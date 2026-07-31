Hiện vấn đề này đã cơ bản được giải quyết. Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, đoạn Vành đai 2,5 từ Nguyễn Trãi đến Đầm Hồng đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, khối lượng thi công xây lắp hiện đạt khoảng 40%. Trong khi đó, đoạn từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1A đầu tư theo hình thức BT đã cơ bản hoàn thành khoảng 98% khối lượng, hiện chỉ còn một số vướng mắc về giải phóng mặt bằng và tình trạng tái lấn chiếm cần được xử lý để hoàn tất nghiệm thu.