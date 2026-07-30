Cận cảnh căn nhà 10 phòng ngủ tặng bố mẹ của Quách Ngọc Tuyên quê Long An, SN 1984

Quách Ngọc Tuyên sinh năm 1984, quê huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (nay thuộc tỉnh Tây Ninh) là gương mặt quen thuộc của màn ảnh phía Nam. Anh lớn lên trong một gia đình lao động nghèo có 5 anh chị em. Trong một vlog, nam diễn viên từng xúc động kể về tuổi thơ nhiều thiếu thốn và sự hy sinh của cha mẹ, đặc biệt là mẹ.

"Mẹ Tuyên là người phụ nữ không bao giờ biết mệt mỏi, giống như siêu nhân vậy. Tuyên nghe kể, khi mới 9–10 tuổi, mẹ đã theo bà ngoại đi hái rau muống, rau nhút, gánh hàng ra chợ bán. Hôm nào đi học thì mẹ tranh thủ đi học, còn lại đều đi làm. Mẹ trải qua biết bao nhiêu nghề.

Mẹ với ba nuôi 5 anh em Tuyên ăn học. Sinh Tuyên được đúng một tháng là mẹ đã phải lao ra ngoài kiếm tiền. Hồi đó khổ lắm. Đến khi Tuyên học lớp 7, lớp 8, thấy ba mẹ đi bắt vịt, chở vịt, rồi mẹ bán khô, bán cá, làm đủ thứ nghề. Cực lắm", Quách Ngọc Tuyên kể.

Gia cảnh khó khăn nên sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, Quách Ngọc Tuyên có nhiều năm chật vật mưu sinh trước khi tìm được chỗ đứng trong nghề.

Tầng trên căn nhà 10 phòng ngủ Quách Ngọc Tuyên xây cho bố mẹ.

Phía trước căn nhà.

Tên tuổi của anh gắn liền với sân khấu kịch Nụ Cười Mới của cố nghệ sĩ Hữu Lộc, cùng thời với Trường Giang, Lâm Vỹ Dạ, Hứa Minh Đạt... Sau nhiều năm đảm nhận các vai phụ, Quách Ngọc Tuyên tạo dấu ấn mạnh mẽ với vai Vi Cá trong loạt web-drama đình đám Giang hồ chợ mới và Vi Cá tiền truyện .

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, anh còn tham gia sản xuất phim, góp mặt trong loạt phim Lật mặt của đạo diễn Lý Hải và kinh doanh lĩnh vực ẩm thực tại TP.HCM.

Về đời tư, Quách Ngọc Tuyên đang có cuộc sống viên mãn bên bà xã Thảo Hân, kém anh 16 tuổi. Chuyện tình chênh lệch tuổi tác của cả hai từng thu hút sự quan tâm của khán giả. Dù đã gắn bó nhiều năm và có hai con chung, cặp đôi vẫn chưa tổ chức đám cưới do bận rộn với công việc nghệ thuật và kinh doanh. Thảo Hân không chỉ là hậu phương vững chắc mà còn đồng hành cùng chồng trong nhiều dự án và hỗ trợ quản lý việc kinh doanh.

Đặc biệt, câu chuyện Quách Ngọc Tuyên xây căn nhà 10 phòng ngủ ở quê để báo hiếu cha mẹ khiến nhiều khán giả xúc động. Trước đây, bố mẹ anh sống trong căn nhà xây từ thời nam diễn viên còn học cấp hai. Sau gần 30 năm sử dụng, ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng. Mỗi mùa mưa, khu bếp thường xuyên bị dột, ngập nước; còn vào những dịp Tết hay ngày giỗ, không gian thờ cúng chật hẹp khiến đại gia đình không đủ chỗ quây quần.

Quách Ngọc Tuyên cho biết năm nào anh cũng hứa sẽ xây cho cha mẹ một ngôi nhà mới. Tuy nhiên, phải đến đầu năm 2025, sau lời động viên của bà xã, anh mới quyết tâm biến lời hứa thành hiện thực. Để thực hiện tâm nguyện này, nam diễn viên đã âm thầm tích lũy tài chính suốt khoảng 5 năm từ thu nhập đóng phim và kinh doanh nhà hàng.

Căn nhà mới có diện tích khoảng 130m², gồm một trệt, một lầu và sân thượng. Công trình được khởi công vào giữa năm 2025 và vừa hoàn thiện sau hơn một năm thi công.

Trước khi hoàn thành, Quách Ngọc Tuyên từng chia sẻ hình ảnh quá trình xây dựng.

Lý giải việc xây tới 10 phòng ngủ, Quách Ngọc Tuyên cho biết anh mong muốn ngôi nhà không chỉ là nơi báo hiếu cha mẹ mà còn là mái ấm chung của cả đại gia đình. Các anh chị em của anh hiện vẫn chưa có chỗ ở ổn định nên anh hy vọng mọi người sẽ cùng dọn về sinh sống, vừa tiện chăm sóc bố mẹ, vừa có thể đùm bọc, hỗ trợ nhau.

Trong những vlog mới đây, nam diễn viên tiết lộ gia đình đã chuyển vào sinh sống được khoảng hai tháng, hiện chỉ còn phần sân vườn và tiểu cảnh đang được hoàn thiện. "Thành quả của Tuyên sắp hoàn thành rồi. Nhà thì mọi người đã vô ở được hai tháng, giờ chỉ còn làm phần tiểu cảnh. Ban đầu tôi muốn làm theo ý mình, nhưng cuối cùng quyết định làm theo ý ba. Ước mơ của Tuyên sắp thành sự thật rồi cả nhà", nam diễn viên chia sẻ đầy xúc động.