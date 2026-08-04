Chung cư Tân Việt (xã Hoài Đức): Cứ mưa là ngập

Nỗi lo hiện hữu mỗi khi mưa xuống

Theo ghi nhận của phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, chung cư Tân Việt nằm trên trục giao thông có mật độ phương tiện khá lớn của xã Hoài Đức. Đây cũng là nơi tập trung nhiều hộ dân sinh sống và lượng người qua lại đông đúc mỗi ngày. Tuy nhiên, khu vực cổng ra vào duy nhất của tòa nhà lại thường xuyên trở thành "điểm trũng" mỗi khi xuất hiện mưa, đặc biệt là khi mưa kéo dài.

Khu vực cổng chung cư Tân Việt (bên ngoài mặt đường Cựu Quán và bên trong chung cư) ngập nặng sau cơn mưa hồi giữa tháng 7-2026. Ảnh: Hậu Lộc

Ghi nhận thực tế trong các đợt mưa vừa qua cho thấy, khu vực cổng chung cư Tân Việt (bên ngoài mặt đường Cựu Quán và bên trong chung cư) chỉ sau khoảng 20-30 phút mưa lớn, nước đã bắt đầu dâng lên, có nơi ngập từ 20-25cm, thậm chí hôm nào mưa kéo dài đến hàng giờ đồng hồ thì nước sẽ ngập lên đến 30-40cm. Nước không chỉ phủ kín mặt đường mà còn tràn lên vỉa hè, gây cản trở việc di chuyển của người đi bộ, xe máy và ô tô.

Không chỉ gây khó khăn trong việc đi lại, tình trạng ngập úng còn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân sống tại chung cư.

Anh Phạm Văn Hinh, cư dân chung cư Tân Việt chia sẻ: "Những hôm mưa to, nước thường rút chậm nên việc đi lại và sinh hoạt cũng phần nào bị ảnh hưởng. Người dân rất mong khu vực này sớm được đầu tư, nâng cấp hạ tầng thoát nước để hạn chế tình trạng ngập úng khi vào mùa mưa".

Theo anh Phạm Văn Hinh, người già và trẻ nhỏ là những đối tượng gặp nhiều khó khăn nhất khi phải đi qua khu vực này. Nhiều hôm nước ngập kéo dài khiến việc đi chợ, đón cháu hay ra vào chung cư đều không thuận tiện. Người dân rất mong điểm ngập sớm được xử lý để cuộc sống hằng ngày bớt những bất tiện không đáng có.

Khu vực đường Cựu Quán và cổng chung cư Tân Việt ngập sâu sau cơn mưa kéo dài hồi tháng 10-2025. Ảnh: Hậu Lộc

Chia sẻ thêm với phóng viên, một số người dân địa phương cho rằng, nguyên nhân của tình trạng ngập có thể xuất phát từ hệ thống tiêu thoát nước chưa đáp ứng được lưu lượng nước mưa trong thời gian ngắn, trong khi khu vực ngày càng được đô thị hóa với mật độ công trình và diện tích bê tông hóa tăng lên.

Bên cạnh đó, một số miệng thu nước thường xuyên bị đất cát, rác thải hoặc lá cây che lấp cũng làm giảm khả năng thoát nước mỗi khi mưa lớn xảy ra. Do đó, việc nạo vét định kỳ các tuyến cống, hố ga là cần thiết, nhưng về lâu dài cần có giải pháp đồng bộ về hạ tầng thoát nước, nhất là tại các điểm thường xuyên xảy ra ngập úng.

"Điều người dân mong muốn không chỉ là xử lý tình trạng ngập sau mỗi trận mưa, mà còn là một giải pháp lâu dài để bảo đảm cuộc sống ổn định. Khu vực này có mật độ dân cư ngày càng đông, nếu hạ tầng thoát nước được đầu tư đồng bộ sẽ không chỉ giúp việc đi lại thuận tiện hơn, mà còn góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống và diện mạo đô thị. Chúng tôi tin rằng khi những bất cập nhỏ được quan tâm giải quyết kịp thời sẽ tạo thêm niềm tin, sự yên tâm cho người dân", anh Hoàng Đức Duy, người dân thôn Cựu Quán chia sẻ.

