteccons, đơn vị tư vấn giám sát CPMI cùng đông đảo kỹ sư, người lao động.

Vượt tiến độ giữa bối cảnh thị trường nhiều biến động

Khởi công ngày 21/11/2025, Jade Square cất nóc chỉ sau hơn 8 tháng. Toàn dự án hiện vượt tiến độ khoảng 25 ngày, nhiều hạng mục kết cấu hoàn thành sớm hơn kế hoạch 15 - 20 ngày.

Kết quả này đạt được trong bối cảnh ngành xây dựng đối mặt nhiều thách thức: giá vật liệu biến động, nguồn cung khan hiếm cục bộ và áp lực nhân lực khi nhiều dự án lớn đồng loạt triển khai tại Hà Nội.

Dưới sự điều phối của Chủ đầu tư JS, tổng thầu Coteccons cùng các đơn vị đồng hành đã chủ động phương án dự phòng, linh hoạt điều phối nguồn lực và tổ chức nhiều mũi thi công trọng điểm. Công trường duy trì 3 ca làm việc liên tục với hơn 60 kỹ sư và khoảng 800-900 công nhân lành nghề.

Khởi công từ tháng 11/2025, 3 tòa tháp Jade Square chính thức cất nóc chỉ sau hơn 8 tháng thi công.

Theo Chủ đầu tư, tiến độ hiện tại không chỉ đến từ năng lực thi công mà còn phản ánh năng lực quản trị, khả năng điều phối và sự phối hợp đồng bộ giữa các bên, bảo đảm dự án bám sát mục tiêu tiến độ, chất lượng và an toàn.

Chất lượng dự án và an toàn lao động đặt lên hàng đầu

Song song với tiến độ, chất lượng công trình được Chủ đầu tư JS kiểm soát nghiêm ngặt thông qua ứng dụng giải pháp quản lý và công nghệ hiện đại như BIM, cùng quy trình kiểm soát theo tiêu chuẩn quốc tế. Mọi hạng mục đều được giám sát chặt chẽ từ vật liệu đầu vào đến khi nghiệm thu.

Đến nay, công trường đạt hơn 2,5 triệu giờ lao động an toàn, không ghi nhận tai nạn nghiêm trọng (Zero Serious Accident). Toàn bộ quá trình thi công tuân thủ tiêu chuẩn ISO 45001, ISO 9001 và được CPMI giám sát độc lập. Việc duy trì đồng thời ba mục tiêu tiến độ, chất lượng và an toàn là nền tảng để Jade Square bước vào giai đoạn hoàn thiện, bảo đảm chuẩn bàn giao đã cam kết.

Ban Lãnh đạo Chủ đầu tư cùng các đối tác thực hiện nghi thức cất nóc, chính thức hoàn thành kết cấu phần thân dự án

"Kiến tạo bằng sự tử tế" - Triết lý phát triển của Chủ đầu tư JS

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Hồng Hà, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản JS, cho biết lễ cất nóc không phải là điểm kết thúc của quá trình xây dựng mà là cột mốc mở đầu cho giai đoạn hoàn thiện với những yêu cầu khắt khe hơn về chất lượng.

Theo ông Hà, dù toàn bộ sản phẩm của dự án đã được thị trường đón nhận, Chủ đầu tư sẽ tiếp tục rà soát, cải tiến và đầu tư thêm trong từng hạng mục nhằm mang đến chất lượng bàn giao vượt kỳ vọng. Đó cũng là cách doanh nghiệp hiện thực hóa triết lý "Kiến tạo bằng sự tử tế", lấy chất lượng công trình và trải nghiệm của cư dân làm thước đo cho giá trị dự án.

Sau lễ cất nóc, Jade Square sẽ bước vào giai đoạn hoàn thiện đồng bộ các hạng mục kỹ thuật, cảnh quan và hệ thống tiện ích, trước khi vận hành thử, nghiệm thu và bàn giao cho khách hàng từ quý III/2027.

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Hồng Hà – Tổng Giám đốc JS chia sẻ định hướng nhất quán của chủ đầu tư trong việc đặt sự tử tế và trải nghiệm khách hàng làm kim chỉ nam phát triển dự án

Theo Chủ đầu tư, mục tiêu không chỉ là hoàn thành đúng tiến độ, mà còn kiến tạo một cộng đồng sống chất lượng tại cửa ngõ Tây Hồ Tây, nơi đang từng bước hình thành cực tăng trưởng mới của Thủ đô.

"Viên ngọc bích" Jade Square tại cửa ngõ Tây Hồ Tây

Được phát triển trên diện tích 6,6 ha, Jade Square gồm 3 tòa tháp 26 tầng, 3 tầng hầm và 747 căn hộ (2 - 4 phòng ngủ). Với mật độ xây dựng 34,5%, dự án ưu tiên diện tích cho không gian mở, cảnh quan và tiện ích nội khu.

Tọa lạc trên đường Nguyễn Đình Tứ (phường Đông Ngạc), Jade Square được định vị là "Viên ngọc bích ở giao điểm thịnh vượng" nhờ nằm tại cửa ngõ Tây Hồ Tây, trung tâm tài chính, thương mại và dịch vụ mới của Thủ đô.

Sở hữu vị trí đắc địa, Jade Square được kỳ vọng trở thành chuẩn mực không gian sống mới tại khu vực Tây Hồ Tây

Khu vực này hưởng lợi trực tiếp từ định hướng phát triển đô thị TOD. Từ dự án, cư dân chỉ mất 1 phút để tiếp cận ga Metro số 6; 5 phút tới ga Metro số 2, KĐT Ciputra, Starlake, Công viên Hòa Bình; và 10 phút tới Hồ Tây, Lotte Mall.

Chủ đầu tư cho biết, Jade Square không chỉ bổ sung nguồn cung căn hộ chất lượng cao mà còn đón đầu làn sóng dịch chuyển đô thị về phía Bắc Hà Nội. Mạng lưới metro tương lai và hạ tầng hoàn thiện được kỳ vọng tạo nền tảng cho chất lượng sống và dư địa tăng giá dài hạn.

Với định hướng phát triển dự án theo tiêu chuẩn cao cấp, Chủ đầu tư JS đã lựa chọn các đối tác hàng đầu trong từng lĩnh vực để đồng hành. Coteccons là tổng thầu thi công, CPMI tư vấn giám sát và Savills quản lý vận hành. Việc quy tụ các đối tác giàu kinh nghiệm thể hiện chiến lược đầu tư bài bản và tư duy phát triển dài hạn của Chủ đầu tư, nhằm bảo đảm chất lượng xuyên suốt từ thi công đến vận hành.