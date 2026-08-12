Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dự án sửa chữa Quốc lộ 51 'lỡ hẹn' về đích

| | Bất động sản

Dự án sửa chữa quốc lộ 51 được triển khai từ tháng 3/2026, dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2026 nhưng đến nay nhiều đoạn vẫn còn ngổn ngang.

Clip: Cận cảnh cung đường quốc lộ 51 qua TP Đồng Nai đang sửa chữa đoạn cuối cùng

Dự án sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông Quốc lộ 51 do Sở Xây dựng TP. Đồng Nai làm chủ đầu tư, được triển khai gồm 4 gói thầu với tổng chiều dài khoảng 17,4 km. Dự án được thực hiện từ tháng 3/2026 và theo kế hoạch, thời gian thi công toàn tuyến là 120 ngày, dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2026.
Dự án sửa chữa Quốc lộ 51 'lỡ hẹn' về đích - Ảnh 2.

Dự án sửa chữa Quốc lộ 51 được rào chắn sơ sài

Tuy nhiên, đến nay, công trình vẫn còn ngổn ngang. Theo ghi nhận của phóng viên, đoạn từ Ngã tư Vũng Tàu đến vòng xoay Cổng 11 đã cơ bản hoàn thành. Mặt đường được sửa chữa, thảm nhựa và kẻ vạch đầy đủ. Tương tự, đoạn từ vòng xoay Cổng 11 đến Ngã ba Thái Lan cũng đã được thảm nhựa, sơn kẻ đường. Các phương tiện lưu thông qua khu vực trên khá thuận lợi, thông thoáng.

Dự án sửa chữa Quốc lộ 51 'lỡ hẹn' về đích - Ảnh 3.

Tuyến Quốc lộ 51 đông xe nên thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông tại các đoạn đường đang sửa chữa

Trong khi đó, đoạn từ Ngã ba Thái Lan (phường Tam Phước) đến khu vực phường Long Thành vẫn còn nhiều vị trí thi công dang dở. Mặt đường xuất hiện các rãnh đào chưa hoàn thiện, khu vực thi công bị rào chắn khiến giao thông qua khu vực này trở nên khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra trên đoạn đường từ phường Long Thành đến khu vực giáp xã Long Phước. Việc thi công chậm, rào chắn chiếm dụng một phần mặt đường khiến giao thông qua khu vực này thường ùn ứ, lộn xộn.

Dự án sửa chữa Quốc lộ 51 'lỡ hẹn' về đích - Ảnh 4.

Nhiều người dân mong dự án sửa chữa Quốc lộ 51 sớm hoàn thành để chấm dứt tình trạng bụi bặm, kẹt xe

Nhiều người dân địa phương bày tỏ mong muốn chủ đầu tư, nhà thầu sớm làm xong tuyến đường để chấm dứt tình trạng bụi bặm, xe lớn lưu thông vào làn xe máy gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Đại diện các nhà thầu thi công cho biết, hiện các đơn vị đang tập trung nhân lực, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành các hạng mục còn lại trong tháng 8. Thời điểm hiện tại, toàn tuyến chỉ còn khoảng 3 đoạn đang tiếp tục thi công.

Dự án sửa chữa Quốc lộ 51 'lỡ hẹn' về đích - Ảnh 5.

Một số đoạn trên Quốc lộ 51 đã hoàn thành sửa chữa, xe tham gia giao thông di chuyển thông thoáng

Theo đại diện Sở Xây dựng TP Đồng Nai, toàn bộ công trình dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 8/2026.

Lý giải nguyên nhân chậm tiến độ, đại diện Sở Xây dựng cho biết, ngoài việc phải thi công trong điều kiện lưu lượng phương tiện rất lớn, dự án còn phát sinh thêm khối lượng công việc so với thiết kế ban đầu.

Cụ thể, tại hai khu vực trạm thu phí T1 và T2 phải bổ sung thêm nhiều hạng mục sửa chữa nên thời gian thi công kéo dài hơn dự kiến khiến tiến độ thực hiện toàn dự án bị ảnh hưởng.

Đại diện Sở Xây dựng TP Đồng Nai cho biết sẽ tiếp tục yêu cầu nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc và thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công. Quá trình triển khai phải thực hiện nghiêm các giải pháp bảo đảm an toàn, không để tái diễn những hệ lụy như thời gian qua.

Quốc lộ 51 dài hơn 70km, kết nối TP Đồng Nai với TPHCM, hiện đang đáp ứng lưu lượng khoảng 70.000 lượt xe mỗi ngày đêm, gấp gần 3 lần so với thiết kế. Đây là trục giao thông quan trọng phục vụ các khu công nghiệp, hệ thống cảng biển, đồng thời đảm nhận vai trò vận chuyển vật liệu cho loạt dự án trọng điểm như sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức - Long Thành...

Theo Văn Quân

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
"Hơn 97% người Việt vẫn ở nhà đất thổ cư, nhưng cục diện có thể đảo chiều trong 10-15 năm tới"

"Hơn 97% người Việt vẫn ở nhà đất thổ cư, nhưng cục diện có thể đảo chiều trong 10-15 năm tới" Nổi bật

Sổ đỏ trên VNeID không phải 'bảo hiểm pháp lý'

Sổ đỏ trên VNeID không phải 'bảo hiểm pháp lý' Nổi bật

Chi tiết cách tra cứu sổ đỏ trên VNeID người dân cần biết

Chi tiết cách tra cứu sổ đỏ trên VNeID người dân cần biết

10:36 , 12/08/2026
Hà Nội đón 9 triệu khách quốc tế, bao nhiêu khách đến Hồ Tây?

Hà Nội đón 9 triệu khách quốc tế, bao nhiêu khách đến Hồ Tây?

10:32 , 12/08/2026
Tuyến đường sắt nhẹ 9.000 tỷ đồng đầu tiên của Việt Nam do Sun Group đầu tư dự kiến xác lập kỷ lục: Từ khởi công đến vận hành chỉ trong khoảng 17 tháng

Tuyến đường sắt nhẹ 9.000 tỷ đồng đầu tiên của Việt Nam do Sun Group đầu tư dự kiến xác lập kỷ lục: Từ khởi công đến vận hành chỉ trong khoảng 17 tháng

09:43 , 12/08/2026
Công ty KOSY 'lách luật' huy động vốn, hàng trăm khách hàng 'mắc kẹt'

Công ty KOSY 'lách luật' huy động vốn, hàng trăm khách hàng 'mắc kẹt'

09:41 , 12/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên