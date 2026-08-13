Có gì trong đại đô thị sinh thái gần 250ha, 11km ven sông vừa được Sunshine Group khởi công trên trục Tây Thăng Long?

Noble Rivera trải dài trên địa phận ba xã Hát Môn, Phúc Lộc và Phúc Thọ (Hà Nội), với trục xuyên tâm là đại lộ Tây Thăng Long , kết nối trực tiếp Quốc lộ 32, Vành đai 4, đường Tỉnh lộ 419, các cầu Vân Phúc, Hồng Hà, Thượng Cát cùng metro số 3 và số 8. Dự

Tọa lạc tại nơi giao thoa giữa sông Hồng và hành lang xanh sông Đáy, Noble Rivera được phát triển trên quỹ đất ven sông hiếm hoi phía Tây Hà Nội. Với hơn 11km mặt tiền ven sông cùng 14 hồ nội khu, dự án kiến tạo hệ sinh thái mặt nước quy mô lớn, tạo nên không gian sống "kế sông, cận thủy" hiếm có tại Thủ đô.

Không chỉ mang đến tầm nhìn khoáng đạt, cấu trúc sông hồ liên hoàn này còn vận hành như một "hạ tầng sinh thái" cốt lõi của toàn đại đô thị, hình thành một trục vi khí hậu tự nhiên xuyên suốt, góp phần điều hòa nhiệt độ, tăng cường đối lưu không khí và kiến tạo chuẩn sống resort biệt lập giữa thiên nhiên.

Dự án phát triển gần 2.000 dinh thự ven sông có diện tích đa dạng từ 300m2 trở lên, trong đó lớn nhất lên tới 2.000 - 2.500m²/căn. Mỗi dinh thự được tích hợp hồ bơi tư gia, sân vườn quy mô lớn, không gian sự kiện và không gian wellness riêng, hướng tới chuẩn sống biệt lập dành riêng cho phân khúc siêu sang.

Lấy cảm hứng từ kiến trúc châu Âu tân cổ điển giao thoa tinh thần Á Đông, Noble Rivera nổi bật với hệ mái dốc thoải, cửa sổ cao rộng và phào chỉ tinh xảo.

Dự án sử dụng vật liệu hoàn thiện cao cấp, ứng dụng công nghệ phục chế từ các bảo tàng và cung điện cổ châu Âu nhằm gia tăng độ bền và giá trị thẩm mỹ theo thời gian.

Lợi thế hơn 11km mặt tiền ven sông cho phép Noble Rivera kiến tạo một trong những tuyến cảnh quan độc đáo bậc nhất Hà Nội, tích hợp đường dạo bộ, đường đạp xe, không gian cắm trại, chòi nghỉ, vườn hoa, điểm ngắm cảnh cùng các không gian trình diễn văn hóa - nghệ thuật ứng dụng công nghệ 3D Mapping và Hologram quy mô.

Bên cạnh đó, Noble Rivera còn quy hoạch hệ tiện ích đồng bộ gồm trung tâm thương mại, chuỗi nhà hàng quốc tế, wellness center, spa, bệnh viện quốc tế, trường học liên cấp chuẩn Anh quốc.

Dự án đồng thời bố trí 9 khu đỗ xe tập trung rộng 10.422m² cùng nền tảng đô thị thông minh tích hợp AI trong quản lý giao thông, an ninh, năng lượng và dịch vụ cư dân, kiến tạo trải nghiệm sống toàn diện cho cộng đồng cư dân tinh hoa.

Hiện đại lộ Tây Thăng Long xuyên tâm dự án đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến thông xe toàn tuyến vào năm 2027, đưa thời gian di chuyển từ khu vực Phúc Thọ, Đan Phượng đến Tây Hồ Tây xuống còn khoảng 15-20 phút. Khi hạ tầng hoàn thiện và toàn bộ đại đô thị đi vào vận hành, Noble Rivera được kỳ vọng sẽ trở thành một biểu tượng đô thị sinh thái ven sông mới của phía Tây Hà Nội, đồng thời đón đầu làn sóng dịch chuyển dân cư và xu hướng gia tăng giá trị bất động sản dọc trục Tây Thăng Long.