Depot Xuân Đỉnh tăng tốc sau 9 tháng thi công

Quá trình triển khai dự án từng gặp không ít khó khăn do khu vực xây dựng chủ yếu là đất nông nghiệp xen kẽ nhiều ao hồ, đòi hỏi khối lượng xử lý nền đất lớn trước khi thi công các hạng mục kỹ thuật. Tuy nhiên, với việc tập trung nguồn lực và tổ chức thi công khoa học, công trường đang ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực sau 9 tháng triển khai.