Tập đoàn Tương lai Sông Hồng mới thành lập chưa đầy một năm đã tăng vốn từ 1.500 tỷ lên 39.450 tỷ đồng, đang triển khai những dự án khủng cỡ nào?

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tương lai Sông Hồng vừa công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, vốn điều lệ của doanh nghiệp tăng từ 12.800 tỷ đồng lên 39.450 tỷ đồng, tương ứng tăng 26.650 tỷ đồng. Đáng chú ý, toàn bộ phần vốn tăng thêm được góp bằng tài sản, không phải tiền mặt.

Ở diễn biến liên quan, ﻿trước đó, ngày 22/7, CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) đã thông qua nghị quyết về việc tham gia mua 799,5 triệu cổ phần phát hành thêm của Tập đoàn Tương lai Sông Hồng để tăng vốn điều lệ. Với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, tổng giá trị phần vốn Hòa Phát đăng ký mua là 7.995 tỷ đồng.

Hòa Phát không góp vốn bằng tiền mặt mà sử dụng cổ phần đang sở hữu tại CTCP Phát triển bất động sản Hòa Phát để hoán đổi. Giá trị số cổ phần dùng để góp vốn được xác định ở mức 32.000 đồng/cổ phần.

Sau khi hoàn tất giao dịch, Hòa Phát dự kiến sở hữu khoảng 20,27% vốn điều lệ của Tập đoàn Tương lai Sông Hồng. HĐQT Hòa Phát đồng thời giao ông Nguyễn Việt Thắng, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, làm người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp tại doanh nghiệp này.

Được biết, Tập đoàn Tương lai Sông Hồng được thành lập vào tháng 11/2025 với vốn điều lệ ban đầu 1.500 tỷ đồng. Các cổ đông sáng lập gồm ông Phạm Đức Anh sở hữu 15%, bà Lê Thị Minh Châu 20%, ông Trần Đăng Khoa 40%, ông Trần Hữu Trung 15% và ông Trần Hữu Pháp 10%.

Đầu tháng 2/2026, doanh nghiệp nâng vốn điều lệ từ 1.500 tỷ đồng lên 9.200 tỷ đồng. Đến tháng 6, vốn điều lệ tiếp tục tăng lên 12.800 tỷ đồng, trước khi đạt 39.450 tỷ đồng trong lần thay đổi mới nhất.

Hiện ông Trần Đăng Khoa làm Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tương lai Sông Hồng. Ông Khoa cũng là Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái THACO.

Phối cảnh Quảng trường Trung tâm – không gian kết nối Khu đô thị Đa mục tiêu và Khu đô thị Định cư do liên danh có Tập đoàn Tương lai Sông Hồng triển khai.

Mới đây, ngày 11/8, liên danh Đại Quang Minh - THACO - Hòa Phát - Tập đoàn Tương lai Sông Hồng tổ chức lễ khởi công Dự án Khu đô thị Đa mục tiêu và Khu đô thị Định cư tại phường Lĩnh Nam, TP. Hà Nội.

Khu đô thị định cư Lĩnh Nam là dự án thành phần 17 của Dự án đầu tư Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, có quy mô khoảng 98 ha, dân số khoảng 51.120 người, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 49.051 tỷ đồng. Dự án dự kiến thực hiện từ quý III/2026 đến quý IV/2029.

Khu đô thị đa mục tiêu tại phường Lĩnh Nam có diện tích khoảng 169,5 ha, dân số khoảng 96.500 người, tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 174.758 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý IV/2030. Trong đó, hạ tầng kỹ thuật và nhà ở tái định cư cao tầng dự kiến hoàn thành vào quý II/2028.

Phối cảnh Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, xã Đông Anh.

Trước đó vào ﻿sáng 2/2, CTCP Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng đã tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu đô thị đa mục tiêu xã Thư Lâm, xã Đông Anh tại TP. Hà Nội. Dự án có quy mô khoảng 696 ha, bao gồm 3 khu đất thuộc các phân khu đô thị khác nhau.

Trong đó, khu đất thứ nhất có diện tích khoảng 360 ha, nằm trên địa bàn xã Thư Lâm, thuộc phân khu đô thị E2-3. Khu đất thứ hai có quy mô khoảng 23 ha, thuộc xã Đông Anh, phân khu đô thị XB-2. Khu đất thứ ba có diện tích khoảng 313 ha, cũng thuộc phân khu đô thị XB-2, tiếp giáp đường Vành đai 3, đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, khu đấu giá Việt Hùng và khu Di tích Cổ Loa.

Đến cuối tháng 7, UBND TP. Hà Nội có quyết định 3805 giao hơn 156 ha đất (đợt 1) cho Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng để thực hiện Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm (phân kỳ 1 thuộc dự án thành phần 1).

Hiện chủ đầu tư là CTCP Tập đoàn Tương lai sông Hồng đang lấy ý kiến tham vấn đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho dự án thành phần 1 và thành phần 2 với tổng mức đầu tư khoảng 83.800 tỷ đồng.