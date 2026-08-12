The Westique Residences - nguồn cung boutique hiếm hoi ở tây TP.HCM

Với quy mô giới hạn chỉ 99 căn tại mặt tiền đường Kinh Dương Vương, dự án được kỳ vọng trở thành nguồn cung boutique cao cấp hiếm hoi tại khu Tây TP.HCM trong bối cảnh khu vực này đã nhiều năm thiếu vắng những sản phẩm được phát triển bài bản cho nhóm khách hàng có nhu cầu nâng cấp chất lượng sống.

Tại sự Sự kiện ra mắt The Westique Residences, VCRE cũng công bố hệ thống đối tác phân phối chính thức gồm CBRE, ERA, Southern Tech, IQI, Westland, Premium, SG Luxury và Won Holdings. Việc đồng hành cùng tám đơn vị phân phối có kinh nghiệm trên thị trường được kỳ vọng sẽ thiết lập cầu nối chuyên nghiệp, đưa những giá trị vượt trội của dự án chạm đến khách hàng một cách chuẩn xác và trọn vẹn nhất. Đối với VCRE, đây chính là cột mốc quan trọng đưa The Westique Residences chính thức ra mắt thị trường sau quá trình chuẩn bị từ pháp lý, thiết kế, xây dựng đến hoàn thiện không gian trải nghiệm.

The Westique Residences chính thức ra mắt thị trường và công bố 8 đối tác phân phối chính thức tại sự kiện ngày 12.08.2026

Một dự án xuất hiện đúng lúc cho nhu cầu nâng cấp chất lượng sống tại khu Tây

Điểm đáng chú ý tại sự kiện là câu chuyện về sự ra đời của The Westique Residences được VCRE kể lại thông qua một tiết mục nhạc kịch mở màn. Thay vì bắt đầu từ những thông số dự án, câu chuyện đặt ra một câu hỏi gần gũi với nhiều gia đình đã gắn bó lâu năm với khu Tây: "Khi nhu cầu sống ngày càng thay đổi, liệu muốn sống tốt hơn có nhất thiết phải rời xa nơi mình đã quen thuộc?" Đây cũng chính là khoảng trống thị trường mà The Westique Residences hướng đến.

Khác với khu Đông – nơi luôn trở thành tâm điểm của các đợt phát triển nhà ở mới, ước tính nguồn cung trung bình khoảng 8.000 – 10.000 căn mỗi năm. Khu Tây TP.HCM từ lâu đã hình thành một cộng đồng dân cư ổn định, hệ thống thương mại – dịch vụ lâu đời cùng những trục giao thông lớn như Kinh Dương Vương, Võ Văn Kiệt, Hồng Bàng hay Quốc lộ 1. Tuy nhiên, nguồn cung căn hộ có định vị cao cấp tại khu vực này trong nhiều năm vẫn tương đối hạn chế. Khoảng cách về nguồn cung này tạo nên một nghịch lý: nhu cầu nâng cấp không gian sống của cư dân khu Tây ngày càng rõ nét, nhưng lựa chọn phù hợp lại không nhiều. The Westique Residences được phát triển trong chính bối cảnh đó, mang đến một chuẩn sống mới ngay tại nơi cư dân đã gắn bó quen thuộc.

99 căn giới hạn và một cách tiếp cận khác biệt "Boutique Living"

Tọa lạc tại trục đường Kinh Dương Vương - điểm giao thoa của các trục giao thông huyết mạch, đảm bảo khả năng kết nối hoàn hảo và tiềm năng gia tăng giá trị bền vững theo thời gian. Số lượng căn hộ được dừng ở 99 căn, một con số lý tưởng để giúp đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối cho từng gia chủ, loại bỏ tình trạng quá tải không gian hay tiện ích chung, vấn đề thường gặp tại các khu phức hợp lớn.

Là một khái niệm khá mới, chuẩn sống "Boutique Living" VCRE truyển tải một cách hiểu tinh tế, trọn vẹn và chạm tới những khách hàng vốn đã quen sống tại nhà phố nội đô. Đó là một nơi mà mọi không gian được cân nhắc từ nhu cầu sử dụng thực tế của cư dân; hệ tiện ích không chạy theo số lượng mà được chọn lọc theo những nhu cầu thiết yếu về thư giãn, chăm sóc sức khỏe, vận động và kết nối gia đình. Từ sảnh đón, cảnh quan, khu tiện ích đến không gian bên trong căn hộ, dự án được định hướng theo nguyên tắc tinh gọn nhưng đủ đầy, ưu tiên trải nghiệm sống và mang lại cảm giác nghỉ dưỡng thư thái ngay tại nhà. Đây cũng là cách VCRE lý giải triết lý boutique: ít hơn về số lượng nhưng sâu hơn về trải nghiệm.

Tiện ích hồ bơi vô cực công nghệ điện phân muối. The Westique Residences hướng đến cộng đồng cư dân đề cao sự riêng tư, chất lượng sống và trải nghiệm cá nhân.

"Sống có Chất. Ở có Gu." – từ thông điệp đến trải nghiệm sống

Nếu "Boutique Living" là cách VCRE phát triển dự án, thì "Sống có Chất. Ở có Gu." là cách triết lý đó được chuyển thành ngôn ngữ gần gũi hơn với khách hàng. "Chất" không chỉ đến từ vị trí hay vật liệu. Đó còn là cách cư dân lựa chọn kết nối, cân bằng giữa công việc và gia đình, dành thời gian cho sức khỏe và những trải nghiệm thực sự có ý nghĩa. "Gu" không đơn thuần là thẩm mỹ. Đó là khả năng một không gian phản chiếu cá tính, sở thích và cách mỗi người muốn sống trong ngôi nhà của mình. The Westique Residences vì vậy hướng đến nhóm khách hàng không chỉ tìm một căn hộ mới, mà muốn tìm một nơi phù hợp hơn với giai đoạn sống tiếp theo của mình.

Theo ông Võ Thành Lâm, Tổng Giám đốc VCRE "Khách hàng cao cấp ngày nay không còn chỉ quan tâm đến việc mình sở hữu tài sản gì, mà ngày càng chú trọng đến cách tài sản đó tác động đến chất lượng sống của họ. Khách hàng quan tâm nhiều hơn đến cộng đồng, sự riêng tư, sức khỏe, kết nối gia đình và cảm xúc mỗi khi trở về nhà."

The Westique Residences cũng đánh dấu bước phát triển đầu tiên của VCRE tại thị trường căn hộ TP.HCM, tiếp nối kinh nghiệm từ các dự án cao cấp chuẩn quốc tế, trong đó nổi bật là Nobu Danang.

Mỗi dự án do VCRE phát triển đều là một "tác phẩm" mang dấu ấn nghệ thuật và giá trị vượt thời gian. Sự tỉ mỉ trong khâu thiết kế, khắt khe trong tiêu chuẩn hoàn thiện và tư duy phát triển bền vững chính là bảo chứng vàng cho chất lượng cũng như tiềm năng gia tăng giá trị của The Westique Residences trong tương lai.