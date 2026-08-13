6 đại dự án hơn 165 nghìn tỷ đồng dự kiến khởi công dịp 2/9 tại TP.HCM

Theo báo cáo của Sở Xây dựng TP.HCM tại phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 8. Thành phố dự kiến khởi công 6 công trình trọng điểm vào ngày 2/9/2026, với tổng mức đầu tư khoảng 165.657 tỷ đồng. Đây đều là những dự án có vai trò quan trọng trong việc mở rộng không gian đô thị, kết nối vùng và hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông.

Hàng loạt dự án giao thông lớn đồng loạt khởi công

Danh sách 6 công trình dự kiến khởi công dịp Quốc khánh gồm: Tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành; Dự án thành phần 3 nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 từ Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An; Dự án thành phần 2 nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương.

Dự án thành phần 2 nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương. (Ảnh: Thanh Thương)

Bên cạnh đó là dự án Vành đai 4 - dự án thành phần 2-1, xây dựng đường cao tốc đoạn từ ngã tư Tóc Tiên - Châu Pha đến cầu Châu Đức, bao gồm cầu Châu Đức tại ranh giới với Đồng Nai; Dự án Vành đai 4 - dự án thành phần 2-3, xây dựng đoạn cao tốc từ sông Sài Gòn đến kênh Thầy Cai, gồm cầu Phú Thuận qua sông Sài Gòn và cầu Thầy Cai qua kênh Thầy Cai; và Dự án cải thiện môi trường nước Bình Dương.

Trong số này, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành là dự án đáng chú ý khi nằm trong nhóm các công trình hạ tầng chiến lược được TP.HCM thúc đẩy trong giai đoạn mới.

Mạng lưới đường sắt đô thị Tp.HCM nối với Tp.Đồng Nai. (Ảnh: Thanh Thương)

Việc đồng loạt triển khai các dự án trên cũng nằm trong kế hoạch đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm của Thành phố.

Theo báo cáo, trong 8 tháng đầu năm 2026, TP.HCM đã khởi công 14 công trình với tổng mức đầu tư khoảng 466.379 tỷ đồng, gồm nhiều dự án lớn như tuyến Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương, tuyến Metro số 2 Bến Thành - Thủ Thiêm, cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài và cầu đường Bình Tiên.

Cuộc “đại xây dựng” hạ tầng của TP.HCM

Không chỉ 6 dự án dự kiến khởi công dịp 2/9, TP.HCM đang thúc đẩy một danh mục rất lớn gồm 77 công trình, dự án trọng điểm trong năm 2026. Đây được xem là những dự án tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực kết nối và chất lượng đô thị.

Thành phố đang đồng thời chuẩn bị nhiều dự án ở các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, hạ tầng kỹ thuật và đường thủy.

Riêng nhóm dự án đang lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư gồm 31 công trình với tổng vốn khoảng 256.741 tỷ đồng; nhóm dự án đang nghiên cứu, lập đề xuất đầu tư gồm 6 công trình với tổng vốn khoảng 269.690 tỷ đồng.

Trong bối cảnh TP.HCM đang mở rộng không gian phát triển và tăng cường kết nối với các tỉnh, hàng loạt dự án giao thông quy mô lớn được triển khai sẽ tác động trực tiếp đến khả năng kết nối giữa khu vực trung tâm với các đô thị, khu công nghiệp, cảng biển và sân bay.

Đáng chú ý, riêng 6 công trình dự kiến khởi công ngày 2/9 đã có tổng vốn lên tới 165.657 tỷ đồng, tạo thêm một dấu mốc lớn trong kế hoạch phát triển hạ tầng của TP.HCM năm 2026.