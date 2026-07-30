Siêu đường sắt tốc độ cao 350km/h đi qua 15 tỉnh thành, vốn đầu tư 67 tỷ USD vừa có diễn biến mới

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời kiến nghị cử tri TP Đà Nẵng về việc nghiên cứu, xem xét bố trí nhà ga hành khách tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Theo đó, cử tri đề xuất Bộ Xây dựng chỉ đạo nghiên cứu, xem xét bố trí nhà ga hành khách tuyến đường sắt tốc độ cao tại khu vực phía Bắc nút giao giữa tuyến đường Hoàng Văn Thái - Bà Nà - Suối Mơ với tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, thuộc phường Hòa Khánh (khoảng Km701).

Cử tri cho rằng vị trí này có thể giúp bảo đảm quỹ đất phục vụ xây dựng nhà ga, đồng thời tạo điều kiện kết nối đồng bộ với mạng lưới giao thông khu vực, thuận lợi cho phát triển đô thị theo mô hình phát triển đô thị lấy định hướng giao thông công cộng làm trung tâm (TOD) và mở rộng không gian phát triển phía Tây Bắc TP Đà Nẵng.

Trả lời kiến nghị, Bộ Xây dựng cho biết đang chỉ đạo Ban Quản lý dự án Thăng Long (chủ đầu tư giai đoạn chuẩn bị dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam) đẩy nhanh tiến độ lựa chọn Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi tuyến dự án, đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch (quý 3/2026).

Trong quá trình triển khai dự án, Bộ Xây dựng đã nhận được nhiều ý kiến từ các địa phương liên quan đến vị trí hướng tuyến, nhà ga và ranh giới giải phóng mặt bằng.

Ngày 23/6/2026, Bộ Xây dựng đã ban hành Văn bản số 9535 gửi các địa phương nhằm giải đáp những kiến nghị liên quan.

Đối với đề xuất của cử tri TP Đà Nẵng, Bộ Xây dựng cho biết sẽ tiếp thu và chỉ đạo chủ đầu tư, đơn vị tư vấn nghiên cứu trong quá trình lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam có tổng vốn sơ bộ khoảng 1,7 triệu tỷ đồng, tương đương 67 tỷ USD. Tuyến đường dài 1.541km, điểm đầu tại ga Ngọc Hồi (Hà Nội), điểm cuối tại ga Thủ Thiêm (TPHCM), đi qua 15 tỉnh, thành phố sau sáp nhập với tốc độ thiết kế 350km/h.

Quy mô dự án gồm 23 ga, trong đó có 5 ga hàng hóa. Tổng nhu cầu sử dụng đất sơ bộ khoảng 10.827ha, dự kiến khoảng 120.836 hộ dân phải tái định cư. Chính phủ đặt mục tiêu khởi công tuyến đường sắt này trước 31/12/2026, phấn đấu cơ bản hoàn thành năm 2035.

Tại Đà Nẵng, tuyến đường sắt tốc độ cao đi qua địa bàn thành phố dài hơn 116km, đi qua 24 xã phường, với điểm đầu tại phường Hải Vân, điểm cuối tại xã Núi Thành. Trên tuyến có 2 ga hành khách (ga Đà Nẵng, ga Tam Kỳ), 1 ga hàng hóa (ga Chu Lai), 4 depot và trạm bảo dưỡng.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam được tách thành 17 dự án độc lập, gồm 1 dự án tổng thể và 15 dự án giải phóng mặt bằng gắn với từng địa phương, cùng 1 dự án riêng về hạ tầng kỹ thuật điện lực.

Cụ thể, dự án độc lập lớn nhất là xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao, có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 1,56 triệu tỷ đồng, do Bộ Xây dựng quyết định đầu tư, mục tiêu hoàn thành cơ bản vào năm 2035.

Các dự án còn lại tập trung thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật tại từng địa phương có tuyến đường sắt đi qua.

Riêng tại TP Đà Nẵng, dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật có tổng mức đầu tư khoảng 20.209 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong quý 4/2028.