76% nguồn cung hạng A tương lai dồn về Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam, thị trường văn phòng TP.HCM sắp đổi cuộc chơi

Thị trường văn phòng TP.HCM đang đứng trước một giai đoạn chuyển dịch đáng chú ý khi nguồn cung chất lượng cao ngày càng gia tăng. Theo báo cáo Office Forward: IFC Edition tháng 8/2026 của CBRE, sự hình thành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) được kỳ vọng trở thành động lực mới cho nhu cầu văn phòng trong trung và dài hạn.

Nguồn cung hạng A tăng mạnh

Theo CBRE, tổng nguồn cung văn phòng TP.HCM đã tăng đáng kể trong khoảng một thập kỷ qua, từ khoảng 1 triệu m² NLA trước năm 2018 lên hơn 1,7 triệu m² vào nửa đầu năm 2026.

Đáng chú ý, sự gia tăng nguồn cung đi kèm với sự xuất hiện ngày càng nhiều của các tòa nhà hạng A chất lượng cao. CBRE đánh giá nguồn cung mới chất lượng đang là một trong những yếu tố thúc đẩy diện tích hấp thụ trên thị trường văn phòng TP.HCM.

Trong nửa đầu năm 2026, giá chào thuê văn phòng hạng A tại TP.HCM đạt khoảng 47,2 USD/m²/tháng, tăng 0,1% theo quý và 1,6% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ trống ở phân khúc này là 16,7%.

Trong khi đó, văn phòng hạng B có giá chào thuê khoảng 27,1 USD/m²/tháng, tăng 0,6% theo quý và 1,1% theo năm, với tỷ lệ trống 12,5%. Các mức giá trên chưa bao gồm VAT và phí dịch vụ.

CBRE cho rằng nhu cầu thuê văn phòng đang ngày càng gắn với xu hướng doanh nghiệp di dời và mở rộng hoạt động. Điều này cho thấy khách thuê không chỉ tìm kiếm thêm diện tích mà còn có xu hướng nâng cấp chất lượng không gian làm việc.

Điểm đáng chú ý nhất trong báo cáo CBRE là sự tập trung của nguồn cung văn phòng hạng A tương lai quanh khu vực VIFC-HCMC.

các văn phòng hạng A tập trung tại tòa tháp Saigon Marina IFC

Trong giai đoạn 2026-2028, tổng nguồn cung văn phòng hạng A dự kiến đạt 165.229 m² NLA, trong khi nguồn cung hạng B dự kiến khoảng 75.246 m² NLA.

Đáng chú ý, 76% nguồn cung văn phòng hạng A tương lai được dự báo tập trung tại khu vực VIFC-HCMC. Theo CBRE, đây là tín hiệu phản ánh kỳ vọng của thị trường vào sự hình thành một hệ sinh thái tài chính hiện đại tại TP.HCM.

Một số dự án hạng A dự kiến hoàn thành trong giai đoạn này gồm The Kross tại phường Sài Gòn với 31.229 m² NLA, OpusK tại phường An Khánh với 54.000 m² và Saigon Centre 3 tại phường Sài Gòn với 40.000 m².

Riêng khu vực VIFC-HCMC hiện có khoảng 765.144 m² NLA văn phòng, trải trên 33 tòa nhà. CBRE dự báo tổng nguồn cung tại khu vực này có thể đạt khoảng 1,097 triệu m² NLA vào năm 2030.

Sự tập trung nguồn cung mới tại khu vực trung tâm tài chính được kỳ vọng đi cùng với sự gia tăng nhu cầu từ các nhóm ngành như tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, quản lý tài sản, fintech, tài sản số, tài chính xanh và các dịch vụ liên quan.

Văn phòng hạng A sẽ phải thay đổi tiêu chuẩn

Theo CBRE, VIFC-HCMC không chỉ tạo thêm nhu cầu về diện tích văn phòng mà còn có thể làm thay đổi tiêu chuẩn lựa chọn mặt bằng của khách thuê.

Các chủ đầu tư sẽ phải chú trọng hơn đến hiệu quả mặt sàn, chất lượng vận hành, hạ tầng công nghệ, tiêu chuẩn ESG và trải nghiệm người dùng để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các định chế tài chính và doanh nghiệp quốc tế.

CBRE dẫn ví dụ từ Singapore cho thấy các trung tâm tài chính quốc tế thường đòi hỏi văn phòng hạng A có diện tích sàn lớn, vị trí chiến lược, kết nối giao thông thuận tiện, hạ tầng viễn thông dự phòng, hệ thống vận hành liên tục, tiêu chuẩn công trình xanh và các giải pháp tòa nhà thông minh.

Trong bối cảnh đó, mô hình văn phòng truyền thống cũng đang dần thay đổi. Các dự án mới được CBRE định hướng theo hướng tối ưu hiệu quả sử dụng mặt bằng, tăng không gian cộng tác và giao tiếp, chú trọng sức khỏe người lao động, đồng thời hướng tới các chứng nhận xanh như LEED, WELL hoặc EDGE.

Ông Lê Trọng Hiếu, Giám đốc Cấp cao Bộ phận Tư vấn Cho thuê Văn phòng, CBRE Việt Nam

Ông Lê Trọng Hiếu, Giám đốc Cấp cao Bộ phận Tư vấn Cho thuê Văn phòng, CBRE Việt Nam, nhận định sự hình thành VIFC-HCMC có tiềm năng nâng tầm vị thế thị trường văn phòng TP.HCM trên bản đồ khu vực.

Theo ông Hiếu, trong 5-10 năm tới, VIFC-HCMC được kỳ vọng thu hút thêm các định chế tài chính, doanh nghiệp quốc tế và dòng vốn chất lượng cao, từ đó thúc đẩy nhu cầu đối với các tòa nhà văn phòng hạng A đạt chuẩn quốc tế.

Như vậy, với 76% nguồn cung hạng A tương lai tập trung tại VIFC-HCMC, khu vực này đang trở thành tâm điểm mới của thị trường văn phòng TP.HCM. Không chỉ gia tăng nguồn cung, sự xuất hiện của các khách thuê thuộc hệ sinh thái tài chính quốc tế được kỳ vọng sẽ kéo theo yêu cầu cao hơn về chất lượng, công nghệ, vận hành và tính bền vững của các dự án văn phòng trong những năm tới.