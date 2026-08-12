Dòng dân cư dịch chuyển tới Đà Nẵng: Lời giải cho bài toán an cư chất lượng cao

Sự dịch chuyển ấy mở ra dư địa cho những dự án được kiến tạo bằng tầm nhìn dài hạn, nơi giá trị an cư song hành cùng bản sắc đô thị.

Một Đà Nẵng mới đang dần hiện diện

Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn tái định hình động lực tăng trưởng. Bên cạnh du lịch, thành phố liên tiếp đón những quyết sách quan trọng như thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng rộng khoảng 1.881 ha, phát triển Trung tâm tài chính quốc tế, đồng thời đẩy nhanh tiến độ đầu tư cảng Liên Chiểu và hạ tầng kết nối. Các dự án và cơ chế mới được kỳ vọng sẽ hình thành những động lực tăng trưởng mới trong các lĩnh vực logistics, công nghệ cao, thương mại và tài chính, từng bước mở rộng cơ cấu kinh tế theo hướng đa trụ cột.

Sự chuyển dịch trong cơ cấu kinh tế đã và đang tạo ra lực hút mới đối với doanh nghiệp và nguồn nhân lực chất lượng cao. Khi các ngành sản xuất, dịch vụ và công nghệ phát triển, nhu cầu về chuyên gia, kỹ sư, nhà quản lý cùng lực lượng lao động trình độ cao tăng lên tương ứng. Đây cũng là quy luật phát triển của nhiều đô thị, khi tăng trưởng kinh tế luôn song hành với sự dịch chuyển của dân cư.

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, Đà Nẵng đang thu hút ngày càng nhiều chuyên gia, doanh nhân, gia đình trẻ và cộng đồng người nước ngoài đến sinh sống, làm việc. Bên cạnh cơ hội nghề nghiệp, thành phố hấp dẫn bởi môi trường sống cân bằng, hạ tầng ngày càng hoàn thiện, hệ thống dịch vụ đồng bộ và cảnh quan thiên nhiên đặc trưng. Lớp cư dân mới này cũng tạo ra nhu cầu lớn hơn về những không gian sống đáp ứng mục tiêu an cư lâu dài.

Sự thay đổi về dân cư đang mở ra một cách nhìn khác về giá trị nhà ở tại Đà Nẵng. Vị trí thuận tiện dần trở thành điều kiện nền tảng, trong khi chất lượng quy hoạch, không gian sống, hệ tiện ích và khả năng hình thành cộng đồng mới là những yếu tố quyết định sức hấp dẫn của dự án. Giá trị bất động sản vì thế ngày càng được đánh giá từ khả năng đáp ứng nhu cầu ở thực và đồng hành cùng cư dân trong dài hạn, thay vì chỉ dựa vào lợi thế khai thác ngắn hạn.

Sự nhập cuộc của những doanh nghiệp địa ốc có tầm nhìn

Bước chuyển mình của Đà Nẵng đang mở ra một giai đoạn phát triển mới cho thị trường bất động sản. Cùng với sự dịch chuyển trong nhu cầu an cư, nhiều doanh nghiệp lựa chọn hiện diện tại thành phố bằng những dự án được định hướng theo giá trị sử dụng lâu dài, chú trọng chất lượng quy hoạch, bản sắc không gian và trải nghiệm sống của cư dân.

MBLand cũng lựa chọn Đà Nẵng là điểm đến tiếp theo trong hành trình mở rộng dấu ấn tại miền Trung, với điểm khởi đầu là Sơn Trà – nơi giao thoa giữa nhịp sống đô thị và thiên nhiên đặc trưng của thành phố. Quyết định này phản ánh định hướng phát triển của doanh nghiệp: tìm kiếm những đô thị giàu tiềm năng, đồng thời khai thác bản sắc địa phương như một nền tảng để kiến tạo giá trị khác biệt cho mỗi dự án.

