ON 39 VILLAS - Private Collection giữa thung lũng di sản Mường Hoa

Khi những giá trị nguyên bản trở thành một chuẩn sống tinh hoa

Có một sự dịch chuyển rất tự nhiên trong cách con người cảm nhận về sự đủ đầy. Sau những năm tháng đi về phía trước, chinh phục và đạt được những cột mốc của sự nghiệp và cuộc sống, điều được tìm kiếm sau cùng đôi khi không phải là có thêm tài sản vật chất, mà là được sống trọn vẹn hơn với những gì mình đã có: một cơ thể khỏe mạnh, một tâm trí thảnh thơi, thời gian dành cho gia đình và khả năng cảm nhận từng khoảnh khắc của cuộc sống. Đó có thể là một buổi sáng thức dậy giữa thiên nhiên, một bữa ăn không bị ngắt quãng bởi những cuộc gọi công việc, hay đơn giản là những phút giây được lắng lại và dành trọn cho chính mình.

ON 39 VILLAS được kiến tạo giữa thung lũng di sản Mường Hoa, nằm trong quần thể Alphora Muong Hoa, một sản phẩm thuộc tập đoàn Alphanam.

Những điều vốn rất đỗi tự nhiên nhưng trong nhịp sống hiện đại, lại ngày càng trở nên hiếm có. Bởi càng đi xa trên hành trình thành công, con người càng có ít thời gian thuộc về mình. Công việc, trách nhiệm và những kết nối không ngừng nghỉ khiến sự tĩnh tại trở thành một giá trị được kiếm tìm, nâng niu. Khi ấy, giá trị của một căn nhà cũng được nhìn nhận theo một cách khác.

Căn nhà không cần phô bày quá nhiều, không nhất thiết phải lấp đầy bằng những điều hào nhoáng. Đôi khi, điều đáng quý lại nằm ở những gì nơi ấy có thể gìn giữ cho chủ nhân: một khoảng sống riêng tư giữa cảnh sắc nguyên sơ, thời gian dành cho những điều thực sự ý nghĩa và một nhịp sống cân bằng để tận hưởng cuộc sống theo cách của riêng mình . Từ sự chuyển dịch ấy, một chuẩn sống mới đang dần hình thành trong lựa chọn của những người đã đạt đến sự đủ đầy. Đó là trở về với những giá trị nguyên bản.

Một khoảng trời riêng giữa Mường Hoa dành cho những chủ nhân tìm kiếm sự an yên, tĩnh tại

Mong muốn trở về với một nhịp sống tĩnh tại, an yên chính là tinh thần khởi nguồn của ON 39 VILLAS - Private Collection nằm trong quần thể nghỉ dưỡng quốc tế đa thương hiệu lớn bậc nhất châu Á Alphora Muong Hoa, giữa thung lũng di sản, nơi cảnh sắc thiên nhiên và những dấu ấn bản địa đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ.

ON 39 VILLAS chỉ giới hạn với 39 biệt thự. Trong quan niệm phương Đông, 39 là con số Thần Tài, mang ý niệm về tài lộc, thịnh vượng và những điều tốt lành bền lâu. Nhưng hơn cả ý nghĩa của một con số, 39 căn còn thể hiện chủ đích của nhà phát triển khi lựa chọn kiến tạo. Thay vì mở rộng về số lượng, ON 39 VILLAS đề cao sự riêng tư, dấu ấn cá nhân và một không gian mang cảm giác thực sự thuộc về. Ở nơi đó, mỗi căn biệt thự có thể đón thiên nhiên vào gần hơn và mỗi người có thể tận hưởng không gian theo nhịp sống của riêng mình.

Không gian sống tại ON 39 VILLAS với kiến trúc hòa quyện và tận hưởng trọn vẹn mọi khoảnh khắc của thiên nhiên

Một ngày mới bắt đầu bằng màn sương còn vương trên sườn núi, mở ra trước mắt những lớp ruộng bậc thang, những cánh rừng nguyên sinh và dòng suối uốn mình qua thung lũng. Thiên nhiên không chỉ hiện diện như một cảnh quan bên ngoài ô cửa, mà trở thành một phần của đời sống thường ngày. Và khi thiên nhiên đến gần hơn với con người, tinh thần Zen Á Đông thanh tịnh cũng hiện hữu một cách tự nhiên - như một mạch cảm hứng xuyên suốt cho nhịp sống mà ON 39 VILLAS hướng tới.

Tại ON 39 VILLAS sự tĩnh tại không đồng nghĩa với tách biệt. Nhịp sống vẫn tiếp diễn, những kết nối với gia đình và thế giới bên ngoài vẫn được giữ trọn, chỉ là mỗi người có thêm khoảng riêng để chậm lại, tái tạo năng lượng và tìm về sự cân bằng trong thân - tâm - trí. Đó cũng là một cách khác để cảm nhận về sự viên mãn - trạng thái trọn vẹn sau một hành trình, như ánh trăng khi đã đến độ tròn đầy nhất.

Một Private Collection giữa thung lũng Mường Hoa - một khoảng trời riêng giữa mây ngàn, dành cho những chủ nhân cùng trân quý một lựa chọn sống: trở về với những gì nguyên bản.