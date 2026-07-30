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Bật mí về doanh nghiệp làm khu đô thị sinh thái, thể thao 6.379 tỷ đồng tại Phú Thọ

| | Bất động sản

Ảnh minh họa. Nguồn: AI

Ảnh minh họa. Nguồn: AI

UBND tỉnh Phú Thọ vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái và thể thao Việt Trì. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 6.379 tỷ đồng.

Theo kết quả phê duyệt, nhà đầu tư trúng thầu là Công ty TNHH Bất động sản Tam Nông - Phú Thọ (địa chỉ tại tỉnh Phú Thọ). Dự án được triển khai trên diện tích khoảng 104,78ha, thuộc địa bàn xã Hy Cương, phường Nông Trang và phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ.

Theo quy hoạch, dự án có diện tích đất xây dựng nhà ở khoảng 187.473m2, tổng diện tích sàn xây dựng nhà ở khoảng 605.284m2, trong đó diện tích sàn nhà ở xã hội khoảng 136.502m2.

Sơ bộ cơ cấu sản phẩm gồm khoảng 1.137 căn nhà ở thấp tầng (gồm khoảng 1.013 căn nhà ở liền kề và 124 căn biệt thự); khoảng 160 căn/lô công trình hỗn hợp nhà ở và dịch vụ; cùng khoảng 362 căn biệt thự nghỉ dưỡng và liền kề thương mại trên quỹ đất có thời hạn sử dụng 50 năm.

Theo kế hoạch, dự án được thực hiện trong thời gian không quá 45 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2029.

Theo các dữ liệu công khai, Công ty TNHH Bất động sản Tam Nông - Phú Thọ được thành lập vào tháng 12/2023, địa chỉ công ty tại xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Thông tin về vốn điều lệ và chủ sở hữu của Công ty TNHH Bất động sản Tam Nông - Phú Thọ tại Công bố thông tin đăng ký mới doanh nghiệp. Nguồn: BTC

Công ty có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, chủ sở hữu doanh nghiệp là Công ty TNHH Khu đô thị Tràng Thi – Quang Húc. Người đại diện theo pháp luật là Nguyễn Hữu Tuấn, chức vụ Giám đốc.

Vào tháng 2/2024, công ty tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 1.199,5 tỷ đồng. Người được ủy quyền vốn góp của công ty là Nguyễn Hữu Tuấn.

Đến tháng 5/2024, công ty tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 2.299,5 tỷ đồng. Doanh nghiệp thay đổi người đại diện theo pháp luật vào tháng 9/2025 từ Nguyễn Hữu Tuấn sang Phan Việt Dũng, chức vụ Giám đốc.

Cập nhật thay đổi thông tin gần nhất ngày 28/1/2026, người đại diện theo pháp luật của công ty là Phan Việt Dũng, chức vụ Giám đốc. Hiện số vốn góp của công ty được ủy quyền cho cá nhân Nhữ Văn Hoan (vốn góp 2.299,5 tỷ đồng).

Thông tin thuế của Công ty TNHH Bất động sản Tam Nông - Phú Thọ tại Công bố thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp ngày 28/1/2026. Nguồn: BTC

Về Công ty TNHH Khu đô thị Tràng Thi – Quang Húc, doanh nghiệp được thành lập vào tháng 4/2022. Ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Người đại diện theo pháp luật là Nguyễn Thị Kim Anh, chức vụ Tổng giám đốc.

Thông tin công bố đăng ký mới Công ty TNHH Khu đô thị Tràng Thi – Quang Húc. Nguồn: BTC

Công ty có vốn điều lệ 350 tỷ đồng; đến tháng 2/2024 công ty tiếp tục nâng vốn điều lệ lên 1.200 tỷ đồng. Chỉ sau 1 tháng, công ty tiếp tục nâng vốn điều lệ lên 2.300 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tại ngày cấp đăng ký thay đổi gần nhất vào tháng 2/2026, vốn điều lệ giảm về mức 350 tỷ đồng (người được ủy quyền vốn góp công ty là Nguyễn Thị Kim Anh).

Nguồn: BTC

Trước đó, vào tháng 5/2026, tỉnh Phú Thọ có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Sân golf Việt Trì của Công ty TNHH Bất động sản Tam Nông - Phú Thọ thực hiện tại xã Hy Cương, phường Vân Phú và phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ.

Nguồn: UBND tỉnh Phú Thọ

Quy mô sử dụng đất của dự án là 61,84ha; quy mô dân số khoảng 700-900 người/ngày (bao gồm khách và nhân viên phục vụ).

Theo An Diệp

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