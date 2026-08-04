Depot Xuân Đỉnh tăng tốc sau 9 tháng thi công
Là hạng mục then chốt của tuyến metro số 2 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo, Depot Xuân Đỉnh đang được tăng tốc thi công để đáp ứng tiến độ dự án. Công trình được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông công cộng hiện đại của Thủ đô.
02-08-2026
02-08-2026
02-08-2026
Những ngày đầu tháng 8, trên công trường Depot Xuân Đỉnh thuộc địa bàn phường Xuân Đỉnh, máy móc hoạt động liên tục, các mũi thi công được tổ chức đồng thời tại nhiều hạng mục. Đây là một trong những công trình hạ tầng giao thông trọng điểm của Thủ đô, đóng vai trò trung tâm điều hành, bảo dưỡng và vận hành của tuyến metro số 2.
Quá trình triển khai dự án từng gặp không ít khó khăn do khu vực xây dựng chủ yếu là đất nông nghiệp xen kẽ nhiều ao hồ, đòi hỏi khối lượng xử lý nền đất lớn trước khi thi công các hạng mục kỹ thuật. Tuy nhiên, với việc tập trung nguồn lực và tổ chức thi công khoa học, công trường đang ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực sau 9 tháng triển khai.
Depot Xuân Đỉnh có quy mô khoảng 11,3ha, được quy hoạch theo mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD). Không chỉ là nơi bảo dưỡng, sửa chữa và điều hành các đoàn tàu, khu depot còn được định hướng trở thành đầu mối kết nối với các loại hình vận tải khác, từng bước hình thành không gian trung chuyển hiện đại kết hợp các chức năng dịch vụ và phát triển đô thị.
Tuyến metro số 2 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo có chiều dài khoảng 11km, gồm gần 2km đi trên cao và khoảng 8,9km đi ngầm, đi qua các phường Xuân Đỉnh, Nghĩa Đô, Ngọc Hà, Tây Hồ, Hoàn Kiếm và Cửa Nam.
Dự án này là một trong những tuyến đường sắt đô thị có yêu cầu kỹ thuật cao khi phần lớn chiều dài đi ngầm qua khu vực trung tâm, bao gồm cả khu vực phố cổ và vùng lân cận hồ Hoàn Kiếm.
Máy móc cùng các công nhân khẩn trương thi công tại Depot Xuân Đỉnh.
Dự án có tổng mức đầu tư gần 35.680 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản thông qua JICA cùng vốn đối ứng của ngân sách thành phố.
Khi hoàn thành, tuyến sẽ khai thác 10 đoàn tàu, mỗi đoàn gồm 4 toa, với tốc độ tối đa 110km/h trên đoạn trên cao và 80km/h trong hầm.
Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến metro số 2 giữ vai trò quan trọng trong quy hoạch mạng lưới đường sắt đô thị của Thủ đô, không chỉ kết nối các khu vực trọng điểm mà còn có khả năng liên thông với các tuyến metro khác trong tương lai.
Việc đẩy nhanh tiến độ Depot Xuân Đỉnh được xem là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng mạng lưới 15 tuyến đường sắt đô thị, góp phần giảm ùn tắc giao thông, nâng cao năng lực vận tải công cộng và thúc đẩy phát triển đô thị bền vững.
Theo Duy Khánh
Hà Nội Mới
Theo
Hà Nội Mới
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