The Camellia Son Tra - Da Nang mở đầu dấu ấn của MBLand tại Đà Nẵng bằng một không gian sống mang tinh thần Sơn Trà.

The Camellia Son Tra - Da Nang (tên pháp lý Trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và nhà ở cao tầng) là dự án đầu tiên của MBLand tại Đà Nẵng, gồm 479 sản phẩm gồm căn hộ và dịch vụ thương mại trong tòa tháp cao 25 tầng. Dự án tọa lạc tại giao lộ Lê Văn Lương – Lê Đức Thọ, trên điểm chuyển tiếp giữa khu đô thị hiện hữu và bán đảo Sơn Trà. Vị trí này giúp cư dân kết nối nhanh với trung tâm thành phố, hệ thống thương mại, dịch vụ và hạ tầng giao thông, đồng thời tận hưởng lợi thế hiếm có về không gian biển, núi và môi trường sống trong lành.

Thay vì phát triển một công trình tách biệt khỏi bối cảnh, MBLand lựa chọn đưa những đặc trưng của Sơn Trà vào dự án ngay từ ý tưởng thiết kế. Tên gọi The Camellia được lấy cảm hứng từ hoa trà – loài hoa biểu tượng cho vẻ đẹp bền bỉ và thanh nhã. Hình ảnh dáng núi, đường bờ biển, địa hình tự nhiên cùng sự chuyển tiếp giữa các lớp không gian được chắt lọc thành ngôn ngữ kiến trúc và cảnh quan, tạo nên một công trình có sự kết nối với vùng đất nơi dự án hiện diện.

Định hướng này cũng được phản ánh trong cách tổ chức không gian sống. Bên cạnh lợi thế vị trí, dự án hướng tới việc kiến tạo một môi trường an cư cân bằng, nơi cư dân có thể tận hưởng nhịp sống đô thị hiện đại mà vẫn duy trì sự gắn kết với thiên nhiên. Từ quy hoạch tổng thể, thiết kế cảnh quan đến trải nghiệm sử dụng hằng ngày với hệ thống 42 tiện ích cao cấp đều được phát triển theo mục tiêu phục vụ nhu cầu ở thực và xây dựng một cộng đồng cư dân ổn định trong dài hạn.

The Camellia Son Tra - Da Nang đã triển khai xây dựng tới tầng 2 và đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định của cơ quan nhà nước.

Theo đại diện đơn vị phát triển kinh doanh, chỉ từ 1,72 tỷ đồng, khách hàng đã có thể sở hữu cho mình một căn hộ biển kề rừng pháp lý lâu dài tại dự án The Camellia Son Tra - Da Nang. Bên cạnh đó, khách hàng có thể sử dụng phương án đòn bẩy tài chính lên đến 70% giá trị căn hộ trong tối đa 18 tháng không phải trả gốc, lãi hay ân hạn nợ gốc lên tới 5 năm. Hoặc với phương thức thanh toán "thảnh thơi" bằng vốn tự có cũng rất hấp dẫn: chỉ cần thanh toán 50% giá trị căn hộ, khách hàng đã có thể nhận nhà để sử dụng/ khai thác cho thuê.

Ngoài ra, các phương thức thanh toán linh hoạt khác với mức ưu đãi hấp dẫn lên tới 16% dành cho những khách hàng tiên phong cũng góp phần giúp cho người mua có thể tiếp cận mức giá hợp lý nhất cũng như chủ động hơn trong kế hoạch sở hữu căn hộ.

The Camellia Son Tra - Da Nang - Căn hộ biển kề rừng sở hữu lâu dài tại Sơn Trà

Địa chỉ: Giao lộ Lê Văn Lương – Lê Đức Thọ, phường Sơn Trà, Đà Nẵng

Phát triển dự án: MBLand

Phát triển kinh doanh: WeLand

Website: https://thecamellia.vn

Hotline: 097 5555 769