Chính quyền vào cuộc tháo gỡ

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Tự, Trưởng thôn Cựu Quán cho biết, ban lãnh đạo thôn thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan nắm bắt tình hình, phản ánh những kiến nghị của người dân trong khu vực đến chính quyền địa phương để có phương án xử lý.

Xã Hoài Đức đang tiến hành công tác nạo vét cống rãnh, khơi thông các miệng thu nước, xử lý bùn đất, rác thải gây cản trở dòng chảy tại khu đường Cựu Quán, cổng chung cư Tân Việt ngày 4-8. Ảnh: Hậu Lộc

Theo ông Trần Văn Tự, cách đây gần một tháng, đoàn công tác của xã Hoài Đức đã trực tiếp đi khảo sát khu vực đường Cựu Quán, cổng chung cư Tân Việt và các khu vực xung quanh để có phương án xử lý các điểm ngập úng trên địa bàn. "Khi làm việc với lãnh đạo xã, chúng tôi đã đề nghị các cấp chính quyền sớm nghiên cứu giải pháp khắc phục, từng bước xử lý dứt điểm các khu vực thường xuyên ngập ứng", ông Trần Văn Tự chia sẻ thêm.

Ở góc độ chính quyền, Phó Trưởng phòng Kinh tế Xã Hoài Đức Vũ Trọng Hùng xác nhận, hồi giữa tháng 7-2026, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Huy Hoàng cùng đoàn công tác của xã đã trực tiếp khảo sát khu vực người dân phản ánh; đồng thời làm việc với ban lãnh đạo thôn Cựu Quán để ghi nhận những kiến nghị, đề xuất phương án xử lý.

"Theo yêu cầu của lãnh đạo xã, Phòng Kinh tế đang phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng và lãnh đạo thôn kiểm tra, rà soát và cùng nghiên cứu đề xuất các phương án hiệu quả nhất. Trên cơ sở đó sẽ đề xuất UBND xã chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị chuyên môn xử lý", ông Vũ Trọng Hùng chia sẻ.

Các cơ quan chuyên môn của xã Hoài Đức tiếp tục kiểm tra, đánh giá nguyên nhân và đề xuất phương án đầu tư, nâng cấp hệ thống thoát nước tại khu vực khi đủ điều kiện. Ảnh: Hậu Lộc

Cũng theo ông Vũ Trọng Hùng, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo UBND xã Hoài Đức, Phòng Kinh tế xã đang tiến hành công tác nạo vét cống rãnh, khơi thông các miệng thu nước, xử lý bùn đất, rác thải gây cản trở dòng chảy nhằm nâng cao khả năng tiêu thoát nước trong mùa mưa.

Về lâu dài, Phòng Kinh tế xã Hoài Đức tiếp tục tổng hợp hiện trạng, phối hợp với các cơ quan chuyên môn để đánh giá nguyên nhân và đề xuất phương án đầu tư, nâng cấp hệ thống thoát nước tại khu vực khi đủ điều kiện. Mục tiêu là từng bước khắc phục tình trạng ngập cục bộ, bảo đảm an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt của người dân.

Ghi nhận của phóng viên trong ngày 3 và 4-8 cho thấy, tại khu vực đường Cựu Quán, cổng chung cư Tân Việt, lực lượng chức năng cùng đơn vị quản lý hạ tầng đã triển khai nạo vét hệ thống cống, hố ga và thu dọn bùn đất, rác thải tại các miệng thu nước. Công nhân sử dụng các thiết bị chuyên dụng để khơi thông dòng chảy, đồng thời vận chuyển lượng lớn bùn lắng ra khỏi hệ thống thoát nước nhằm nâng cao khả năng tiêu thoát khi xảy ra mưa lớn.

Có thể thấy rằng, những đợt nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước đang được triển khai là tín hiệu tích cực trong việc xử lý điểm ngập trước cổng chung cư Tân Việt. Người dân kỳ vọng, cùng với sự quan tâm của chính quyền và các đơn vị liên quan, những giải pháp trước mắt tiếp tục được nối dài bằng các phương án đầu tư căn cơ, để mỗi mùa mưa không còn là nỗi lo của cư dân nơi đây.

Trong bối cảnh xã Hoài Đức đang phát triển theo hướng đô thị hiện đại, việc xử lý những điểm ngập cục bộ không chỉ góp phần bảo đảm an toàn giao thông, mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.