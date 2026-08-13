Giao dịch nhà đất thổ cư Hà Nội nhiều nơi giảm trên 60%

Thanh khoản nhiều nơi giảm trên 60%

Theo khảo sát của phóng viên, tại nhiều xã, phường ở Hà Nội như Hai Bà Trưng, Đống Đa, Vĩnh Tuy, Cầu Giấy, Đông Anh…, lượng nhà đất thổ cư rao bán vẫn khá dồi dào. Đáng chú ý, tại một số khu vực, giá rao bán đã giảm khoảng 10-20% so với mức đỉnh thiết lập hồi đầu năm.

Dữ liệu từ Batdongsan.com.vn cho thấy, giá nhà thổ cư tại khu vực đường Dương Văn Bé (phường Vĩnh Tuy) giảm gần 18% so với mức đỉnh hồi tháng 2/2026. Tại khu vực thị trấn Đông Anh (huyện Đông Anh cũ), giá rao bán cũng giảm hơn 10% so với đỉnh hồi quý IV/2025.

Giá bán nhà đất thổ cư thị trường Hà Nội nhiều nơi giảm từ 10-20%.

Một môi giới nhà đất thổ cư lâu năm tại phường Vĩnh Tuy cho biết, thị trường hiện chịu tác động từ nhiều yếu tố. Sau giai đoạn tăng nóng, mặt bằng giá nhà đất tại Hà Nội đã lên mức cao, vượt khả năng tài chính của không ít người mua ở thực. Trong khi đó, những thông tin liên quan đến quy hoạch, giải phóng mặt bằng khiến người mua càng thận trọng, đặc biệt với các tài sản có giá trị lớn.

“Người mua hiện không chỉ quan tâm giá bao nhiêu mà còn muốn biết tài sản có nằm trong quy hoạch hay không, khu vực xung quanh có dự án, đường giao thông hoặc kế hoạch giải phóng mặt bằng nào hay không. Nếu thông tin chưa rõ, nhiều khách hàng chọn chờ thay vì xuống tiền”, môi giới này nói.

Dù giá rao bán nhà đất tại nhiều khu vực của Hà Nội đã điều chỉnh, thanh khoản thị trường lại giảm rõ rệt.

Thanh khoản thổ cư thị trường Hà Nội quý II/2026 giảm tại tất cả các khu vực. Nhiều nơi giảm trên 60% giao dịch so với cùng kỳ. Nguồn: One Mount Group.

Theo dữ liệu của One Mount Group, thị trường thổ cư Hà Nội trong quý II/2026 ghi nhận khoảng 4.700 giao dịch, giảm 23% so với quý trước và thấp hơn 64% so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, thanh khoản giảm tại tất cả các khu vực. Khu Tây ghi nhận mức giảm mạnh nhất, tới 70% so với cùng kỳ; khu Nội thành giảm 66%, trong khi khu Đông giảm 61%.

Theo One Mount Group, một trong những nguyên nhân đáng chú ý là hoạt động quy hoạch, giải phóng mặt bằng và thu hồi đất diễn ra trên diện rộng, làm gia tăng tâm lý e ngại rủi ro quy hoạch của người mua.

Xét về thị phần giao dịch trong quý II, khu Bắc dẫn đầu với 27% tổng giao dịch toàn thị trường, chủ yếu nhờ thanh khoản tại các xã thuộc huyện Đông Anh cũ. Khu Nội thành chiếm 25%, trong khi khu Đông và khu Tây cùng chiếm 22%...

Người mua chuyển từ “đón quy hoạch” sang “chờ quy hoạch”

Theo One Mount Group, bên cạnh tâm lý e ngại trước các thông tin quy hoạch và giải phóng mặt bằng, mặt bằng giá thổ cư đã neo cao trong nhiều năm khiến hai khu vực này suy giảm lợi thế về giá và kém hấp dẫn hơn đối với người mua ở thực.

Người mua nhà đất thổ cư Hà Nội đang chuyển từ “đón quy hoạch” sang “chờ quy hoạch”.

Diễn biến này cho thấy tâm lý trên thị trường đang có sự thay đổi. Nếu trước đây một bộ phận nhà đầu tư sẵn sàng mua bất động sản với kỳ vọng “đón quy hoạch”, thì hiện nay xu hướng thận trọng hơn, chuyển sang chờ thông tin quy hoạch rõ ràng trước khi quyết định.

Người mua có xu hướng ưu tiên những tài sản có pháp lý đầy đủ, thông tin quy hoạch minh bạch và ít rủi ro thay vì chấp nhận mức độ bất định cao để kỳ vọng tăng giá trong tương lai.

One Mount Group dự báo, thị trường thổ cư Hà Nội năm 2026 tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức. Tổng lượng giao dịch cả năm được dự báo có thể giảm 40-50% so với năm 2025.

Thanh khoản suy yếu trong bối cảnh kinh tế còn nhiều thách thức, lãi suất duy trì ở mức tương đối cao và dòng tiền đầu tư trở nên thận trọng hơn. Đặc biệt, hoạt động giải phóng mặt bằng và thu hồi đất trên diện rộng có thể tiếp tục tác động đến tâm lý người mua nếu thông tin quy hoạch tại từng khu vực chưa được làm rõ.

Dù vậy, triển vọng thị trường được đánh giá có thể tích cực hơn từ năm 2027, khi thông tin quy hoạch rõ ràng hơn và mặt bằng giá có khả năng hạ nhiệt. Đây được kỳ vọng là những yếu tố giúp giảm bớt tâm lý e ngại, khôi phục niềm tin của người mua và tạo điều kiện để thanh khoản nhà đất thổ cư Hà Nội cải thiện.