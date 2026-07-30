Cần Thơ thông qua dự án đường Vành đai phía Tây hơn 10.600 tỷ đồng

Chiều 30/7, tại kỳ họp thứ 4, HĐND TP. Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 thông qua 14 nghị quyết về đầu tư công, phân bổ nguồn lực tài chính và các chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó có nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường Vành đai phía Tây TP. Cần Thơ (đoạn từ Quốc lộ 91 đến Quốc lộ 80), với tổng mức đầu tư hơn 10.600 tỷ đồng (gồm 9.000 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, còn lại từ ngân sách địa phương).

Sơ đồ hướng tuyến dự án nối dài đường vành đai phía Tây Cần Thơ.

Theo nghị quyết, dự án dài khoảng 16,7km, điểm đầu giao Quốc lộ 91 tại phường Thới Long (nối đoạn tuyến đang thi công) và điểm cuối giao Quốc lộ 80 tại xã Vĩnh Trinh, TP. Cần Thơ. Tuyến được thiết kế vận tốc 60 km/h, đồng bộ các nút giao với Quốc lộ 91, cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi và các tuyến đường tỉnh.

Sau khi hoàn thành, Dự án đường vành đai phía Tây Cần Thơ sẽ nối thông từ đường Nam sông Hậu (cảng Cái Cui) tới Quốc lộ 80. Do một phần tuyến đường vành đai này đoạn từ đường Nam sông Hậu tới Quốc lộ 91 đang được thi công (dài hơn 19km, tổng mức đầu tư trên 3.837 tỷ đồng, khởi công tháng 11/2022).

Dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2031, gồm hai dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần về giải phóng mặt bằng với kinh phí khoảng 3.322 tỷ đồng, và dự án thành phần xây dựng tuyến đường khoảng 7.316 tỷ đồng.

Tại phiên họp, HĐND TP. Cần Thơ cũng thông qua nghị quyết hỗ trợ từ ngân sách cho phát triển nguồn nhân lực công nghiệp công nghệ số làm việc tại các dự án nghiên cứu, sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm, chip bán dẫn và hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) trên địa bàn.

Theo đó, doanh nghiệp thực hiện các dự án nghiên cứu, sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm, chip bán dẫn và AI sẽ được hỗ trợ 30% chi phí thuê nhân lực chất lượng cao. Thời gian hỗ trợ tối đa 12 tháng/người, mức hỗ trợ không quá 80 triệu đồng/người/tháng và tối đa 3 nhân sự cho mỗi dự án.

Thành phố cũng hỗ trợ 50% chi phí đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ các dự án thuộc diện ưu đãi, với tổng mức hỗ trợ không quá 1 tỷ đồng mỗi dự án và tối đa 10 triệu đồng/người.

Theo UBND TP. Cần Thơ, dự kiến giai đoạn 2026-2030, thành phố sẽ bố trí hơn 19 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để triển khai chính sách này.

Ông Đồng Văn Thanh - Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Nhật Huy.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Đồng Văn Thanh - Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ - cho biết, các nghị quyết được thông qua nhằm khơi thông nguồn lực, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực tăng trưởng mới.

Ông Đồng Văn Thanh nhấn mạnh, ba định hướng lớn của các nghị quyết gồm phát triển hạ tầng chiến lược, thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời bảo đảm an sinh xã hội. "Lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư", ông Thanh nói, và cho rằng đây là bước chuẩn bị năng lực cạnh tranh cho Cần Thơ trong nhiều năm tới.

Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ yêu cầu, các cấp, ngành khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết thành chương trình, kế hoạch với lộ trình thực hiện, kèm trách nhiệm rõ ràng; đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng liên vùng, giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư để các nghị quyết sớm phát huy hiệu quả.