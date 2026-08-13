Hà Nội hợp nhất quản lý quy hoạch, xây dựng và giao thông về Sở Xây dựng

Theo Quyết định kèm Văn bản số 4222 ban hành ngày 12/8/2026 của UBND TP Hà Nội, Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND Thành phố quản lý nhà nước đa ngành gồm: quy hoạch xây dựng và kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật; nhà ở; công sở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng; giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và an toàn giao thông.

Trong phạm vi nhiệm vụ được giao, Sở Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra công tác đầu tư xây dựng; thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở; kiểm tra nghiệm thu; tham mưu quản lý trật tự xây dựng, chất lượng công trình và an toàn thi công.

Trụ sở chính của Sở Xây dựng Hà Nội đặt tại Khu liên cơ quan Vân Hồ, số 52 phố Lê Đại Hành. Ảnh Cổng TTĐT TP Hà Nội.

Đối với lĩnh vực giao thông, Sở đóng vai trò là cơ quan quyết định đầu tư, chủ đầu tư hoặc cơ quan chuyên môn đối với các dự án kết cấu hạ tầng giao thông được phân cấp, ủy quyền. Sở chịu trách nhiệm quản lý, bảo trì, vận hành và bảo vệ hạ tầng đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; tham mưu phân loại hệ thống đường đô thị, đường tỉnh; chủ trì hoặc phối hợp triển khai chính sách phát triển vận tải hành khách công cộng; quản lý hoạt động vận tải, bến xe, điểm đỗ.

Trong công tác an toàn giao thông, Sở triển khai các giải pháp giảm thiểu tai nạn, ùn tắc và thẩm định, tổ chức giao thông trên các tuyến đường thuộc thẩm quyền.

Bộ máy gồm 14 phòng chuyên môn, hoàn thành sắp xếp trước ngày 1/9/2026

Về cơ cấu tổ chức, Sở Xây dựng Hà Nội gồm 14 phòng chuyên môn và tương đương: Văn phòng; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Kiểm tra; Phòng Quản lý Quy hoạch; Phòng Quản lý Kiến trúc; Phòng Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật và không gian ngầm; Phòng Phát triển đô thị; Phòng Thẩm định; Phòng Kỹ thuật chất lượng công trình xây dựng; Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng; Phòng Giao thông; Phòng Vận tải; Phòng Cấp, thoát nước; Phòng Nhà và Thị trường bất động sản.

Sở có 6 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, gồm: Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội; Trung tâm Điều hành và Duy tu giao thông; Trung tâm Công nghệ xây dựng và Chuyển đổi số; Ban Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc; Trung tâm Quản lý nhà thành phố Hà Nội và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hà Nội.

Trong giai đoạn chuyển tiếp, Sở Xây dựng phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng đề án thành lập Trung tâm Điều hành và Duy tu giao thông trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội với Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông.

Đồng thời, Viện Khoa học công nghệ và Kinh tế xây dựng Hà Nội được tổ chức lại, đổi tên thành Trung tâm Công nghệ xây dựng và Chuyển đổi số. Trung tâm Quản lý nhà thành phố Hà Nội được tổ chức lại theo phương án sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, còn Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hà Nội thực hiện lộ trình chuyển thành công ty cổ phần.

UBND TP Hà Nội yêu cầu việc chuyển giao, tiếp nhận, bố trí nhân sự, tài liệu, tài sản liên quan phải hoàn thành trước ngày 1/9/2026.