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Hà Nội lập tổ theo dõi, kiểm tra tiến độ 144 dự án nhà ở xã hội

| | Bất động sản

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Kế hoạch số 317/KH-UBND ngày 12-8 về theo dõi, kiểm tra việc tổ chức triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn. Mục tiêu nhằm đôn đốc tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh nguồn cung nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu của người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp.

Hà Nội lập tổ theo dõi, kiểm tra tiến độ 144 dự án nhà ở xã hội- Ảnh 1.

Thi công nhà ở xã hội tại Hà Nội. Ảnh: Quang Thái.

Theo Kế hoạch, thành phố phấn đấu khởi công toàn bộ 114 dự án nhà ở xã hội đã được chấp thuận chủ trương đầu tư trong năm 2026. Cùng với đó, thành phố tiếp tục tập trung đôn đốc 30 dự án đã khởi công, đang triển khai thi công nhằm hoàn thành mục tiêu phát triển 120.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030.

Việc theo dõi, kiểm tra được thực hiện thường xuyên thông qua dữ liệu, báo cáo và kiểm tra khi cần thiết; không thay thế công tác giám sát, đánh giá đầu tư hoặc quản lý nhà nước theo quy định, đồng thời bảo đảm không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, đơn vị và không để phát sinh tiêu cực, tham nhũng.

Nội dung theo dõi tập trung vào tiến độ thực hiện các dự án; trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính, phối hợp xử lý và tham mưu tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Qua đó, kịp thời phát hiện những bất cập hoặc vi phạm để tham mưu UBND thành phố chấn chỉnh, xử lý theo quy định.

Phạm vi theo dõi, kiểm tra gồm toàn bộ 114 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, 30 dự án đã khởi công cùng các dự án hình thành trong thời gian tới (nếu có). Đối tượng theo dõi gồm các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, các sở, ngành liên quan, UBND các xã, phường nơi có dự án và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo kế hoạch, Chánh Thanh tra thành phố được giao thành lập Tổ theo dõi để thường xuyên nắm bắt tình hình triển khai các dự án, đồng thời tổ chức kiểm tra khi cần thiết nhằm bảo đảm các dự án được thực hiện đúng tiến độ và mục tiêu đề ra.

Theo Bảo Hân

Hà Nội mới

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