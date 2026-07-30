Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý dứt điểm vướng mắc thu hồi đất kéo dài 10 năm

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phan Trọng Tấn cho biết, Tổng Công ty Giấy Việt Nam và các nông, lâm trường trực thuộc hiện được giao quản lý khoảng 17.000 ha đất trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, thực tế chỉ quản lý được hơn 12.000 ha, còn 4.098 ha đã bị người dân lấn chiếm, các nông, lâm trường không còn khả năng quản lý.

Do đó, Tổng Công ty đề nghị bàn giao diện tích này cho địa phương để quản lý, tổ chức đo đạc, xác định nguồn gốc, quy chủ và hoàn thiện các thủ tục theo quy định đối với diện tích người dân đang sử dụng. Tuy nhiên, trong diện tích Tổng Công ty quản lý còn 3.028 ha đất sử dụng kém hiệu quả, tiếp tục phát sinh tình trạng lấn chiếm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phan Trọng Tấn. Ảnh: VGP

Thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và trên cơ sở ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính, UBND tỉnh Phú Thọ đã phê duyệt phương án sử dụng đất của Tổng Công ty Giấy Việt Nam trước cổ phần hóa . Theo phương án này, doanh nghiệp bàn giao 7.140 ha về địa phương, gồm 3.028 ha tự nguyện trả lại và 4.098 ha người dân đang quản lý, sử dụng.

Tuy nhiên, vướng mắc phát sinh do thời điểm thu hồi đất vẫn phải thực hiện theo Nghị định số 167/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, yêu cầu hoàn thành việc sắp xếp tài sản trước khi xử lý đất đai.

Việc tỉnh ban hành quyết định thu hồi sớm hơn thời điểm Nghị định số 67/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017 có hiệu lực dẫn đến chưa đúng trình tự, thủ tục. UBND tỉnh nhận trách nhiệm về hạn chế này.

Thu hồi các quyết định về đất đai đã ban hành

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, vụ việc liên quan đến việc thu hồi đất của Tổng Công ty Giấy Việt Nam đã kéo dài khoảng 10 năm, cần sớm được giải quyết dứt điểm.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu. Ảnh: VGP

Ông cho biết, Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc, không để tiếp tục kéo dài, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý, sử dụng đất và quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, quá trình xử lý tại địa phương phát sinh vướng mắc do có sự chồng chéo, chưa thống nhất giữa các quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Vì vậy, việc xử lý cần bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật hiện hành.

Để tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc, Phó Thủ tướng thống nhất chủ trương giao UBND tỉnh Phú Thọ thực hiện lại các thủ tục theo quy định hiện hành. Theo đó, tỉnh Phú Thọ cần thu hồi các quyết định về đất đai đã ban hành trước đây để hoàn thiện lại quy trình thu hồi, giao và quản lý đất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Phó Thủ tướng đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ khẩn trương triển khai các thủ tục cần thiết, bảo đảm việc quản lý, sử dụng quỹ đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, đúng quy định của pháp luật, phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.