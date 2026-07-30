Thời điểm “vàng” sở hữu căn hộ ven sông kế cận Thủ Thiêm

Hạ tầng bứt phá mạnh mẽ giai đoạn 2026 - 2030

Kinh nghiệm từ các chu kỳ phát triển đô thị tại TP.HCM chỉ ra một quy luật nhất quán: bất động sản tăng giá mạnh nhất trong giai đoạn trước khi hạ tầng hoàn thành. Khu Nam Sài Gòn bứt phá giai đoạn 2015 - 2018 khi trục Nguyễn Hữu Thọ đang hoàn thiện. Khu vực dọc Metro số 1 thiết lập mặt bằng giá mới ngay từ khi tuyến đường sắt còn đang xây dựng.

Khu Đông TP.HCM đang bước vào chu kỳ phát triển tương tự. Giai đoạn 2026 - 2030, hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh triển khai như mở rộng đường Võ Chí Công, nâng cấp nút giao Mỹ Thủy, tuyến liên cảng Cát Lái - Phú Hữu, siêu nút giao kết nối Vành đai 3 với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây cùng định hướng phát triển TOD gắn với Metro số 6.

Những công trình này được kỳ vọng nâng tầm khả năng kết nối của khu Đông, đồng thời tạo động lực cho mặt bằng giá bất động sản trong trung và dài hạn.

Tọa lạc trên mặt tiền đường Võ Chí Công, Gladia Heights sở hữu vị trí đắc địa kế cận Thủ Thiêm, dự kiến bàn giao vào quý IV/2027 - thời điểm nhiều hạ tầng trọng điểm quanh khu vực bước vào giai đoạn hoàn thiện. Việc sở hữu căn hộ ở thời điểm hiện tại đồng nghĩa với cơ hội đón đầu chu kỳ phát triển khi giá trị khu vực vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng.

Nguồn cung căn hộ lõi trung tâm TP.HCM ngày càng thu hẹp

Bên cạnh sức bật hạ tầng, nguồn cung khan hiếm đang góp phần gia tăng giá trị các dự án mới tại TP.HCM.

Theo CBRE, trong quý II/2026, khoảng 80% nguồn cung căn hộ mở bán mới của TP.HCM sau sáp nhập đến từ Bình Dương cũ. Nguồn cung tại TP.HCM tăng trưởng chậm do quỹ đất ngày càng hạn chế và quy trình pháp lý ngày càng chặt chẽ hơn.

Cũng theo CBRE, tổng nguồn cung căn hộ lũy kế tại TP.HCM tính đến cuối quý 2/2026 đạt gần 355.000 căn nhưng lượng hàng tồn kho chỉ chiếm 2,3% tổng nguồn cung. Điều này cho thấy tình trạng khan hiếm sản phẩm sơ cấp tại các khu vực trung tâm và cận trung tâm.

Trong bối cảnh đó, các dự án mới có pháp lý hoàn chỉnh tại khu vực nội đô trở thành nhóm sản phẩm được quan tâm khi nhu cầu vẫn hiện hữu nhưng lựa chọn ngày càng ít.

Gladia Heights cung cấp ra thị trường 616 căn hộ và 23 căn TMDV, bổ sung nguồn cung mới tại khu vực kế cận Thủ Thiêm.

Không chỉ góp phần bổ sung nguồn cung chất lượng, Gladia Heights còn đón đầu nhu cầu nhà ở của đội ngũ chuyên gia và lực lượng lao động chất lượng cao khi Thủ Thiêm tiếp tục phát triển thành trung tâm tài chính, thương mại và dịch vụ của thành phố.

Gladia Heights nổi bật với 2 hồ bơi, 2 Clubhouse đẳng cấp đáp ứng nhu cầu an cư của giới chuyên gia.

Giai đoạn đầu mở bán - Thời điểm sở hữu những lợi thế hấp dẫn (*)

Giữa bối cảnh hạ tầng tăng tốc và nguồn cung khan hiếm, Gladia Heights bước vào giai đoạn mở bán với nhiều lợi thế dành cho người mua.

Ở thời điểm này, khi quỹ căn còn đa dạng, khách hàng có nhiều cơ hội lựa chọn tầng, vị trí và tầm nhìn đẹp - những yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị sử dụng cũng như khả năng gia tăng giá trị của căn hộ trong tương lai. Điều này càng có ý nghĩa khi khoảng 70% căn hộ tại Gladia Heights sở hữu tầm nhìn hướng sông, số còn lại hướng hồ bơi và cảnh quan nội khu.

Đặc biệt, chủ đầu tư áp dụng chính sách tài chính linh hoạt với mức giá từ 83 triệu đồng/m² (bàn giao tiêu chuẩn), thanh toán chỉ từ 10% đến khi nhận nhà, được hỗ vay từ các ngân hàng uy tín như VietinBank, BIDV, OCB, MB Bank, Vietcombank, Standard Chartered Bank… Ngoài ra, Chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất tối đa đến 24 tháng cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn khác chỉ có trong đợt mở bán đầu tiên.

Sở hữu sớm, khách hàng có cơ hội chọn căn hộ ưng ý với ưu đãi, chính sách hấp dẫn.

Không chỉ ghi điểm về giá và chính sách, Gladia Heights ghi dấu ấn mạnh mẽ nhờ nền tảng pháp lý hoàn chỉnh. Dự án đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, văn bản đủ điểu kiện mở bán nhà ở hình thành trong tương lai, cam kết bảo lãnh bàn giao nhà ở do Ngân hàng Vietinbank cấp.

Đây cũng là một trong số ít dự án trong danh mục mà các tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu.

Trong chu kỳ phát triển mới của khu Đông TP.HCM, Gladia Heights hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi hiếm có: hạ tầng tăng tốc, pháp lý hoàn chỉnh và chính sách bán hàng hấp dẫn giữa bối cảnh nguồn cung nội đô hạn chế. Đây không chỉ là thời điểm phù hợp để an cư, mà còn là cơ hội đón đầu giá trị của một tài sản được kỳ vọng gia tăng cùng sự phát triển của khu vực.