Toàn cảnh đoạn đường khớp nối quan trọng giữa thủ đô sắp thông xe sau hơn 10 năm dang dở
Sau nhiều năm vướng giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 từ Nguyễn Trãi đến Đầm Hồng đã bước vào giai đoạn tăng tốc thi công. Tuyến đường dự kiến thông xe ngày 10/10/2026, góp phần giảm ùn tắc khu vực Tây Nam Hà Nội và hoàn thiện kết nối với mạng lưới metro theo quy hoạch.
Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 đoạn từ
Nguyễn Trãi đến Đầm Hồng được phê duyệt từ năm 2023, có tổng mức đầu tư hơn 2.400 tỷ đồng từ ngân sách TP Hà Nội. Đây là một trong 13 đoạn của tuyến Vành đai 2,5 có tổng chiều dài gần 20 km, giữ vai trò kết nối các trục giao thông hướng tâm và từng bước hoàn thiện mạng lưới vành đai của Thủ đô.
Theo quy hoạch, đoạn Vành đai 2,5 từ Nguyễn Trãi đến Đầm Hồng dài hơn 1,5 km, đi qua khu dân cư đông đúc và phải thu hồi hơn 6 ha đất của 16 tổ chức cùng 720 hộ gia đình, cá nhân.
Khu vực này có nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất đan xen qua nhiều giai đoạn, trong khi hồ sơ quản lý đất đai qua các thời kỳ còn thiếu hoặc chưa đầy đủ căn cứ. Điều này khiến việc xác định nguồn gốc đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư gặp nhiều khó khăn, trở thành nguyên nhân chính khiến dự án kéo dài hơn một thập kỷ.
Hiện vấn đề này đã cơ bản được giải quyết. Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, đoạn Vành đai 2,5 từ Nguyễn Trãi đến Đầm Hồng đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, khối lượng thi công xây lắp hiện đạt khoảng 40%. Trong khi đó, đoạn từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1A đầu tư theo hình thức BT đã cơ bản hoàn thành khoảng 98% khối lượng, hiện chỉ còn một số vướng mắc về giải phóng mặt bằng và tình trạng tái lấn chiếm cần được xử lý để hoàn tất nghiệm thu.
Sau khi các nút thắt về bồi thường và tái định cư dần được tháo gỡ, toàn bộ mặt bằng cơ bản đã được bàn giao, tạo điều kiện để các nhà thầu đồng loạt triển khai thi công.
Ghi nhận tại công trường, dọc tuyến đường, nhiều máy xúc, xe tải cùng các thiết bị thi công được huy động làm việc liên tục. Các nhà thầu đang đồng loạt triển khai các hạng mục như san lấp mặt bằng, gia cố nền đường, lắp đặt hệ thống thoát nước và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, tạo nên không khí thi công khẩn trương trên toàn tuyến.
Dọc hai bên tuyến, nhiều căn nhà đang được người dân khẩn trương sửa chữa, sơn sửa mặt tiền hoặc gia cố kết cấu sau khi bàn giao phần đất phục vụ dự án. Xen kẽ đó là hàng loạt ngôi nhà siêu mỏng, siêu méo xuất hiện sau khi bị cắt xén theo chỉ giới quy hoạch.
Đáng chú ý, dọc hành lang Vành đai 2,5 tập trung hàng loạt dự án bất động sản quy mô lớn như Royal City và Hanoi Seasons Garden (thường được gọi là Masterise Cao - Xà - Lá). Trong đó, Masterise Cao - Xà - Lá gồm 10 toà tháp cao từ 35 đến 46 tầng, phát triển tổ hợp thương mại - dịch vụ, căn hộ cao cấp, văn phòng và trường học. Nhờ nằm ngay dọc tuyến đường, đây được xem là một trong những dự án hưởng lợi trực tiếp khi Vành đai 2,5 được đưa vào khai thác.
Hơn thế nữa điểm đầu dự án nằm gần ga Thượng Đình thuộc tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông. Theo quy hoạch mạng lưới đường sắt đô thị Hà Nội, khu vực này cũng sẽ kết nối với các tuyến metro số 2 và số 10 trong tương lai, hình thành mạng lưới giao thông đa phương thức giữa đường bộ và đường sắt đô thị, nâng cao khả năng liên kết với các khu vực lân cận.
Trước đây, để di chuyển từ khu vực Nguyễn Trãi sang Hoàng Mai hoặc Giải Phóng người dân chủ yếu phải đi qua các tuyến đường nhỏ như Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Vũ Tông Phan hay Kim Giang. Đây đều là những tuyến đường có mặt cắt hẹp, mật độ phương tiện lớn và thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm.
Khi đoạn Vành đai 2,5 từ Nguyễn Trãi đến Đầm Hồng hoàn thành, người dân sẽ có thêm một trục kết nối trực tiếp sang khu vực phía Nam thành phố, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển từ Nguyễn Trãi đến Hoàng Mai, Giải Phóng cũng như giảm áp lực giao thông cho các tuyến đường hiện hữu.
Theo kế hoạch, các đơn vị liên quan đang phấn đấu thông xe đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng vào ngày 10/10/2026. Khi hoàn thành, tuyến đường không chỉ khép kín thêm một mắt xích quan trọng của Vành đai 2,5 mà còn góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông phía Tây Nam Hà Nội, giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu.
Bài và ảnh: Văn Đoan
Nhịp sống thị trường
Theo
Nhịp sống thị trường
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